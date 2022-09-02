Обществу нужны более пространные объяснения СВО - Мухин

"На мой взгляд, выкладки от официальных лиц должны носить характер, формирующий, в том числе, и понимание того, что происходит на самом деле. Потому что гражданское общество в достаточной степени сознательно, оно понимает все трудности и все сложности, которые возникают по мере проведения СВО", - сказал Мухин.