https://ukraina.ru/20220830/1038247682.html

Роман Сапоньков: Под Херсоном Россию ждут тяжелые бои с ВСУ, которые выльются в поход на Николаев

Роман Сапоньков: Под Херсоном Россию ждут тяжелые бои с ВСУ, которые выльются в поход на Николаев - 30.08.2022 Украина.ру

Роман Сапоньков: Под Херсоном Россию ждут тяжелые бои с ВСУ, которые выльются в поход на Николаев

Украина.ру, 30.08.2022

2022-08-30T11:50

2022-08-30T11:50

2022-08-30T13:55

россия

всу

херсон

николаев

артиллерия

авиация

мост

новая каховка

эвакуация

интервью

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Помимо операции в Донбассе, российским войскам придется предпринять наступление на криворожско-николаевском направлении. Это сильно подбодрит и российское население, которое думает, что продвижение остановилось, и местное население, которое запугано вбросами о возвращении Украины, считает работающий в Херсоне военный журналист Роман СапоньковОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В Минобороны РФ сообщили, что в понедельник, 29 августа, украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери.— Роман, что именно произошло вчера?— Это было наступление не просто на Херсон, а в целом на Херсонскую область. Наступление произошло от Киселевки и Посад-Покровского (николаевское направление) до Высокополья рядом с водохранилищем ближе к Энергодару. Они «наступают» на широком фронте.Фактически противник на нескольких участках перешел в наступление, форсировал реку Ингулец и довольно успешно продвинулся на Андреевку и за Андреевку. Что именно там произошло мы пока не знаем. Но есть подозрение, что союзные подразделения по каким-то причинам отступили, после чего в наметившиеся проблемные участки были переброшены наши подразделения ВДВ и на момент конца дня этот несостоявшийся прорыв был купирован. Там очень плотно работала артиллерия и шло большое количество подкреплений. Думаю, что проблем там не будет.Я бы не стал никого персонально винить в том, что произошло. На войне бывает всякое. Обрушения фронта, бегства и сдачи большого города не было. Противник ,по сути, занял несколько километров поля, да еще и пристрелянных позиций. Пусть попробуют выжить под артиллерийским огнем.Попытка ВСУ продвинуться со стороны Посад-Покровского (трасса Николаев — Херсон) если не провалилась, то серьезного продвижения там не было. Наши части спокойно выдержали атаку. Со стороны Снегирёвки противник понес существенные потери. Мы сожгли бронетехнику и фронт устоял.То есть вряд ли это была психологическая атака с целью посеять панику. Потому что слишком большие силы были задействованы. На некоторых участках было введено до батальона пехоты и до двух батальонов танков. В ответ противнику в любом случае будут нанесены серьезные потери в технике и живой силы. Мы увидим фото- и видеоподтверждение, когда можно будет зайти на территорию и снять их.— Для чего это было сделано?— Для создания медийной картинки. Уже много раз говорили, что для банды Зеленского закрывается окно возможностей достичь медийного успеха на херсонском направлении. Никто не говорит о взятии Херсона или Новой Каховки, но им нужно было хотя показать, что они наступают, и поднять украинский флаг над какими-то селами. Это окно возможностей закрылось еще в начале августа. Тем не менее с Донбасса и харьковского направления были переброшены до 10 батальонов и артиллерия. Также постоянно фиксировалось прибытие тяжелой бронетехники. Они готовились к этому. Для меня сейчас это аналог Курской дуги. Потому что все ждали этого наступления и готовились к нему. В Херсонскую область мы тоже перебросили достаточное количество подкреплений.— Чего ждать дальше на этом направлении?— В течении двух-трех дней или даже неделю мы увидим жестокие бои, потому что и у нас, и у противника много артиллерии, противотанковых средств и ПЗРК. Бои будут тяжелые. Но я не думаю, что противник, при таком количестве нашей артиллерии и авиации, может куда-то продвинуться. Тем более достичь какого-то успеха, кроме медийного.— Можно ли сказать, на каком направлении у противника больше и лучше силы? Ближе к Николаеву или ближе к Кривому Рогу?— Пока не готов сказать. У них относительный успех был возле Давыдова Брода. Но это произошло не только из-за большой концентрации сил, а из-за того, что одно подразделение ДНР и ЛНР начало отходить. А вот почему оно начало отходить — не знаю.— Были сообщения, что в Новой Каховке объявили эвакуацию с рабочих мест. Мы действительно ничего не можем сделать с вражеской артиллерией?— Что касается эвакуации персонала, это опрометчивая работа местной пресс-службы.