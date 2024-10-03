https://ukraina.ru/20241003/1057854667.html

Главное за ночь 3 октября

Главное за ночь 3 октября - 03.10.2024 Украина.ру

Главное за ночь 3 октября

На Северском направлении фронт пришел в движение. Наши продвинулись со стороны Спорного в сторону Верхнекаменского, Белоусов ночью поздравил 6-ю гвардейскую... Украина.ру, 03.10.2024

2024-10-03T08:10

2024-10-03T08:10

2024-10-03T08:10

россия

китай

андрей марочко

игорь терехов

вооруженные силы украины

андрей белоусов

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0d/1055029049_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b668775ba2a4474d20987126e69f122d.jpg

На Северском направлении фронт пришел в движение. Наши продвинулись со стороны Спорного в сторону Верхнекаменского, Белоусов ночью поздравил 6-ю гвардейскую омсбр с освобождением Верхнекаменского.В Торецке (Дзержинске) продолжаются бои на северной окраине Нью-Йорка (Новгородского), в районе Нелеповки и за западную часть Дружбы. В Торецке продолжаются стрелковые бои за кварталы многоэтажных домов в центральной части города, докладывают "Два майора".На Покровском направлении сообщают о продолжающемся охвате Цукурино. Наши войска продвинулись севернее н.п. перейдя железную дорогу. Южнее наши войска взяли террикон шахты №40, который является значимой высотой.Итоги боевой работы группировки войск "Север" за минувшие сутки сообщает "Северный Ветер":- В Глушковском районе Курской области в ходе зачистки лесополос и лесных массивов вдоль госграницы Бесстрашными взято в плен четверо военнослужащих ВСУ. Кроме того, артиллерией и расчетами БпЛА уничтожено артиллерийское орудие, БМП, 2 пикапа, пункт управления БпЛА и 120-мм миномет;- на юге Суджанского района продолжаются тяжелые бои. Северяне продвинулись в районе н.п. Плехово и в прилегающих лесных массивах. В ходе боев уничтожено 2 ББМ, пункт управления БпЛА, минометный расчет и склад боеприпасов противника;- общее продвижение российских войск в Курской области составило до 3500 метров.Временные ограничения введены с 06:00 мск в работе аэропорта Казань для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, сообщила Росавиация.В Днепропетровской области повреждено промпредприятие, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.Силы РФ заняли более выгодные рубежи под Тернами и вплотную подошли к Торскому ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Перебои с электроснабжением возможны в Харькове из-за повреждения высоковольтных линий электропередачи, сообщил гауляйтер Терехов.Глава МИД КНР Ван И в статье в газете Renmin Ribao по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений между РФ и Китаем заявил:- Китай и РФ будут отстаивать справедливый и многополярный миропорядок;- дипломатия Путина и Си Цзиньпина гарантирует, что РФ и КНР справятся со всеми неопределенностями;- Россия и Китай будут твердо поддерживать друг друга по вопросам суверенитета, безопасности и развития.Подробнее о российско-китайских отношениях - в материале Россия и Китай показали, что готовы защищать и Северный морской путь - Перенджиев на сайте Украина.ру.

россия

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, китай, андрей марочко, игорь терехов, вооруженные силы украины, андрей белоусов, новости