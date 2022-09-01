https://ukraina.ru/20220901/1038272475.html

"Это нереально": Сапоньков объяснил, как ВСУ могут разрушить мосты в Херсонской области

"Это нереально": Сапоньков объяснил, как ВСУ могут разрушить мосты в Херсонской области - 01.09.2022 Украина.ру

"Это нереально": Сапоньков объяснил, как ВСУ могут разрушить мосты в Херсонской области

ВСУ не смогут парализовать работу мостов в Херсонской области, потому что для этого им нужно каждый мост и каждую паромную переправу постоянно держать под огневым контролем, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру

2022-09-01T04:00

2022-09-01T04:00

2022-09-01T04:00

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всу

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Со стороны Украины уже несколько месяцев предпринимаются попытки полностью разрушить Антоновский мост, идут постоянные обстрелы. В настоящее время движение по мосту из-за повреждений не осуществляется. Для передвижения населения через Днепр параллельно мосту запущена паромная переправа.По его словам, наводятся новые переправы и чинятся действующие мосты, полностью парализовать гражданское и военное снабжение у киевского режима не получилось.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220830/1038254408.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мосты, херсонская область, всу