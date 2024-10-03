https://ukraina.ru/20241003/1057854667.html
Главное за ночь 3 октября
Главное за ночь 3 октября - 03.10.2024 Украина.ру
Главное за ночь 3 октября
На Северском направлении фронт пришел в движение. Наши продвинулись со стороны Спорного в сторону Верхнекаменского, Белоусов ночью поздравил 6-ю гвардейскую... Украина.ру, 03.10.2024
2024-10-03T08:10
2024-10-03T08:10
2024-10-03T08:10
россия
китай
андрей марочко
игорь терехов
вооруженные силы украины
андрей белоусов
новости
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На Северском направлении фронт пришел в движение. Наши продвинулись со стороны Спорного в сторону Верхнекаменского, Белоусов ночью поздравил 6-ю гвардейскую омсбр с освобождением Верхнекаменского.В Торецке (Дзержинске) продолжаются бои на северной окраине Нью-Йорка (Новгородского), в районе Нелеповки и за западную часть Дружбы. В Торецке продолжаются стрелковые бои за кварталы многоэтажных домов в центральной части города, докладывают "Два майора".На Покровском направлении сообщают о продолжающемся охвате Цукурино. Наши войска продвинулись севернее н.п. перейдя железную дорогу. Южнее наши войска взяли террикон шахты №40, который является значимой высотой.Итоги боевой работы группировки войск "Север" за минувшие сутки сообщает "Северный Ветер":- В Глушковском районе Курской области в ходе зачистки лесополос и лесных массивов вдоль госграницы Бесстрашными взято в плен четверо военнослужащих ВСУ. Кроме того, артиллерией и расчетами БпЛА уничтожено артиллерийское орудие, БМП, 2 пикапа, пункт управления БпЛА и 120-мм миномет;- на юге Суджанского района продолжаются тяжелые бои. Северяне продвинулись в районе н.п. Плехово и в прилегающих лесных массивах. В ходе боев уничтожено 2 ББМ, пункт управления БпЛА, минометный расчет и склад боеприпасов противника;- общее продвижение российских войск в Курской области составило до 3500 метров.Временные ограничения введены с 06:00 мск в работе аэропорта Казань для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, сообщила Росавиация.В Днепропетровской области повреждено промпредприятие, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.Силы РФ заняли более выгодные рубежи под Тернами и вплотную подошли к Торскому ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Перебои с электроснабжением возможны в Харькове из-за повреждения высоковольтных линий электропередачи, сообщил гауляйтер Терехов.Глава МИД КНР Ван И в статье в газете Renmin Ribao по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений между РФ и Китаем заявил:- Китай и РФ будут отстаивать справедливый и многополярный миропорядок;- дипломатия Путина и Си Цзиньпина гарантирует, что РФ и КНР справятся со всеми неопределенностями;- Россия и Китай будут твердо поддерживать друг друга по вопросам суверенитета, безопасности и развития.Подробнее о российско-китайских отношениях - в материале Россия и Китай показали, что готовы защищать и Северный морской путь - Перенджиев на сайте Украина.ру.
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0d/1055029049_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aa7b979e031a7b1e73b494fb6468387e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, китай, андрей марочко, игорь терехов, вооруженные силы украины, андрей белоусов, новости
Россия, Китай, Андрей Марочко, Игорь Терехов, Вооруженные силы Украины, Андрей Белоусов, Новости
На Северском направлении фронт пришел в движение. Наши продвинулись со стороны Спорного в сторону Верхнекаменского, Белоусов ночью поздравил 6-ю гвардейскую омсбр с освобождением Верхнекаменского.
В Торецке (Дзержинске) продолжаются бои на северной окраине Нью-Йорка
(Новгородского), в районе Нелеповки и за западную часть Дружбы. В Торецке продолжаются стрелковые бои за кварталы многоэтажных домов в центральной части города, докладывают "Два майора".
На Покровском направлении сообщают о продолжающемся охвате Цукурино. Наши войска продвинулись севернее н.п. перейдя железную дорогу. Южнее наши войска взяли террикон шахты №40, который является значимой высотой.
Итоги боевой работы группировки войск "Север" за минувшие сутки сообщает "Северный Ветер":- В Глушковском районе Курской области в ходе зачистки лесополос и лесных массивов вдоль госграницы Бесстрашными взято в плен четверо военнослужащих ВСУ. Кроме того, артиллерией и расчетами БпЛА уничтожено артиллерийское орудие, БМП, 2 пикапа, пункт управления БпЛА и 120-мм миномет;
- на юге Суджанского района продолжаются тяжелые бои. Северяне продвинулись в районе н.п. Плехово и в прилегающих лесных массивах. В ходе боев уничтожено 2 ББМ, пункт управления БпЛА, минометный расчет и склад боеприпасов противника;
- общее продвижение российских войск в Курской области составило до 3500 метров.
Временные ограничения введены с 06:00 мск в работе аэропорта Казань
для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, сообщила Росавиация
.
В Днепропетровской области
повреждено промпредприятие, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.
Силы РФ
заняли более выгодные рубежи под Тернами и вплотную подошли к Торскому ДНР
, сообщил военный эксперт Андрей Марочко
.
Перебои с электроснабжением возможны в Харькове
из-за повреждения высоковольтных линий электропередачи, сообщил гауляйтер Терехов
.
Глава МИД КНР Ван И в статье в газете Renmin Ribao по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений между РФ и Китаем заявил:
- Китай и РФ будут отстаивать справедливый и многополярный миропорядок;
- дипломатия Путина и Си Цзиньпина гарантирует, что РФ и КНР справятся со всеми неопределенностями;
- Россия и Китай будут твердо поддерживать друг друга по вопросам суверенитета, безопасности и развития.