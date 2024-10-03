https://ukraina.ru/20241003/1057855384.html

"Крест за утилизацию людей", атаманизация ВСУ. Главное на Украине на утро 3 октября

"Крест за утилизацию людей", атаманизация ВСУ. Главное на Украине на утро 3 октября - 03.10.2024 Украина.ру

"Крест за утилизацию людей", атаманизация ВСУ. Главное на Украине на утро 3 октября

На Украине наградили одного из военачальников. Украинские СМИ сообщают о неравном отношении к бригадам в ВСУ

2024-10-03T09:05

2024-10-03T09:05

2024-10-03T09:35

эксклюзив

хроники

украина

россия

угледар

марьяна безуглая

владимир зеленский

вооруженные силы украины

генштаб

"азов"

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Народный депутат Украины Марьяна Безуглая возмутилась награждением Крестом боевых заслуг начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича. У себя в телеграм-канале Безуглая опубликовала соответствующий указ Владимира Зеленского, где говорилось о том, что Баргилевича наградили за "личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга"."Начальнику Генерального штаба ВСУ генералу Баргилевичу за утилизацию людей, территорий и схематозы — Крест боевых заслуг. Крест боевых заслуг человеку, который носу не кажет на фронт. Когда вы меня спрашиваете: "А что президент?" - результаты генеральной "лапши" на скрине", — подписала она скриншот с текстом указа.Днём ранее, 2 октября, советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил РИА Новости о том, что на администрации Угледара установили флаг России."Действительно, наши военные находятся уже в Угледаре, на здании местной администрации установлен российский флаг. Однако говорить о взятии города преждевременно — там остаются разрозненные части ВСУ. Идёт зачистка, и на это потребуется какое-то время", — рассказал Гагин.По его словам, в городе остаются мирные жители, но назвать их точное число невозможно.Тем временем в украинских СМИ расходились заявления военнослужащих ВСУ о том, что происходило в Угледаре. Так, в комментарии Слідство.Інфо представитель штаба одного из батальонов 72-й отдельной механизированной бригады Виктор рассказал о том, почему его бригада не смогла удержать город."До того, как бригаду передислоцировали в Донецкую область (оккупированную часть ДНР — Ред.), у нас была абсолютно боеспособная часть и укомплектованный штат. Но через два года боев без ротаций и отдыха мы превратились в небоеспособную единицу, бригада стерлась в ноль", — отметил он.По его словам, были большие проблемы как с пополнением, так и с качеством этого пополнения."За эти два года, когда мы на Угледарском направлении — только один раз в моем батальоне мы смогли полностью укомплектовать только одну роту — из всего батальона. Раз в три месяца нам приходило пополнение 25 новобранцев, в большинстве своем это были "деды" 50+. Их плохо готовили в "учебках", такмед (тактическая медицина, — Ред.) они не знали совсем, как и что такое гранатомет-пулемет. Мы чему успевали за неделю здесь на месте их научить, тому и учили, но поймите, это очень мало времени", – рассказал военный.На вопрос, почему ВСУ не удержали Угледар, который стоял на повышении и имел очень выгодное положение для обороны и который его бригада и другие подразделения удерживали два года, Виктор заявил, что у ВС РФ было преимущество в артиллерии."А что такое господствующая высота, если над тобой висят круглосуточно дроны противника? И у него есть преимущество в артиллерии, у нас артиллерии не давали практически, это не так, как было зимой 23-го... Россияне также начали дистанционно минировать все подъездные дороги в передний край", - указал военный.Он также отметил, что подразделения ВС РФ превосходили засевшие в городе части ВСУ численно."У нас просто уже некем и нечем было воевать", - отметил Виктор.По его словам, из 350 человек в его батальоне по штату осталось людей на один взвод — до 30. И это с водителями. При этом, указал военный, в последнее время пехотинцев в подразделении, удерживавших передний край — полосу 2-3 километра — было 14-18 человек."Мы говорили неоднократно, что подразделение небоеспособно, нам иногда придавали какие-то силы, но они тоже быстро стирались из-за неадекватно нарезанных задач, таких как "восстановить утраченные позиции", а мы не могли уже держать те, на которых стояли в тот момент", – отметил военный.При этом он заявил, что Угледар ВСУ теоретически могли удержать в последние месяцы, но если был 72-ю омбр "поменяли хотя бы 2-3 месяца назад"."Но это зависит, на кого, и какого качества там бы была пехота, не боялась ли она держать передний край", - подытожил военный.Тем временем на Украине разгорается скандал по поводу неравноценного отношения к различным формированиям.Атаманизация ВСУПопулярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада", комментируя сообщение другого популярного в стране СМИ — телеграм-канала "Резидент" отметил, что в ВСУ наблюдается атаманизация."Атаманизация ВСУ. Коллеги, у этой ситуации есть ещё один аспект. Недавно власти разрешили некоторым частям самостоятельно набирать себе бойцов в обход ТЦК (аналог российского военкомата — Ред.). Добавьте сюда возможности финансирования со стороны доноров, спонсоров, донатов. С одной стороны это то, что называется горизонтальные связи. Именно это - сильная характеристика украинского общества. Однако, у этой же медали есть и обратная сторона: отдав рекрутинг и частичное финансирование на откуп частям, армия постепенно превратиться в отдельные подразделения, у которых будут свои цели. Вспомните, как выступали против замены командира бойцы 80-й бригады перед Курской операцией? А представьте, что они будут лично набраны командованием, а не ТЦК?" - указывалось в публикации канала.Авторы предрекли появление нового военного лидера, который в решающий момент может взять власть в стране."Рано или поздно появится Цезарь, который если не захочет перейти Рубикон и взять Киев, то может легко объявить свою республику. Всё повторяется. На этой территории уже были атаманы со своими войсками", - отмечалось в публикации канала.Ранее "Резидент" сообщал о том, что главком ВСУ Александр Сырский крайне обеспокоен поведением 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, созданной из ветеранов "Азова"* (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.)"Наш источник в ОП рассказал, что Сырский постоянно жалуется Зеленскому на третью бригаду <...>, которая не подчиняется Генштабу, а выполняет указания Банковой. Фактически одна из самых укомплектованных бригад ВСУ не принимает участия в войне, а все их операции проходят на спокойных участках фронта, что не позволяет ВСУ использовать потенциал "азовцев"* (члены запрещённой в РФ организации — Ред.). Главком считает необходимым перебросить 3 бригаду на Покровское направление, чтобы стабилизировать фронт, но его приказы игнорирует командование [бригады]", - указывалось в публикации канала.Примечательно, что именно 3-я ошбр одна из первых начала набирать к себе людей в обход ТЦК. Бригада активно применяла рекламу, в т.ч. и на общенациональных каналах. При этом набранные благодаря такому рекрутингу бойцы обучались не только на украинских полигонах, но и проходили обучение за рубежом, к примеру во Франции. При этом французских военных не смущали ультраправые взгляды бойцов бригады.О том, как воспринимают происходящее на Украине в мире — в статье Татьяны Стоянович "Освобождение Угледара, терпение Москвы и отголоски "победного" плана. Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20241002/1057848079.html

https://ukraina.ru/20241002/1057836310.html

https://ukraina.ru/20241002/1057830022.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, угледар, марьяна безуглая, владимир зеленский, вооруженные силы украины, генштаб, "азов"