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"Вокзал, ТЦК, фронт": Чехия резко увеличила число выдворяемых украинцев
"Вокзал, ТЦК, фронт": Чехия резко увеличила число выдворяемых украинцев - 20.08.2026 Украина.ру
"Вокзал, ТЦК, фронт": Чехия резко увеличила число выдворяемых украинцев
Власти Чехии только за первые три месяца 2026 года выдворили из страны в два раза больше граждан Украины, чем за весь 2025 год, и в пять раз больше, чем в 2024 году. Это следует из опубликованных МВД республики отчётов
2026-08-20T06:35
2026-08-20T06:35
2026-08-20T06:38
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В 2025 году из Чехии было выслано 206 человек, из них 33 — украинцы, в 2024 году из 200 высланных иностранцев украинцев было всего 13."В рамках принудительных возвращений, осуществляемых полицией Чехии, в 2026 году (к 31 марту) было возвращено 342 человека, при этом самыми частыми странами назначения для выдворения были Украина (66 человек), Молдавия (32 человека) и Вьетнам (32 человека)", — говорится в документе МВД Чехии.Напомним, с 5 августа Евросоюз ужесточил правила въезда для военнообязанных украинцев — теперь временная защита для новых заявителей может быть ограничена. Для уже находящихся в ЕС украинцев режим защиты пока сохраняется.При этом, власти Чехии ещё с 2024 года начали систематически выдворять из страны украинских мужчин призывного возраста, а в обществе наблюдается рост антиукраинских настроений.Однако, по данным Евростата, в Чехии в июне статус находящихся под временной защитой получили 3 835 украинцев, что является вторым показателем в Европе (в Германии — 4 115).Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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"Вокзал, ТЦК, фронт": Чехия резко увеличила число выдворяемых украинцев
06:35 20.08.2026 (обновлено: 06:38 20.08.2026)
Власти Чехии только за первые три месяца 2026 года выдворили из страны в два раза больше граждан Украины, чем за весь 2025 год, и в пять раз больше, чем в 2024 году. Это следует из опубликованных МВД республики отчётов