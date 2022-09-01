https://ukraina.ru/20220901/1038325172.html

Алексей Мухин: С той стороны находятся такие же упрямые русские

Алексей Мухин: С той стороны находятся такие же упрямые русские - 01.09.2022 Украина.ру

Алексей Мухин: С той стороны находятся такие же упрямые русские

В ходе спецоперации русские на поле боя встречаются с такими же русскими, только - с затуманенным западной пропагандой сознанием. Но это братья-славяне, и... Украина.ру, 01.09.2022

2022-09-01T13:57

2022-09-01T13:57

2022-09-01T13:57

интервью

алексей мухин

сво

запорожская аэс

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036282714_400:41:1993:937_1920x0_80_0_0_6be38d304b83743d03a72a371eac777a.jpg

В ходе спецоперации русские на поле боя встречаются с такими же русскими, только - с затуманенным западной пропагандой сознанием. Но это братья-славяне, и воевать они тоже умеют, об этом надо помнить, считает политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Алексей, вопрос о ситуации вокруг Запорожской АЭС. Эта американская игра с огнем - приведет ли она все-таки к международному скандалу?– Вы совершенно правильно сделали акцент на том, что это именно американская игра с огнем, потому что киевские власти не являются здесь самостоятельным игроком, актором, и - выступают, скорее, как куклы. Сложно их считать кукловодами, потому что они находятся на прямом и очень серьезном содержании со стороны Конгресса США. Здесь нет никакой конспирологии, здесь есть прямые отношения "работодатель-работник".Мне кажется, весьма странным и не очень серьезным было бы апеллировать к украинским властям с требованиями, либо просьбами, это уже не важно, прекратить обстрелы Запорожской АЭС, потому что приказы даются не ими.В связи с этим, российская сторона вполне закономерно обратилась к мировому сообществу для того, чтобы в сжатые сроки привести в чувство этих кураторов украинского режима, сделать так, чтобы европейские страны не подвергались опасности ядерного заражения. Такая опасность, безусловно, существует.Вызывает удивление позиция тех международных институтов, которые призваны стоять на страже безопасности и интересов мирового сообщества. Я имею в виду ООН, конкретно - генсека ООН Антониу Гутерриша, который в весьма расплывчатых формулировках делает свои заявления. И, конечно, МАГАТЭ - организацию, которая призвана в кратчайшие сроки купировать подобного рода угрозы. Я думаю, что эти ребята не отрабатывают свою зарплату.– Дмитрий Медведев назвал "полтора сценария" развития специальной военной операции на Украине. По словам зампреда Совбеза, первое – достижение всех целей военной спецоперации на Украине и признание ее итогов Киевом. И второе – военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации. Как вам кажется, какой сценарий более реалистичный?– Если послушать наших западных партнеров-акторов, становится очевидным, что они-то уже - в своей реальности - чуть ли не гонят российские войска до Москвы. Поэтому подобного рода сценарии, безусловно, не воспринимаются нашими западными акторами от слова "совсем". И думаю, что Дмитрий Анатольевич Медведев, который в последнее время действительно очень много делает ярких, резких политических заявлений, он просто имел цель надавить на особые болевые точки наших партнеров. Для того, чтобы, возможно, привести их в чувство, с одной стороны.С другой стороны, совершенно очевидно, что российское гражданское общество перманентно нуждается в разъяснении того, что происходит на самом деле на театре боевых действий. Думаю, что подобного рода заявления должны, с одной стороны, стабилизировать общественное сознание и восприятие реальности, а с другой стороны - играть роль информационную.Поэтому я не берусь рекомендовать Совбезу Российской Федерации, как ему действовать в таких условиях, но думаю, что нужны более пространные разъяснения, помимо тех официальных данных, которые дает Совбез - или неофициальных, которые он дает через Твиттер Дмитрия Анатольевича Медведева. Либо те официальные сводки, которые приводит уважаемый генерал Конашенков – необходимо их сделать более-менее информационными, возможно, более аналитическими.На мой взгляд, выкладки от официальных лиц должны носить характер, формирующий, в том числе, и понимание того, что происходит на самом деле. Потому что гражданское общество в достаточной степени сознательно, оно понимает все трудности и все сложности, которые возникают по мере проведения СВО.Мы прекрасно знаем, что с той стороны находятся такие же упрямые русские, но только с несколько затуманенным западной пропагандой восприятием действительности, но это же наши братья-славяне. И мы прекрасно знаем, что воевать они тоже умеют. Думаю, что нам еще предстоит корректировка нашей информационной работы, в том числе, и с гражданским обществом.– Президент США Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине - три миллиарда долларов. В связи с этим два вопроса. Первый – ожидать ли хаоса в стране, или все-таки деньги напечатают? И второе – кто и когда будет расплачиваться по этим кредитам?– Во-первых, дьявол кроется в деталях, потому что обещанные 2,8 миллиарда долларов пойдут не Украине. Они пойдут предприятиям ВПК США, которые обещают поставить в течение - внимание, года-трех - вооружения на территорию Украины. Через год - непонятно, будет ли вообще государственное образование "Украина" существовать. Но деньги американские компании получат уже сейчас.Поэтому, как говорится, вроде бы по форме все верно, а по сути - полное издевательство. Думаю, что украинская сторона оценила степень иронии момента при так называемом выделении Украине военной помощи, которую она на самом деле не увидит.