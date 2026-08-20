https://ukraina.ru/20260820/ukraina-podpisala-sebe-smertnyy-prigovor-ischenko-o-buduschem-kievskogo-rezhima-1082634197.html

"Украина подписала себе смертный приговор": Ищенко о будущем киевского режима

"Украина подписала себе смертный приговор": Ищенко о будущем киевского режима - 20.08.2026 Украина.ру

"Украина подписала себе смертный приговор": Ищенко о будущем киевского режима

Украина в любом случае подписала себе смертный приговор, и такой, как раньше, она уже не будет. Ее дальнейшую судьбу придется определять соседям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-08-20T06:00

2026-08-20T06:00

2026-08-20T06:00

новости

украина

сша

россия

ростислав ищенко

украина.ру

главные новости

главное

репарации

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073833040_130:206:1201:809_1920x0_80_0_0_da89f18d074190bcc94003ee5f28e37b.jpg

Отвечая на вопрос о том, как Украина будет справляться с оттоком населения, Ищенко заявил, что страна подписала себе смертный приговор.Политолог подчеркнул, что киевский режим обречен независимо от исхода войны. "Украина в любом случае подписала себе смертный приговор. Такой, как раньше, она уже точно не будет. Дальнейшую ее судьбу придется определять ее соседям", — отметил эксперт.По его словам, без экономики и бюджета Украина не сможет существовать. "Кто будет Украину финансировать? Они же неслучайно говорят: "Нам нужны репарации. Причем желательно, чтобы вы растянули их выплату лет на 100". У них нет ни экономики, ни бюджета", — пояснил Ищенко.Собеседник издания подчеркнул, что западная помощь прекратится сразу после завершения боевых действий, а кредиты придется возвращать. По его словам, Украине неоткуда будет брать деньги, поэтому ей остается только продолжать воевать.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США могут потерпеть геополитический крах еще до того, как с Украиной будет покончено" на сайте Украина.ру.Москва и Токио обменялись дипломатическими демаршами после посещения российским президентом острова Итуруп. О том, насколько велик риск конфронтации на дальневосточных рубежах России — в материале "Андрей Сидоров: Украина воюет с Россией, чтобы помочь США решить их главную проблему на Дальнем Востоке" на сайте Украина.ру.

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, россия, ростислав ищенко, украина.ру, главные новости, главное, репарации, война, война на украине, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, сводка сво, дзен новости сво, спецоперация, украина.ру дзен, дзен сво