"Крест за утилизацию людей", атаманизация ВСУ. Главное на Украине на утро 3 октября - 03.10.2024 Украина.ру
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"Крест за утилизацию людей", атаманизация ВСУ. Главное на Украине на утро 3 октября
"Крест за утилизацию людей", атаманизация ВСУ. Главное на Украине на утро 3 октября - 03.10.2024 Украина.ру
"Крест за утилизацию людей", атаманизация ВСУ. Главное на Украине на утро 3 октября
На Украине наградили одного из военачальников. Украинские СМИ сообщают о неравном отношении к бригадам в ВСУ
2024-10-03T09:05
2024-10-03T09:35
эксклюзив
хроники
украина
россия
угледар
марьяна безуглая
владимир зеленский
вооруженные силы украины
генштаб
"азов"
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Народный депутат Украины Марьяна Безуглая возмутилась награждением Крестом боевых заслуг начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича. У себя в телеграм-канале Безуглая опубликовала соответствующий указ Владимира Зеленского, где говорилось о том, что Баргилевича наградили за "личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга"."Начальнику Генерального штаба ВСУ генералу Баргилевичу за утилизацию людей, территорий и схематозы — Крест боевых заслуг. Крест боевых заслуг человеку, который носу не кажет на фронт. Когда вы меня спрашиваете: "А что президент?" - результаты генеральной "лапши" на скрине", — подписала она скриншот с текстом указа.Днём ранее, 2 октября, советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил РИА Новости о том, что на администрации Угледара установили флаг России."Действительно, наши военные находятся уже в Угледаре, на здании местной администрации установлен российский флаг. Однако говорить о взятии города преждевременно — там остаются разрозненные части ВСУ. Идёт зачистка, и на это потребуется какое-то время", — рассказал Гагин.По его словам, в городе остаются мирные жители, но назвать их точное число невозможно.Тем временем в украинских СМИ расходились заявления военнослужащих ВСУ о том, что происходило в Угледаре. Так, в комментарии Слідство.Інфо представитель штаба одного из батальонов 72-й отдельной механизированной бригады Виктор рассказал о том, почему его бригада не смогла удержать город."До того, как бригаду передислоцировали в Донецкую область (оккупированную часть ДНР — Ред.), у нас была абсолютно боеспособная часть и укомплектованный штат. Но через два года боев без ротаций и отдыха мы превратились в небоеспособную единицу, бригада стерлась в ноль", — отметил он.По его словам, были большие проблемы как с пополнением, так и с качеством этого пополнения."За эти два года, когда мы на Угледарском направлении — только один раз в моем батальоне мы смогли полностью укомплектовать только одну роту — из всего батальона. Раз в три месяца нам приходило пополнение 25 новобранцев, в большинстве своем это были "деды" 50+. Их плохо готовили в "учебках", такмед (тактическая медицина, — Ред.) они не знали совсем, как и что такое гранатомет-пулемет. Мы чему успевали за неделю здесь на месте их научить, тому и учили, но поймите, это очень мало времени", – рассказал военный.На вопрос, почему ВСУ не удержали Угледар, который стоял на повышении и имел очень выгодное положение для обороны и который его бригада и другие подразделения удерживали два года, Виктор заявил, что у ВС РФ было преимущество в артиллерии."А что такое господствующая высота, если над тобой висят круглосуточно дроны противника? И у него есть преимущество в артиллерии, у нас артиллерии не давали практически, это не так, как было зимой 23-го... Россияне также начали дистанционно минировать все подъездные дороги в передний край", - указал военный.Он также отметил, что подразделения ВС РФ превосходили засевшие в городе части ВСУ численно."У нас просто уже некем и нечем было воевать", - отметил Виктор.По его словам, из 350 человек в его батальоне по штату осталось людей на один взвод — до 30. И это с водителями. При этом, указал военный, в последнее время пехотинцев в подразделении, удерживавших передний край — полосу 2-3 километра — было 14-18 человек."Мы говорили неоднократно, что подразделение небоеспособно, нам иногда придавали какие-то силы, но они тоже быстро стирались из-за неадекватно нарезанных задач, таких как "восстановить утраченные позиции", а мы не могли уже держать те, на которых стояли в тот момент", – отметил военный.