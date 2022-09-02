Обществу нужны более пространные объяснения СВО - Мухин - 02.09.2022 Украина.ру
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Обществу нужны более пространные объяснения СВО - Мухин
Обществу нужны более пространные объяснения СВО - Мухин - 02.09.2022 Украина.ру
Обществу нужны более пространные объяснения СВО - Мухин
Российским официальным лицам нужно давать больше подробной и аналитической информации о ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин
2022-09-02T07:37
2022-09-02T07:37
новости
сво
алексей мухин
украина
минобороны
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Политолог не берется рекомендовать Совету безопасности РФ, как действовать на информационном фронте в условиях СВО, но предлагает дополнить официальные сводки аналитикой.Сводки Минобороны России Мухин предложил сделать "более-менее информационными".Полный текст интервью читайте здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сво, алексей мухин, украина, минобороны
Новости, СВО, Алексей Мухин, Украина, Минобороны

Обществу нужны более пространные объяснения СВО - Мухин

07:37 02.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Российским официальным лицам нужно давать больше подробной и аналитической информации о ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин
Политолог не берется рекомендовать Совету безопасности РФ, как действовать на информационном фронте в условиях СВО, но предлагает дополнить официальные сводки аналитикой.
"На мой взгляд, выкладки от официальных лиц должны носить характер, формирующий, в том числе, и понимание того, что происходит на самом деле. Потому что гражданское общество в достаточной степени сознательно, оно понимает все трудности и все сложности, которые возникают по мере проведения СВО", - сказал Мухин.
Сводки Минобороны России Мухин предложил сделать "более-менее информационными".
Полный текст интервью читайте здесь
 
НовостиСВОАлексей МухинУкраинаМинобороны
 
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