https://ukraina.ru/20220831/1038290498.html

Дмитрий Стешин: Пока ВСУ готовят псевдонаступление, Россия в Донбассе взяла паузу до зимы

Дмитрий Стешин: Пока ВСУ готовят псевдонаступление, Россия в Донбассе взяла паузу до зимы - 31.08.2022 Украина.ру

Дмитрий Стешин: Пока ВСУ готовят псевдонаступление, Россия в Донбассе взяла паузу до зимы

Россия в Донбассе решила пересобраться и взять оперативную паузу как минимум до зимы, чтобы Европа сделала выбор, кто ей дороже: Россия, всегда выполнявшая свои Украина.ру, 31.08.2022

2022-08-31T14:25

2022-08-31T14:25

2022-08-31T15:38

донбасс

россия

всу

энергокризис

европа

украина

артиллерия

вкс

херсон

харьков

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Россия в Донбассе решила пересобраться и взять оперативную паузу как минимум до зимы, чтобы Европа сделала выбор, кто ей дороже: Россия, всегда выполнявшая свои обязательства, или Украина. При этом продолжится медленное выдавливание ВСУ. У нас есть на это экономические ресурсы и политическая воля. Ничего этого у Украины нет и близко, считает военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий СтешинОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Сейчас в экспертном сообществе широко обсуждается версия, что провалившаяся попытка наступления ВСУ под Херсоном была отвлекающим маневром для подготовки удара на харьковско-изюмском направлении. С мест сообщают, что помимо большого количества польских Т-72, противник перебрасывает в этот район свежие резервы, прошедшие обучение в Британии.— Дмитрий, есть ли смысл в такого рода наступлениях?— У Украины не будет решающего перевеса ни под Херсоном, ни под Харьковом. У них нет перевеса в технике и в живой силе. Они просты тыкаются по линии фронта. Я не буду говорить об этом вслух, но я знаю более уязвимые участки фронта в Приазовье, где они могли бы наступать. А так в их «наступлении» очень важен элемент пиара. Им важно не достичь военных успехов. Они понимают, что это нереально. Но им важно обозначить свою активность на фронте и показать спонсорам, что они сражаются. И у них это получается. Я думаю, те на Западе, кто следят за развитием событий на Украине, еще не знают, что наступление на Херсон провалилось. Может быть, через неделю им нехотя скажут, что не получилось.— Если они будут предпринимать такого рода показательные контратаки, означает ли это, что они не будут запираться в укрепрайонах и нам будет легче продвинуться в Донбассе?— В Донбассе очень четко отследили момент подготовки наступления под Херсоном. Туда перебросили артиллерию из-под Донецка. Воюющие там ребята мне рассказывали, что они перестали обстреливать Александровку, а по Марьинке били уже не пушки, а минометы. Это было понятно.То есть Украина в какой-то момент прекратила контрбатарейную борьбу, артналеты и беспокоящий налет по площадям. А потом они вернули эту артиллерию под Донецк. Это нелогично, но это подтверждает мою версию, что это все пиар-выступления.Так что все эти телодвижения не связаны с намерением нанести серьезный удар по России. Это бесполезно и бессмысленно.— Если наше наступление на Северодонецк — Лисичанск шло медленно, но предсказуемо, то в Донецкой области у нас нет такой единой картины и все немножко застыло. С чем вы это связываете?— Вы правы. Я не открою большой военной тайны, что это связано с недостатком личного состава. У противника в три-четыре раза больше живой силы, а при наступлении должны быть другие пропорции. У нас другая тактика: сначала идет огневой артиллерийский вал, потом наступают штурмовые группы. К сожалению, наша артиллерия работает не всегда точно, как бы этого хотелось. Но иногда попадает и подавляет огневые точки.У меня сложилось впечатление, что Россия решила пересобраться и взять оперативную паузу как минимум до зимы. В этом есть серьезный политический расчет. Отношение Европы к конфликту на Украине меняется. Оно не может улучшаться по объективным причинам. Европу ждет энергетический кризис из-за Украины.Там тоже нужно сделать выводы из этих шести-семи месяцев кампании. И я знаю, что эти выводы делаются. Нам об этом не сообщают, но догадаться можно.— Вы сказали о недостатке личного состава. И в этой связи обсуждается информация о «третьем русском корпусе», сформированном из добровольцев, который перебросят не то в Донбасс, не то под Херсон. Вы что-то об этом знаете? Может ли это изменить расклад сил?— Честно говоря, я впервые об этом слышу. Я сначала подумал, что это какие-то бандеровские коллаборационисты. Не думаю, что эту информацию кто-то обнародует. Перебросят и перебросят, как это обычно бывает в Донбассе. Ты можешь ехать из Мариуполя в Донецк и встретить по дороге такую массу военной техники, что возникает пробка на 100 км.— Вы сказали, что Россия берет паузу, чтобы дать возможность Европе пересмотреть отношение к конфликту на Украине. Мы чего конкретно от них хотим? Чтобы они оружие перестали поставлять?— Мы хотим, чтобы они сделали вывод, кто им дороже. Россия никогда их не подводила и не выказывала никакой агрессии в сторону европейских стран. Россия в ущерб своей внутриполитической репутации до последнего соблюдала все контракты и международные обязательства, в отличие от Украины. Я думаю, что этот перелом настанет. В Европе все же не идиоты сидят. Это люди, которые близки нам ментально.— Означает ли эта оперативная пауза, что мы вообще не будем продвигаться в Донбассе?— За весь Донбасс нельзя сказать. Но глубоких прорывов не будет. Продолжится медленное выдавливание. Мы этим можем заниматься бесконечно долго. Как показали эти месяцы, у нас есть экономические ресурсы и политическая воля. Ничего этого у Украины нет и близко.— Думаете, мы сможем победить Украину в войне на истощение?— Нам никто это не докладывает. Но после того, как план операции был пересмотрен и войска отвели из Киевской области, была принята другая концепция. Мы продолжим неспешное наступление, любой ценой сберегая жизни личного состава при активной работе артиллерии и ВКС.

https://ukraina.ru/20220829/1038218836.html

https://ukraina.ru/20220830/1038260927.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

донбасс, россия, всу, энергокризис, европа, украина, артиллерия, вкс, херсон, харьков, интервью