При этом он заявил, что Угледар ВСУ теоретически могли удержать в последние месяцы, но если был 72-ю омбр "поменяли хотя бы 2-3 месяца назад"."Но это зависит, на кого, и какого качества там бы была пехота, не боялась ли она держать передний край", - подытожил военный.Тем временем на Украине разгорается скандал по поводу неравноценного отношения к различным формированиям.Атаманизация ВСУПопулярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада", комментируя сообщение другого популярного в стране СМИ — телеграм-канала "Резидент" отметил, что в ВСУ наблюдается атаманизация."Атаманизация ВСУ. Коллеги, у этой ситуации есть ещё один аспект. Недавно власти разрешили некоторым частям самостоятельно набирать себе бойцов в обход ТЦК (аналог российского военкомата — Ред.). Добавьте сюда возможности финансирования со стороны доноров, спонсоров, донатов. С одной стороны это то, что называется горизонтальные связи. Именно это - сильная характеристика украинского общества. Однако, у этой же медали есть и обратная сторона: отдав рекрутинг и частичное финансирование на откуп частям, армия постепенно превратиться в отдельные подразделения, у которых будут свои цели. Вспомните, как выступали против замены командира бойцы 80-й бригады перед Курской операцией? А представьте, что они будут лично набраны командованием, а не ТЦК?" - указывалось в публикации канала.Авторы предрекли появление нового военного лидера, который в решающий момент может взять власть в стране."Рано или поздно появится Цезарь, который если не захочет перейти Рубикон и взять Киев, то может легко объявить свою республику. Всё повторяется. На этой территории уже были атаманы со своими войсками", - отмечалось в публикации канала.Ранее "Резидент" сообщал о том, что главком ВСУ Александр Сырский крайне обеспокоен поведением 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, созданной из ветеранов "Азова"* (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.)"Наш источник в ОП рассказал, что Сырский постоянно жалуется Зеленскому на третью бригаду &lt;...&gt;, которая не подчиняется Генштабу, а выполняет указания Банковой. Фактически одна из самых укомплектованных бригад ВСУ не принимает участия в войне, а все их операции проходят на спокойных участках фронта, что не позволяет ВСУ использовать потенциал "азовцев"* (члены запрещённой в РФ организации — Ред.). Главком считает необходимым перебросить 3 бригаду на Покровское направление, чтобы стабилизировать фронт, но его приказы игнорирует командование [бригады]", - указывалось в публикации канала.Примечательно, что именно 3-я ошбр одна из первых начала набирать к себе людей в обход ТЦК. Бригада активно применяла рекламу, в т.ч. и на общенациональных каналах. При этом набранные благодаря такому рекрутингу бойцы обучались не только на украинских полигонах, но и проходили обучение за рубежом, к примеру во Франции. При этом французских военных не смущали ультраправые взгляды бойцов бригады.О том, как воспринимают происходящее на Украине в мире — в статье Татьяны Стоянович "Освобождение Угледара, терпение Москвы и отголоски "победного" плана. Украина в международном контексте".
https://ukraina.ru/20241002/1057848079.html
https://ukraina.ru/20241002/1057836310.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники, украина, россия, угледар, марьяна безуглая, владимир зеленский, вооруженные силы украины, генштаб, "азов"
Эксклюзив, Хроники, Украина, Россия, Угледар, Марьяна Безуглая, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Генштаб, "Азов"

"Крест за утилизацию людей", атаманизация ВСУ. Главное на Украине на утро 3 октября

09:05 03.10.2024 (обновлено: 09:35 03.10.2024)
 
© Фото : 3-тя окрема штурмова бригада / Telegramподготовка снайперов в 3-й ошбр ВСУ
подготовка снайперов в 3-й ошбр ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото : 3-тя окрема штурмова бригада / Telegram
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине наградили одного из военачальников. Украинские СМИ сообщают о неравном отношении к бригадам в ВСУ
Народный депутат Украины Марьяна Безуглая возмутилась награждением Крестом боевых заслуг начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича. У себя в телеграм-канале Безуглая опубликовала соответствующий указ Владимира Зеленского, где говорилось о том, что Баргилевича наградили за "личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга".
