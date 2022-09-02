"Политический расчет": военкор объяснил, почему РФ на фронте взяла оперативную паузу как минимум до зимы - 02.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220902/1038333382.html
"Политический расчет": военкор объяснил, почему РФ на фронте взяла оперативную паузу как минимум до зимы
"Политический расчет": военкор объяснил, почему РФ на фронте взяла оперативную паузу как минимум до зимы - 02.09.2022 Украина.ру
"Политический расчет": военкор объяснил, почему РФ на фронте взяла оперативную паузу как минимум до зимы
РФ решила пересобраться и взять оперативную паузу как минимум до зимы, чтобы Европа сделала вывод, кто им дороже и нужнее, предположил военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в интервью Украина.ру
2022-09-02T07:30
2022-09-02T07:30
новости
россия
украина
пауза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037835535_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_08a5e8c6a591d358fc2029e7f47c02bf.jpg.webp
По его словам, наступление РФ в Донецкой области застыло, потому что это связано с недостатком личного состава, у противника в три-четыре раза больше живой силы, а при наступлении "должны быть другие пропорции".По его мнению, в паузе РФ есть серьезный политический расчет, потому что отношение Европы к конфликту на Украине не улучшается из-за будущего энергетического кризиса.Россия хочет, чтобы ЕС сделал вывод, кто им дороже, потому что Москва никогда их не подводила и не выказывала никакой агрессии в сторону европейских стран, а в ущерб своей внутриполитической репутации до последнего соблюдала все контракты и международные обязательства, в отличие от Украины, заключил военкор.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220901/1038318514.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037835535_406:0:3135:2047_1920x0_80_0_0_c84a6b5eccbc9581d2d2991516a23fd3.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, пауза
Новости, Россия, Украина, пауза

"Политический расчет": военкор объяснил, почему РФ на фронте взяла оперативную паузу как минимум до зимы

07:30 02.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области
ВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
РФ решила пересобраться и взять оперативную паузу как минимум до зимы, чтобы Европа сделала вывод, кто им дороже и нужнее, предположил военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в интервью Украина.ру
По его словам, наступление РФ в Донецкой области застыло, потому что это связано с недостатком личного состава, у противника в три-четыре раза больше живой силы, а при наступлении "должны быть другие пропорции".
У меня сложилось впечатление, что Россия решила пересобраться и взять оперативную паузу как минимум до зимы.
Дмитрий Стешин интервью
Дмитрий Стешин
военный корреспондент "Комсомольской правды"
По его мнению, в паузе РФ есть серьезный политический расчет, потому что отношение Европы к конфликту на Украине не улучшается из-за будущего энергетического кризиса.
Россия хочет, чтобы ЕС сделал вывод, кто им дороже, потому что Москва никогда их не подводила и не выказывала никакой агрессии в сторону европейских стран, а в ущерб своей внутриполитической репутации до последнего соблюдала все контракты и международные обязательства, в отличие от Украины, заключил военкор.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 10:42
Зе против За: увидим ли мы военную хунту по-украински?Запад как менингитный клещ вцепился в Украину, от него либо умирают, либо дураками становятся
 
НовостиРоссияУкраинапауза
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:53В Запорожской области пообещали ответить на попытки Киева захватить ЗАЭС
07:53Политолог рассказал, как потратят $3 млрд военной помощи Украине
07:49Кто и когда завербовал Рината Ахметова. О чем украинский олигарх хотел бы забыть
07:45Военная дипломатия: журналист выяснил подробности вербовки аргентинской молодежи в украинские войска
07:37Обществу нужны более пространные объяснения СВО - Мухин
07:34Путин назвал целью СВО ликвидацию антироссийского анклава на Украине
07:30"Политический расчет": военкор объяснил, почему РФ на фронте взяла оперативную паузу как минимум до зимы
07:25Байден обвинил сторонников Трампа в угрозе американской демократии
07:23Мухин рассказал, кто воюет против российских войск на Украине
07:22"Тяжелые последствия для ВСУ": в Снигиревки рассказали о забитых моргах в Николаеве
07:15Владимир Евсеев: Когда Россия начнет наступление на юг, ВСУ побыстрее уберутся из Донбасса
07:15Используют по прямому назначению: эксперт рассказал, куда отправятся отчеты МАГАТЭ
07:13Германия не может прекратить импорт российского газа — Шольц
07:07"Относились, как к собакам": военкор поделился историями очевидцев киевской оккупации Донбасса
07:00Им важно обозначить свою активность на фронте и показать спонсорам, что они сражаются – Стешин о ВСУ
06:53"Это русские принесли Хаймарсы" - политолог о возможных отговорках МАГАТЭ
06:45"Умирали двойной смертью": военкор рассказал, что пришлось пережить народу Донбасса с 2014 года
06:37"Пытаются выдать Киев за жертву": зарубежный журналист раскрыл правду о работе СМИ на Западе
06:30"Фантазии сумасшедшей бабы": эксперт прокомментировал заявление вице-премьера Украины о вступлении в НАТО
06:22Политолог предположил, что заявят в МАГАТЭ после миссии на ЗАЭС
Лента новостейМолния