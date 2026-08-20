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Дмитрий Выдрин: В войне будущего победят "москитные" армии, а тыл России уйдет под землю

Дмитрий Выдрин: В войне будущего победят "москитные" армии, а тыл России уйдет под землю - 20.08.2026 Украина.ру

Дмитрий Выдрин: В войне будущего победят "москитные" армии, а тыл России уйдет под землю

Известный политолог, публицист Дмитрий Выдрин заявил, что СВО уже превратилась в войну со всей Европой, но Россия неожиданно оказалась сильнее ЕС экономически. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

2026-08-20T07:07

2026-08-20T07:07

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Турция, Саудовская Аравия и Пакистан 7 августа подписали соглашение о совместной обороне. Документ предусматривает коллективный ответ в случае нападения на одну из стран. Для чего и против кого создается новый союз Востока и ожидать ли конфронтации с Западом?— Дмитрий Игнатьевич, знаю, что вы как бы в отпуске, но события не берут передышку. Даже в августе их неожиданно много, поэтому и требуется ваш комментарий…— Какой может быть "отпуск" у диванного аналитика? Так, взял маленькую паузу, отложил недописанную пьесу и сценарий фильма, совершил пару поездок. К интервью всегда готов.— Куда же ездили, с кем встречались? У вас обычно визиты высокого уровня.— Ездил, как я уже отметил в материале для Украины.ру, в Старобельск — положить цветы на мемориал убитых нацистами девочек и ребят. Только, что вернулся из Калмыкии. Довелось бывать в Иране на той стороне Каспия — там приличные порты, грузовые хабы. Еще и Казахстан на своей стороне почти мгновенно возвел приличный порт Актау — даже со своим аэропортом. У нас же только разворачивается движение в эту сторону в Астрахани. Не знаю как сейчас, но когда я говорил несколько лет назад с директором порта, там еще стояли допотопные венгерские краны. Правда, есть порты в Дагестане... но не был, не знаю.А калмыцкая Лагань, на мой взгляд, идеальное место для новенького, под ключ, суперсовременного порта. Расположение, логистика, а главное умное, дерзкое и динамичное руководство республики к этому абсолютно располагает. Надеюсь проект пойдет.— А где вы во всем этом? Разве в этом есть ваша любимая философия?— Политическая философия! А она говорит, что подобное не только лечится подобным, как говорил великий персидский лекарь Авиценна. Подобное и тянется к подобному.Каспийское море — пересечение трех великих цивилизаций: русского, персидского и тюркского миров. Исмаил Гаспринский, в музей которого в Бахчисарае иногда наведываюсь, предрекал их плодотворное партнерство. При осознанном приоритете русской цивилизации.Подобные перспективы вытекают и из теории пассионарности другого великого крымчанина Николая Данилевского. Он, кстати, посвятил не мало времени изучению Каспия. А я считаю себя его последователем. К тому же прямо на наших глазах происходит геополитический разворот России в сторону Северо-Востока и Юга.Прощай немытая Европа… Такова вот философия жизни.— Раз уж заговорили о Глобальном Юге, прокомментируйте, пожалуйста, новоявленный союз Турции, Пакистана и Саудовской Аравии. Это, что аналог Ближневосточного НАТО? И против кого: нас или персов?— Удивитесь, но скорее всего, против глобального Запада.Я как раз проживал в Турции, когда саудиты убили в своем посольстве Джамаля Хашогги. Помните, был такой саудовский оппозиционер и американский журналист? Скандал был грандиозный, почти все турецкие газеты требовали разрыва дипотношений с Саудовской Аравией. И руководство Турции попало тогда в казус самоидентификации — типа, кто мы такие. Часть Запада, с безусловным встраиванием в его позицию, стилистику и его нарративы? Или же мы — часть Востока с его правилами игры, трактовками допустимого и недопустимого, его отношением к предателям и отступникам?Тогда приняли первый вариант. Сейчас, увидев на примере Газы и Ирана все лицемерие и ханжество западного “демократического человеколюбия”, склонились ко второму. Думаю, именно здесь стоит искать корни Мекканского соглашения между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном. Даже с аналогом 5-й статьи НАТО!Здесь подобное тянется к подобному. Думаю, на очереди Египет и Ирак, где сейчас тоже наблюдаю кризис самоидентификации. А как нам взаимодействовать с новым союзом — вопрос силы и мудрости. На Востоке любят сильных, а уважают мудрых.— Вы упомянули Турцию. А она решила продать Украине запасы старых ракет и снарядов с истекшим сроком годности. Означает ли это, что нарастает кризис в отношениях с Анкарой?— Повторю здесь то, что я сказал выше: отношения России и Турции — это вопрос нашей силы и мудрости. Продемонстрируем их убедительно и любые "кризисы" останутся в прошлом.— Будем мудрыми и сильными, но, например, на Украине любят обманывать сильных и презирают мудрых. Как ситуация на этом фланге? Вы мне говорили, что с трудом нашли горючее для своих поездок по воссоединенным территориям. Еще и попали под вражеские дроны на трассе…— Еще и заказ не получил в пункте “Валберис”... Проблемы очевидны. Досадно, что они вторглись в жизнь очень многих людей, при том что в принципе быстро и достаточно просто решаемы. И на политическом уровне, и на техническом, и на военном…— Тогда почему они до сих пор не преодолены? Может поделитесь своими предложениями?