"Начальнику Генерального штаба ВСУ генералу Баргилевичу за утилизацию людей, территорий и схематозы — Крест боевых заслуг. Крест боевых заслуг человеку, который носу не кажет на фронт. Когда вы меня спрашиваете: "А что президент?" - результаты генеральной "лапши" на скрине", — подписала она скриншот с текстом указа.
Днём ранее, 2 октября, советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил РИА Новости о том, что на администрации Угледара установили флаг России.
"Действительно, наши военные находятся уже в Угледаре, на здании местной администрации установлен российский флаг. Однако говорить о взятии города преждевременно — там остаются разрозненные части ВСУ. Идёт зачистка, и на это потребуется какое-то время", — рассказал Гагин.
По его словам, в городе остаются мирные жители, но назвать их точное число невозможно.
Тем временем в украинских СМИ расходились заявления военнослужащих ВСУ о том, что происходило в Угледаре. Так, в комментарии Слідство.Інфо представитель штаба одного из батальонов 72-й отдельной механизированной бригады Виктор рассказал о том, почему его бригада не смогла удержать город.
"До того, как бригаду передислоцировали в Донецкую область (оккупированную часть ДНР — Ред.), у нас была абсолютно боеспособная часть и укомплектованный штат. Но через два года боев без ротаций и отдыха мы превратились в небоеспособную единицу, бригада стерлась в ноль", — отметил он.
© Telegram Владимир Зеленский. ВСУ
Вчера, 18:00
ВСУ признали, что Угледар – это Россия, впечатляющий удар ФАБом, уничтожение УПЦ. Итоги 2 октябряГенеральный штаб ВСУ исключил из своих сводок информацию об Угледаре пока в сети гадают, чем уничтожила российская армия укрепрайон противника в Волчанске. Бывший директор Центрального разведывательного управления США Майк Помпео с гордостью признал свое участие в расколе православия на Украине
По его словам, были большие проблемы как с пополнением, так и с качеством этого пополнения.
"За эти два года, когда мы на Угледарском направлении — только один раз в моем батальоне мы смогли полностью укомплектовать только одну роту — из всего батальона. Раз в три месяца нам приходило пополнение 25 новобранцев, в большинстве своем это были "деды" 50+. Их плохо готовили в "учебках", такмед (тактическая медицина, — Ред.) они не знали совсем, как и что такое гранатомет-пулемет. Мы чему успевали за неделю здесь на месте их научить, тому и учили, но поймите, это очень мало времени", – рассказал военный.
На вопрос, почему ВСУ не удержали Угледар, который стоял на повышении и имел очень выгодное положение для обороны и который его бригада и другие подразделения удерживали два года, Виктор заявил, что у ВС РФ было преимущество в артиллерии.
"А что такое господствующая высота, если над тобой висят круглосуточно дроны противника? И у него есть преимущество в артиллерии, у нас артиллерии не давали практически, это не так, как было зимой 23-го... Россияне также начали дистанционно минировать все подъездные дороги в передний край", - указал военный.
Он также отметил, что подразделения ВС РФ превосходили засевшие в городе части ВСУ численно.
"У нас просто уже некем и нечем было воевать", - отметил Виктор.
По его словам, из 350 человек в его батальоне по штату осталось людей на один взвод — до 30. И это с водителями. При этом, указал военный, в последнее время пехотинцев в подразделении, удерживавших передний край — полосу 2-3 километра — было 14-18 человек.
