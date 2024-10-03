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Рогов объяснил заявление Зеленского о новой украинской ракете

Рогов объяснил заявление Зеленского о новой украинской ракете - 03.10.2024 Украина.ру

Рогов объяснил заявление Зеленского о новой украинской ракете

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов объяснил заявление Владимира Зеленского о создании новой баллистической ракеты, передает РИА Новости

2024-10-03T09:03

2024-10-03T09:03

2024-10-03T09:03

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"Это заявление не более чем прикрытие поставок западного оружия, западных ракет, которые режим Зеленского выдаст за украинские, чтобы попытаться нанести удары вглубь России", - сказал Рогов.По его словам, украинские военные конструкторы за десятки лет ничего нового не придумали и в лучшем случае перестраивали советские ракетные комплексы, что было пределом их возможностей.Ранее Зеленский в своем телеграм-канале сообщил, что новая украинская баллистическая ракета якобы успешно прошла летные испытания.Подробнее о ракете - в материале Михаила Павлива Фейковая баллистическая ракета Украины. Как Зеленский стал информационным прикрытием НАТО-вской операции на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, владимир зеленский, владимир рогов, нато