— Не поделюсь. Незачем посвящать противника в подробности. Надеюсь, что власти сами уже работают над очевидными вещами. Могу только подсказать несколько общих мыслей.Во-первых, стоит задуматься о корреляции между формой собственности и коэффициентом поражения объектов. Сразу станет ясно, какая форма собственности более устойчива к ситуациям военного конфликта.Во-вторых, неплохо бы заставить всех крупных бизнесменов пройти курс виктимологии. Там элементарно объясняется, что потенциальная жертва не должна дополнительно провоцировать возможного насильника. Скажем, не стоит соблазнительной девушке гулять ночью в криминальном районе в коротенькой юбочке.Главная тенденция нового формата войны — миниманизация. Флот становится "москитным", штурмовые батальоны превращаются в штурмовые тройки. Это касается и тыла. Тыл утрачивает глубину. Значит и склады будут "москитными" или подземными. Махины в сотни тысяч квадратов либо вымрут как динозавры, либо превратятся в стаю мелких подвижных "тварей". Либо как киты уйдут под поверхность — только не воды, а земли.А я читаю, что “Валберис” опять строит нового мастодонта под Тюменью. Наша Таня громко плачет, но опять бежит в короткой юбчонке в портовые трущобы. Безумие? Хорошо бы владельцам также пройти краткий курс геополитики. Например, владелица упомянутой фирмы руководит обществом российско-армянской дружбы. Вы можете представить, скажем, Фрунзика Мкртчяна за пулеметом мобильной огневой группы? Вот, руководила бы она российско-корейской дружбой (поближе к своему генотипу) — вокруг ее складов носились бы тренированные корейцы. Там бы не только вражьих дронов, но и отечественных комаров не стало…В общем, ситуация непростая, но поправимая — если подумать.— А что вы думаете о дроне, найденном в аэропорту Лейпцига? Он украинский?— Даже не сомневайтесь. Украинские главари — мистики. Помните мы с вами предсказали атаку на Курск? Потому что приближалась дата аварии на подводной лодке "Курск", как я предположил. Они не могли пройти мимо этого события и попробовали масштабировать трагедию.Под Лейпцигом международная коалиция под предводительством русских разгромила Наполеона во время "битвы народов". Украинским начальникам необходима провокация, где русских из победителей и защитников народов обрисуют вандалами и разрушителями. Но что-то пошло не так…— Дмитрий Игнатьевич, ну, это совсем конспирология…— Как сказать. То, что мы считаем крутой конспирологией, потом зачастую оказывается заурядной хуторской мистикой.— Взяв передышку, вы вышли на какие-нибудь действительно глубокие мысли на тему геополитики в целом и СВО в частности?— Есть одна перспективная мыслишка. Специальная военная операция (СВО) за летние месяцы фактически превратилась в открытый военный конфликт со всей Европой. При этом, ежедневный условный вес “залпа” с нашей стороны явно превышает “ихний”.Война — это не только политика иными средствами, но и экономика всеми средствами. То есть в военной ситуации экономика России тяжело, натужно, но побеждает все хозяйство ЕС. Возникает гипотеза о том, что пресловутый Валовой внутренний продукт (ВВП) Евросоюза считался не на базе реальной экономики, а по лекалу химерной "экономикс". В отличии от нас. В реальности мы фактически равны им экономически, и уже опережаем ЕС политически. Но нужно время, чтобы европейские лидеры это поняли, а мы сами это осознали.Да, и наш президент заявил, что российская экономика сохраняет положительную динамику, хотя и растет умеренно. [За первое полугодие ВВП увеличился на 0,6%, а во втором квартале — на 1,3%] И это, несмотря на внешнее давление и атаки ВСУ. Из этого можно сделать вывод, что российская экономика достаточно устойчива. А дальше уже все зависит от государства и его участия, как опять же сказал наш президент.— А “Анкоридж”, кстати, жив или нет? В выходные годовщина стукнула со дня встречи президентов там…— "Анкоридж" означает "якорная стоянка". Мы здесь и заякорили друг друга. То есть убедились, как близки наши страны географически и как перспективно наше партнерство экономически. Это немало, хотя и не так уж много.Но важно — не только постоять на якорях рядом. Важно двигаться в одном направлении. А это уже зависит от совместимости главных задач капитанов, от прокладки близких курсов штурманами, от взаимопонимания команд. Тут одним "духом" не обойдешься. Нужна длительная скоординированная работа. Пока ее не вижу — по крайней мере, со стороны наших визави.Тем временем между Украиной и Польшей разгорается новый конфликт. Об этом — в материале "Польский рынок рухнет": ещё одна ссора Киева с Варшавой.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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https://ukraina.ru/20250712/1065140477.html

https://ukraina.ru/20260807/rossiya-ukraina-i-oktyabrskiy-syurpriz-vladimir-vasilev-o-tom-chto-ssha-gotovyat-na-osen-2026-goda-1082296005.html

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