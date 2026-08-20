"Украина подписала себе смертный приговор": Ищенко о будущем киевского режима - 20.08.2026 Украина.ру
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"Украина подписала себе смертный приговор": Ищенко о будущем киевского режима
"Украина подписала себе смертный приговор": Ищенко о будущем киевского режима - 20.08.2026 Украина.ру
"Украина подписала себе смертный приговор": Ищенко о будущем киевского режима
Украина в любом случае подписала себе смертный приговор, и такой, как раньше, она уже не будет. Ее дальнейшую судьбу придется определять соседям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-08-20T06:00
2026-08-20T06:00
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Отвечая на вопрос о том, как Украина будет справляться с оттоком населения, Ищенко заявил, что страна подписала себе смертный приговор.Политолог подчеркнул, что киевский режим обречен независимо от исхода войны. "Украина в любом случае подписала себе смертный приговор. Такой, как раньше, она уже точно не будет. Дальнейшую ее судьбу придется определять ее соседям", — отметил эксперт.По его словам, без экономики и бюджета Украина не сможет существовать. "Кто будет Украину финансировать? Они же неслучайно говорят: "Нам нужны репарации. Причем желательно, чтобы вы растянули их выплату лет на 100". У них нет ни экономики, ни бюджета", — пояснил Ищенко.Собеседник издания подчеркнул, что западная помощь прекратится сразу после завершения боевых действий, а кредиты придется возвращать. По его словам, Украине неоткуда будет брать деньги, поэтому ей остается только продолжать воевать.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США могут потерпеть геополитический крах еще до того, как с Украиной будет покончено" на сайте Украина.ру.Москва и Токио обменялись дипломатическими демаршами после посещения российским президентом острова Итуруп. О том, насколько велик риск конфронтации на дальневосточных рубежах России — в материале "Андрей Сидоров: Украина воюет с Россией, чтобы помочь США решить их главную проблему на Дальнем Востоке" на сайте Украина.ру.
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"Украина подписала себе смертный приговор": Ищенко о будущем киевского режима

06:00 20.08.2026
 
© Фото : сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© Фото : сгенерировано ИИ
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Украина в любом случае подписала себе смертный приговор, и такой, как раньше, она уже не будет. Ее дальнейшую судьбу придется определять соседям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о том, как Украина будет справляться с оттоком населения, Ищенко заявил, что страна подписала себе смертный приговор.
Политолог подчеркнул, что киевский режим обречен независимо от исхода войны. "Украина в любом случае подписала себе смертный приговор. Такой, как раньше, она уже точно не будет. Дальнейшую ее судьбу придется определять ее соседям", — отметил эксперт.
По его словам, без экономики и бюджета Украина не сможет существовать. "Кто будет Украину финансировать? Они же неслучайно говорят: "Нам нужны репарации. Причем желательно, чтобы вы растянули их выплату лет на 100". У них нет ни экономики, ни бюджета", — пояснил Ищенко.
Собеседник издания подчеркнул, что западная помощь прекратится сразу после завершения боевых действий, а кредиты придется возвращать. По его словам, Украине неоткуда будет брать деньги, поэтому ей остается только продолжать воевать.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США могут потерпеть геополитический крах еще до того, как с Украиной будет покончено" на сайте Украина.ру.
Москва и Токио обменялись дипломатическими демаршами после посещения российским президентом острова Итуруп. О том, насколько велик риск конфронтации на дальневосточных рубежах России — в материале "Андрей Сидоров: Украина воюет с Россией, чтобы помочь США решить их главную проблему на Дальнем Востоке" на сайте Украина.ру.
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