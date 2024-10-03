В ВСУ оправдали потерю Угледара - 03.10.2024 Украина.ру
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В ВСУ оправдали потерю Угледара
В ВСУ оправдали потерю Угледара - 03.10.2024 Украина.ру
В ВСУ оправдали потерю Угледара
Вооруженные силы Украины оставили Угледар, чтобы сохранить силы для дальнейших сражений. Об этом написало британское издание The Independent со ссылкой на слова украинских военнослужащих
2024-10-03T09:16
2024-10-03T09:16
новости
угледар
украина
россия
александр чаленко
вооруженные силы украины
украина.ру
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Также в материале издания отмечается, что контроль над Угледаром важен для ВС РФ, так как облегчит продвижение российских подразделений в том числе в вопросе освобождения Покровска (Красноармейска).Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук обращал внимание на то, что успех российских войск в Угледаре является результатом их кропотливой работы и улучшения навыков в окружении противника.В среду, 2 октября, лейтенант ВСУ с позывным Алекс раскритиковал свое командование за поздний вывод войск из Угледара. Он заявил, что потеря города была очевидна еще неделю назад, однако спасти рядовых бойцов наверху не захотели."С Угледаром произошло то, что произошло, еще неделю-полторы назад я писал, что точка невозврата пройдена и это дело времени. Если всех пацанов сложить в одном месте, когда обстановка критическая и невыгодная, то следующие рубежи некому будет держать. Об Угледаре командирам надо было думать раньше, когда еще начинался кипиш на флангах", - процитировало издание слова украинского военнослужащего.Также в среду, 2 октября, появилась информация о том, что украинские войска признают, что де-факто потеряли Покровск (Красноармейск)."По словам солдат, разрушение железных дорог и мостов означает, что он фактически потерян, что вынуждает прокладывать более длинные и опасные маршруты через этот район", - сообщила американская газета Washington Post со ссылкой на солдат ВСУ.Издание также отметило, что больше всего территорий ВС РФ было освобождено с середины августа по середину сентября, когда ВСУ совершили нападение на Курскую область.В этот же день украинский портал Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины, констатировал, что весь Волновахский район Донецкой Народной Республики (ДНР) для ВСУ потерян.О том, куда дальше двинется российская Армия, читайте в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко После Угледара российская армия ударит с трех сторон на Курахово.
https://ukraina.ru/20240926/1057697446.html
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новости, угледар, украина, россия, александр чаленко, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Угледар, Украина, Россия, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

В ВСУ оправдали потерю Угледара

09:16 03.10.2024
 
Фото: bloomberg. Угледар
Фото: bloomberg. Угледар
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Вооруженные силы Украины оставили Угледар, чтобы сохранить силы для дальнейших сражений. Об этом написало британское издание The Independent со ссылкой на слова украинских военнослужащих
"Высшее командование разрешило провести маневр по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и военной техники, а также занять позиции для дальнейших действий", - сообщили украинские военные британским журналистам.
Также в материале издания отмечается, что контроль над Угледаром важен для ВС РФ, так как облегчит продвижение российских подразделений в том числе в вопросе освобождения Покровска (Красноармейска).
Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук обращал внимание на то, что успех российских войск в Угледаре является результатом их кропотливой работы и улучшения навыков в окружении противника.
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26 сентября, 11:01
Огневой мешок по сценарию Бахмута: ВСУ потеряли обе дороги из УгледараУкраинское издание "Страна.ua" сообщает, что ВСУ попали в окружение в Угледаре, потеряв обе дороги, ведущие к их позициям. Российские СМИ констатируют, что ВСУ в этом городе повторяют судьбу Артемовска (Бахмута), оказавшись в огневом мешке
В среду, 2 октября, лейтенант ВСУ с позывным Алекс раскритиковал свое командование за поздний вывод войск из Угледара. Он заявил, что потеря города была очевидна еще неделю назад, однако спасти рядовых бойцов наверху не захотели.
"С Угледаром произошло то, что произошло, еще неделю-полторы назад я писал, что точка невозврата пройдена и это дело времени. Если всех пацанов сложить в одном месте, когда обстановка критическая и невыгодная, то следующие рубежи некому будет держать. Об Угледаре командирам надо было думать раньше, когда еще начинался кипиш на флангах", - процитировало издание слова украинского военнослужащего.
Угледар. Фото: Facebook (запрещен в РФ) /Павел Кириленко.
Вчера, 11:28
"Кипиш на флангах": лейтенант ВСУ раскритиковал командование за попытку "сложить всех пацанов"Лейтенант ВСУ с позывным Алекс раскритиковал свое командование за поздний вывод войск из Угледара. Он заявил, что потеря города была очевидна еще неделю назад, однако спасти рядовых бойцов наверху не захотели. Его слова 2 октября опубликовал украинский телеграм-канал "Страна.ua"
Также в среду, 2 октября, появилась информация о том, что украинские войска признают, что де-факто потеряли Покровск (Красноармейск).
"По словам солдат, разрушение железных дорог и мостов означает, что он фактически потерян, что вынуждает прокладывать более длинные и опасные маршруты через этот район", - сообщила американская газета Washington Post со ссылкой на солдат ВСУ.
Издание также отметило, что больше всего территорий ВС РФ было освобождено с середины августа по середину сентября, когда ВСУ совершили нападение на Курскую область.
В этот же день украинский портал Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины, констатировал, что весь Волновахский район Донецкой Народной Республики (ДНР) для ВСУ потерян.
О том, куда дальше двинется российская Армия, читайте в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко После Угледара российская армия ударит с трех сторон на Курахово.
 
НовостиУгледарУкраинаРоссияАлександр ЧаленкоВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
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