https://ukraina.ru/20220902/1038333382.html
"Политический расчет": военкор объяснил, почему РФ на фронте взяла оперативную паузу как минимум до зимы
"Политический расчет": военкор объяснил, почему РФ на фронте взяла оперативную паузу как минимум до зимы - 02.09.2022 Украина.ру
"Политический расчет": военкор объяснил, почему РФ на фронте взяла оперативную паузу как минимум до зимы
РФ решила пересобраться и взять оперативную паузу как минимум до зимы, чтобы Европа сделала вывод, кто им дороже и нужнее, предположил военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в интервью Украина.ру
2022-09-02T07:30
2022-09-02T07:30
2022-09-02T07:30
новости
россия
украина
пауза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037835535_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_08a5e8c6a591d358fc2029e7f47c02bf.jpg.webp
По его словам, наступление РФ в Донецкой области застыло, потому что это связано с недостатком личного состава, у противника в три-четыре раза больше живой силы, а при наступлении "должны быть другие пропорции".По его мнению, в паузе РФ есть серьезный политический расчет, потому что отношение Европы к конфликту на Украине не улучшается из-за будущего энергетического кризиса.Россия хочет, чтобы ЕС сделал вывод, кто им дороже, потому что Москва никогда их не подводила и не выказывала никакой агрессии в сторону европейских стран, а в ущерб своей внутриполитической репутации до последнего соблюдала все контракты и международные обязательства, в отличие от Украины, заключил военкор.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220901/1038318514.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037835535_406:0:3135:2047_1920x0_80_0_0_c84a6b5eccbc9581d2d2991516a23fd3.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, пауза
"Политический расчет": военкор объяснил, почему РФ на фронте взяла оперативную паузу как минимум до зимы
РФ решила пересобраться и взять оперативную паузу как минимум до зимы, чтобы Европа сделала вывод, кто им дороже и нужнее, предположил военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в интервью Украина.ру
По его словам, наступление РФ в Донецкой области застыло, потому что это связано с недостатком личного состава, у противника в три-четыре раза больше живой силы, а при наступлении "должны быть другие пропорции".
У меня сложилось впечатление, что Россия решила пересобраться и взять оперативную паузу как минимум до зимы.
Дмитрий Стешин
военный корреспондент "Комсомольской правды"
По его мнению, в паузе РФ есть серьезный политический расчет, потому что отношение Европы к конфликту на Украине не улучшается из-за будущего энергетического кризиса.
Россия хочет, чтобы ЕС сделал вывод, кто им дороже, потому что Москва никогда их не подводила и не выказывала никакой агрессии в сторону европейских стран, а в ущерб своей внутриполитической репутации до последнего соблюдала все контракты и международные обязательства, в отличие от Украины, заключил военкор.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.