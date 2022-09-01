"Это нереально": Сапоньков объяснил, как ВСУ могут разрушить мосты в Херсонской области - 01.09.2022 Украина.ру
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"Это нереально": Сапоньков объяснил, как ВСУ могут разрушить мосты в Херсонской области
"Это нереально": Сапоньков объяснил, как ВСУ могут разрушить мосты в Херсонской области - 01.09.2022 Украина.ру
"Это нереально": Сапоньков объяснил, как ВСУ могут разрушить мосты в Херсонской области
ВСУ не смогут парализовать работу мостов в Херсонской области, потому что для этого им нужно каждый мост и каждую паромную переправу постоянно держать под огневым контролем, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру
2022-09-01T04:00
2022-09-01T04:00
новости
мосты
херсонская область
всу
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Со стороны Украины уже несколько месяцев предпринимаются попытки полностью разрушить Антоновский мост, идут постоянные обстрелы. В настоящее время движение по мосту из-за повреждений не осуществляется. Для передвижения населения через Днепр параллельно мосту запущена паромная переправа.По его словам, наводятся новые переправы и чинятся действующие мосты, полностью парализовать гражданское и военное снабжение у киевского режима не получилось.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220830/1038254408.html
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новости, мосты, херсонская область, всу
Новости, мосты, Херсонская область, ВСУ

"Это нереально": Сапоньков объяснил, как ВСУ могут разрушить мосты в Херсонской области

04:00 01.09.2022
 
© commons.wikimedia.org / Yevhenii IhnatievАнтоновский мост Херсон
Антоновский мост Херсон - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© commons.wikimedia.org / Yevhenii Ihnatiev
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ВСУ не смогут парализовать работу мостов в Херсонской области, потому что для этого им нужно каждый мост и каждую паромную переправу постоянно держать под огневым контролем, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру
Со стороны Украины уже несколько месяцев предпринимаются попытки полностью разрушить Антоновский мост, идут постоянные обстрелы. В настоящее время движение по мосту из-за повреждений не осуществляется. Для передвижения населения через Днепр параллельно мосту запущена паромная переправа.
ВСУ не смогут парализовать работу мостов тем количеством артиллерии, которое есть у них. Для этого нужно было бы каждый мост и каждую паромную переправу день и ночь держать под огневым контролем. Это нереально.
Роман Сапоньков интервью
Роман Сапоньков
военный журналист
По его словам, наводятся новые переправы и чинятся действующие мосты, полностью парализовать гражданское и военное снабжение у киевского режима не получилось.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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