"Вокзал, ТЦК, фронт": Чехия резко увеличила число выдворяемых украинцев - 20.08.2026 Украина.ру
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"Вокзал, ТЦК, фронт": Чехия резко увеличила число выдворяемых украинцев
"Вокзал, ТЦК, фронт": Чехия резко увеличила число выдворяемых украинцев - 20.08.2026 Украина.ру
"Вокзал, ТЦК, фронт": Чехия резко увеличила число выдворяемых украинцев
Власти Чехии только за первые три месяца 2026 года выдворили из страны в два раза больше граждан Украины, чем за весь 2025 год, и в пять раз больше, чем в 2024 году. Это следует из опубликованных МВД республики отчётов
2026-08-20T06:35
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В 2025 году из Чехии было выслано 206 человек, из них 33 — украинцы, в 2024 году из 200 высланных иностранцев украинцев было всего 13."В рамках принудительных возвращений, осуществляемых полицией Чехии, в 2026 году (к 31 марту) было возвращено 342 человека, при этом самыми частыми странами назначения для выдворения были Украина (66 человек), Молдавия (32 человека) и Вьетнам (32 человека)", — говорится в документе МВД Чехии.Напомним, с 5 августа Евросоюз ужесточил правила въезда для военнообязанных украинцев — теперь временная защита для новых заявителей может быть ограничена. Для уже находящихся в ЕС украинцев режим защиты пока сохраняется.При этом, власти Чехии ещё с 2024 года начали систематически выдворять из страны украинских мужчин призывного возраста, а в обществе наблюдается рост антиукраинских настроений.Однако, по данным Евростата, в Чехии в июне статус находящихся под временной защитой получили 3 835 украинцев, что является вторым показателем в Европе (в Германии — 4 115).Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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украина.ру, новости, чехия, мвд, украина, ес, украинские беженцы, мобилизация на украине, евросоюз, молдавия, вьетнам, мир без границ
Украина.ру, Новости, Чехия, МВД, Украина, ЕС, украинские беженцы, мобилизация на Украине, Евросоюз, Молдавия, Вьетнам, Мир без границ

"Вокзал, ТЦК, фронт": Чехия резко увеличила число выдворяемых украинцев

06:35 20.08.2026 (обновлено: 06:38 20.08.2026)
 
© telegram ukr_2025_ruВ Чехии требуют лишить защиты украинцев призывного возраста
В Чехии требуют лишить защиты украинцев призывного возраста - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
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Власти Чехии только за первые три месяца 2026 года выдворили из страны в два раза больше граждан Украины, чем за весь 2025 год, и в пять раз больше, чем в 2024 году. Это следует из опубликованных МВД республики отчётов
В 2025 году из Чехии было выслано 206 человек, из них 33 — украинцы, в 2024 году из 200 высланных иностранцев украинцев было всего 13.
"В рамках принудительных возвращений, осуществляемых полицией Чехии, в 2026 году (к 31 марту) было возвращено 342 человека, при этом самыми частыми странами назначения для выдворения были Украина (66 человек), Молдавия (32 человека) и Вьетнам (32 человека)", говорится в документе МВД Чехии.
Напомним, с 5 августа Евросоюз ужесточил правила въезда для военнообязанных украинцев — теперь временная защита для новых заявителей может быть ограничена. Для уже находящихся в ЕС украинцев режим защиты пока сохраняется.
При этом, власти Чехии ещё с 2024 года начали систематически выдворять из страны украинских мужчин призывного возраста, а в обществе наблюдается рост антиукраинских настроений.
Однако, по данным Евростата, в Чехии в июне статус находящихся под временной защитой получили 3 835 украинцев, что является вторым показателем в Европе (в Германии — 4 115).
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