"Мы говорили неоднократно, что подразделение небоеспособно, нам иногда придавали какие-то силы, но они тоже быстро стирались из-за неадекватно нарезанных задач, таких как "восстановить утраченные позиции", а мы не могли уже держать те, на которых стояли в тот момент", – отметил военный.
При этом он заявил, что Угледар ВСУ теоретически могли удержать в последние месяцы, но если был 72-ю омбр "поменяли хотя бы 2-3 месяца назад".
"Но это зависит, на кого, и какого качества там бы была пехота, не боялась ли она держать передний край", - подытожил военный.
Тем временем на Украине разгорается скандал по поводу неравноценного отношения к различным формированиям.
Боевая подготовка подразделений Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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Атаманизация ВСУ
Популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада", комментируя сообщение другого популярного в стране СМИ — телеграм-канала "Резидент" отметил, что в ВСУ наблюдается атаманизация.
"Атаманизация ВСУ. Коллеги, у этой ситуации есть ещё один аспект. Недавно власти разрешили некоторым частям самостоятельно набирать себе бойцов в обход ТЦК (аналог российского военкомата — Ред.). Добавьте сюда возможности финансирования со стороны доноров, спонсоров, донатов. С одной стороны это то, что называется горизонтальные связи. Именно это - сильная характеристика украинского общества. Однако, у этой же медали есть и обратная сторона: отдав рекрутинг и частичное финансирование на откуп частям, армия постепенно превратиться в отдельные подразделения, у которых будут свои цели. Вспомните, как выступали против замены командира бойцы 80-й бригады перед Курской операцией? А представьте, что они будут лично набраны командованием, а не ТЦК?" - указывалось в публикации канала.
Авторы предрекли появление нового военного лидера, который в решающий момент может взять власть в стране.
"Рано или поздно появится Цезарь, который если не захочет перейти Рубикон и взять Киев, то может легко объявить свою республику. Всё повторяется. На этой территории уже были атаманы со своими войсками", - отмечалось в публикации канала.
Ранее "Резидент" сообщал о том, что главком ВСУ Александр Сырский крайне обеспокоен поведением 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, созданной из ветеранов "Азова"* (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.)
- РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Вчера, 09:00
Призыв к отставке Умерова, провалы ВСУ, поголовная мобилизация. Главное на Украине на утро 2 октябряНардеп призвал главу МО Украины уйти в отставку из-за потери Угледара. На Украине звучат взрывы, поражены бойцы и техника, однако ВСУ не оставляют попыток атаковать. В стране мобилизуют всех: инвалидов, подростков, священников
"Наш источник в ОП рассказал, что Сырский постоянно жалуется Зеленскому на третью бригаду <...>, которая не подчиняется Генштабу, а выполняет указания Банковой. Фактически одна из самых укомплектованных бригад ВСУ не принимает участия в войне, а все их операции проходят на спокойных участках фронта, что не позволяет ВСУ использовать потенциал "азовцев"* (члены запрещённой в РФ организации — Ред.). Главком считает необходимым перебросить 3 бригаду на Покровское направление, чтобы стабилизировать фронт, но его приказы игнорирует командование [бригады]", - указывалось в публикации канала.
Примечательно, что именно 3-я ошбр одна из первых начала набирать к себе людей в обход ТЦК. Бригада активно применяла рекламу, в т.ч. и на общенациональных каналах. При этом набранные благодаря такому рекрутингу бойцы обучались не только на украинских полигонах, но и проходили обучение за рубежом, к примеру во Франции. При этом французских военных не смущали ультраправые взгляды бойцов бригады.
О том, как воспринимают происходящее на Украине в мире — в статье Татьяны Стоянович "Освобождение Угледара, терпение Москвы и отголоски "победного" плана. Украина в международном контексте".
 
ЭксклюзивХроникиУкраинаРоссияУгледарМарьяна БезуглаяВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныГенштаб"Азов"
 
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