Новая Каховка действительно страдает от террористических обстрелов. Позавчера даже прилетало по Бериславу. По Херсону тоже бьют и днем, и ночью. Но это больше нагнетание атмосферы страха. Херсонской области далеко до трагедии Донецка, по которому бьют пакетами «Градов» и распыляют «лепестки».В Новой Каховке под прицелом оказываются административные здания. Украинские войска словом и делом продемонстрировали, что они будут бить по любым целям, которые хоть как-то связаны с новой российской властью. Поэтому в Новой Каховке стали рассредоточивать управляющий персонал, чтобы они не попали под обстрел в административных зданиях, а все это объявили «эвакуацией».Это был опрометчивый шаг. Надо было сместить акценты. Потому что если люди слышат слово «эвакуация», они думают, что мы готовимся отступать и бросать город.— Какова на самом деле ситуация с мостами? Сохраняется ли опасность, что противник их разрушит и наша группировка останется отрезанной?— Ни один мост не рухнул. И Антоновский мост, и мост возле Каховской ГЭС функционируют в ограниченном режиме. Плюс были наведены паромные и понтонные переправы. Одна полоса моста действует. Можно протаскивать 10-тонные грузовые автомобили типа КАМАЗа и «Урала», на которых подвозится боекомплект и снабжение.Понятно, что логистические возможности все равно сузились. Снабжение в первую очередь идет для военных, из-за чего стало меньше продуктов и предметов быта. Но в целом с логистикой все в порядке. Наводятся новые переправы и чинятся действующие мосты. Полностью парализовать гражданское снабжение, не говоря уже о военном снабжении, не получилось. Это не получилось из-за количества артиллерии, которая находится у ВСУ на руках.— То есть тяжелая бронетехника по мостам пройдет?— Пройдет. Повторюсь, ВСУ не смогут парализовать работу мостов тем количеством артиллерии, которое есть у них. Для этого нужно было бы каждый мост и каждую паромную переправу день и ночь держать под огневым контролем. Это нереально.— Вы сказали, что противник перебросил под Херсон резервы из Донбасса и из-под Харькова. Поможет ли это нам на тех направлениях?— Дело в том, что мы тоже перебрасывали свои резервы с других направлениях. Движение в Донбассе есть, а на харьковско-изюмском направлении его нет. Противник там тоже не имеет никаких успехов. Сложилась патовая ситуация. Но эту шахматную партию должны разыгрывать большие умы в Генштабе. Наверняка они что-то придумают.— Ходят слухи, что наш «третий корпус» будет действовать как раз на херсонско-николаевском направлении. Возможно ли это?— Я слышал, что его все же на донбасское направление перебросят. Другое дело, что на херсонском направлении накануне наступления Украины прошла ротация и ввод новых подразделений, которые не были в бою, в отличие от ветеранов, которые участвовали в боях с февраля-марта. Ветераны тоже остались. Хватит ли на херсонском направлении имеющихся у нас сил? Зависит от того, каким будет боевая слаженность новых и старых подразделений.Наше военное и политическое руководство не сидело сложа руки. Оно насыщало войска системами ПВО и РЭБ. Весь этот армейский организм должен заработать как часы. Так что мне трудно сказать, где сейчас больше нужен этот «третий корпус».— Мы часто говорим, что противник очень хорошо умеет превращать свои небольшие успехи в большую победу. Нужно ли нам проводить какое-то показательное наступление на Николаев или Кривой Рог? Или в этом нет смысла и нужно концентрироваться на одном Донбассе?— Нужно. Это нужно для России и для поддерживающего нас местного населения. Вы правильно сказали, что враг постоянно вбрасывает медийные истории, что «мы наступаем на Херсон и отобьем Крым, держите меня семеро». И есть еще военная составляющая. Враг может бить по мостам. Его нужно отогнать хотя бы на 100 километров от Херсона.Увидев нашу силу и мощь, они смело заявят о своих симпатиях к России. Пока же они прямо говорят: «Мы боимся, что вы уйдете или вас выбьют, а нас потом вырежут». И это не фигура речи. Украина — террористическое государство. Если что-то случится, этим людям реально угрожает физическая расправа.И когда мы увидим, что наши войска берут села и окружают Николаев, а все это будет сопровождаться кадрами горящих вражеских колонн, это очень подбодрит и российское население, которое стало задавать вопросы: «А почему мы стоим?», и местное население, которое очень запугано вбросами о возвращении ВСУ.

https://ukraina.ru/20220721/1036733640.html

https://ukraina.ru/20220829/1038233791.html

https://ukraina.ru/20220829/1038218836.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

россия, всу, херсон, николаев, артиллерия, авиация, мост, новая каховка, эвакуация, интервью