– Сергей Шойгу заявил об увеличении количества военнослужащих на 137 тысяч человек. С чем это может быть связано?– Указ подписал президент, увеличение планируется со следующего года. Связано оно, прежде всего, с тем, что Россия вступила в фазу открытого конфликта со странами-членами НАТО, и нам необходимо заранее готовиться к возможному расширению конфликта.Для того, чтобы не готовить сани зимой, а летом, все-таки, сообразно русской народной мудрости, я думаю, что именно с этим связано и нынешнее расширение состава Вооруженных сил за счет контрактников. Подчеркну – речь идет о создании группы профессионалов, которые будут решать тактические и, возможно, стратегические военные задачи - как на территории России, так и за ее пределами.– В Белоруссии самолеты Су-24 получили возможность перевозить ядерные заряды, об этом заявил президент Республики Александр Лукашенко. Насколько вероятен ядерный сценарий в такой ситуации, и будут ли нанесены удары по центрам принятия решений?– Вы знаете, вероятность ядерного сценария – это холодный душ для некоторых западных акторов, которые очень легко дают обещания чуть что, нажать ядерную кнопку. Я имею в виду будущего премьер-министра Великобритании Элизабет Трасс, которая уже сделала соответствующие заявления.Так вот, холодный душ должен быть, иногда его надо включать, все-таки. Подобного рода действия со стороны России и Белоруссии не носят агрессивный характер, несмотря на заявления западных СМИ.Но, судя по тем действиям, которые предпринимаются в последнее время по наращиванию военной инфраструктуры НАТО и вокруг Белоруссии, и на западных рубежах России, нам следует готовиться самым непосредственным образом к тому, чтобы встретиться (с НАТО – Ред.) лицом к лицу, если не в прямом ядерном контакте, то в гипотетическом ядерном контакте. Обратите внимание, в последнее время очень серьезно оживились разговоры о перезагрузке системы СНВ-3. То есть, соглашения о ядерном сдерживании. Это же неспроста. США, с одной стороны, хотят ограничить развитие российского ВПК, сил ядерного сдерживания, а с другой стороны, по нашим данным - они обладают возможностью, в том числе, технической, очень оперативно развернуть порядка 1,2 тысяч ядерных боезарядов. Это в значительной степени разрушит паритет и баланс сил. Поэтому, думаю, что - да, ситуация очень напряженная и нам придется сейчас работать в полной мере над созданием новой системы коллективной безопасности.Процессы запущены, протоколы уже реализуются, и эта коллективная безопасность строится, слава Богу, без участия сил НАТО, она строится силами России, Китая, Индии, Ирана - тех стран, которые проявляются ответственность за мировой порядок и, главное, правопорядок. В пику тому, что предлагают западные страны, объединенные уже под глобальным альянсом НАТО, предлагают вместо международного права ввести какие-то правила, которые, видимо, они будут менять под себя и в собственных интересах.Многие страны, большинство стран это просто не устраивает, поэтому вслед за альтернативной инвестиционной новой реальностью, где нет санкций, Россия и указанные мною страны стали выстраивать новую систему коллективной глобальной безопасности, которая в какой-то момент должна подавить агрессивные намерения стран-членов НАТО и - призвать их к порядку.– Если отойти в сторону от ядерного сценария, будет ли Белоруссия втянута в украинский конфликт?– Вероятность подобного участия белорусских Вооруженных сил есть, но на данный момент я, честно говоря, не вижу необходимости и целесообразности этого.Конечно же, наши западные акторы вовсю кричат о том, что Белоруссия вот-вот вступит, присоединится к специальной военной операции - видимо, этого опасаются. Хотя, надо сказать, что они, эти ребята (западные политики – Ред.), все подготовили для того, чтобы Белоруссия это сделала.– И не для того, чтобы помочь России как-то, а с точки зрения именно того, что войска НАТО приближаются.– Ну, давайте не будем лить воду на мельницу этого мема знаменитого, он, кстати, очень хороший, о том, что если что-то там (в зоне СВО – Ред.) не произойдет, то это придут и сделают войска НАТО, солдаты НАТО. Мем замечательный, действительно, но не надо уж так запугивать аудиторию тем, что… В НАТО тоже люди, они тоже боятся, это надо понимать. Мне кажется, что как раз действия по разрыву всяческих связей – культурных, политических, военных в том числе, которые предпринимаются по инициативе стран-членов НАТО, они как раз и несут основную опасность. Потому что, когда стороны перестают понимать друга, они начинают друга отчаянно бояться.Это приводит, как правило, к конфликту и к эскалации конфликта, в том числе и военного. Если восстановить эти связи, если коммуницировать, то вероятность эскалации конфликта - она стремится к нулю, она снижается очень сильно.Попытка России договориться в декабре 2021 года не увенчалась успехом – по вине США и их сателлитов. Возможно, после завершения специальной военной операции мы с новыми вводными приступим к очередному процессу переговоров. Возможно, тогда нас услышат. Если не услышат – значит, Господь отнял разум у наших оппонентов, партнеров. И значит - будет как будет.

https://ukraina.ru/20201105/1029512078.html

https://ukraina.ru/20220826/1038148538.html

https://ukraina.ru/20220819/1037876887.html

https://ukraina.ru/20220901/1038301615.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Александр Порунов

Александр Порунов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, алексей мухин, сво, запорожская аэс, нато