https://ukraina.ru/20220902/1038333382.html

"Политический расчет": военкор объяснил, почему РФ на фронте взяла оперативную паузу как минимум до зимы

"Политический расчет": военкор объяснил, почему РФ на фронте взяла оперативную паузу как минимум до зимы - 02.09.2022 Украина.ру

"Политический расчет": военкор объяснил, почему РФ на фронте взяла оперативную паузу как минимум до зимы

РФ решила пересобраться и взять оперативную паузу как минимум до зимы, чтобы Европа сделала вывод, кто им дороже и нужнее, предположил военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в интервью Украина.ру

2022-09-02T07:30

2022-09-02T07:30

2022-09-02T07:30

новости

россия

украина

пауза

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037835535_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_08a5e8c6a591d358fc2029e7f47c02bf.jpg.webp

По его словам, наступление РФ в Донецкой области застыло, потому что это связано с недостатком личного состава, у противника в три-четыре раза больше живой силы, а при наступлении "должны быть другие пропорции".По его мнению, в паузе РФ есть серьезный политический расчет, потому что отношение Европы к конфликту на Украине не улучшается из-за будущего энергетического кризиса.Россия хочет, чтобы ЕС сделал вывод, кто им дороже, потому что Москва никогда их не подводила и не выказывала никакой агрессии в сторону европейских стран, а в ущерб своей внутриполитической репутации до последнего соблюдала все контракты и международные обязательства, в отличие от Украины, заключил военкор.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220901/1038318514.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, пауза