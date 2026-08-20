https://ukraina.ru/20260820/valite-otsyuda-ukraintsy-v-ssha-panikuyut-iz-za-ugrozy-deportatsii-1082630325.html

"Валите отсюда": украинцы в США паникуют из-за угрозы депортации

"Валите отсюда": украинцы в США паникуют из-за угрозы депортации - 20.08.2026 Украина.ру

"Валите отсюда": украинцы в США паникуют из-за угрозы депортации

В ближайшее время американские власти объявят, продлится ли срок действия механизма временной защиты граждан Украины от депортации. В то же время сотни украинцев уже выслали из Щтатов – даже при наличии защитного статуса

2026-08-20T06:04

2026-08-20T06:04

2026-08-20T06:04

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14 августа Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) напомнила, что программа временной защиты (Temporary Protected Status, или TPS) для украинцев действует до 19 октября 2026 года, а Верховный суд США в тот же день подтвердил полномочия администрации Белого дома по сворачиванию этой программы для граждан Сирии и Гаити. Это вызвало опасения у украинцев, проживающих в Штатах, касательно их статуса нахождения в стране.Специальный гуманитарный механизм TPS распространяется на жителей стран, возвращение в которые считается опасным – из-за вооружённого конфликта, стихийного бедствия или других чрезвычайных обстоятельств, – и обеспечивает защиту от депортации из Соединённых Штатов, а также даёт право на трудоустройство. Сейчас под действием TPS находятся более 103 тысяч украинцев.В обновлении, выпущенном USCIS 14 августа, говорится, что в отношении Украины TPS действует ещё 2 месяца. Украинские мигранты запаниковали: что дальше, программу завершат или продлят? В прошлый раз, в апреле 2025 года, продлили на 18 месяцев.В случае завершения программы Министерство внутренней безопасности США должно уведомить об этом минимум за 60 дней до даты окончания действия статуса. Если американские власти считают, что нынешняя ситуация на Украине не представляет для граждан опасности и механизм TPS больше не нужен, решение о прекращении программы должны опубликовать в районе 20 августа. Если же заявления не будет, программа автоматически продлевается ещё на полгода.Тем не менее, люди не хотят сидеть и ждать до последнего, что произойдёт, уже сейчас рассматривая разные возможные варианты."Сворачивают лавочку. Отменяют программы, истекают сроки документов, люди пишут петиции, а в ответ: временные программы – временные. Типа валите отсюда. <…> Отменяют программы, мы скоро станем без разрешения на работу и без водительских прав. А таких арестовывают и сажают в тюрьму, потом депортация на Украину", – написала в соцсетях украинка, которая успела пожить в Орегоне, Флориде и Огайо.Вырос спрос на услуги юристов, специализирующихся на иммиграционных вопросах, для разбора конкретных случаев. Но и здесь всё не столь однозначно. Так, женщина-адвокат, сама уроженка Украины, переехавшая в Америку, на своей странице в соцсети заявила о завершении TPS для украинцев в США, призвав соотечественников заранее проверить, что будет с их статусом и разрешением на работу. В комментариях на неё обрушилась волна критики: писали, что такими громкими заявлениями она ставит под сомнение свою компетентность как адвоката, что "хороший адвокат никогда не будет привлекать клиентов запугиванием и манипуляциями". Ей пришлось записать видео с объяснением. Предыдущая американская администрация была более благосклонна к иммигрантам, украинским в том числе, но нынешний президент США Дональд Трамп взял под жёсткий контроль въезд иностранцев в страну и в день инаугурации подписал указ о приостановке запущенной в апреле 2022 года программы Uniting for Ukraine (U4U), которая позволяла украинцам при наличии финансовых спонсоров въехать в США с правом легально жить и работать, а также получать социальную защиту на протяжении последующих двух лет. Программой успели воспользоваться более 230 тысяч человек. А из-за закрытия программы украинцы, находившиеся в США, столкнулись с проблемами при продлении легального статуса: рассмотрение их документов растягивалось на месяцы, что привело к потере разрешения на работу и медицинской страховки.Вот и сейчас в случае прекращения действия механизма TPS переселенцы с Украины могут не успеть оформить иной статус или, например, рабочую визу.Большое преимущество Соединённых Штатов с точки зрения миграции по сравнению с другими странами заключается в принципе почвы, то есть рождённый на территории США ребёнок автоматически получает американское гражданство. Впоследствии это позволяет родителям оформить паспорта по упрощённой схеме. Трамп неоднократно пытался отменить этот механизм, но Верховный суд 30 июня отклонил соответствующий указ. Тем не менее, президент не остановился: в начале августа подписал два других указа, направленных на ограничение права на гражданство по рождению в ряде случаев (в частности для детей дипломатов в период загранкомандировки) и усиление мер по борьбе с "родильным туризмом" – практики, когда иностранки приезжают в США только ради рождения ребёнка, в том числе как суррогатные матери.На форумах члены украинской диаспоры интересуются, какие страны принимают их сограждан, "бегущих из США". В то же время генеральное консульство России в Нью-Йорке и в феврале прошлого, и в феврале нынешнего года сообщало о всплеске количества обращений украинцев насчёт получения российского паспорта. На фоне сложностей с легализацией статуса на территории Штатов и общей неопределённостью особо привлекательными в программе, предложенной Москвой, выглядят компенсация расходов на переезд, выплата подъёмных и упрощённый порядок оформления гражданства.Даже если TPS продлят после 19 октября, это не гарантирует украинским гражданам беззаботной жизни в США. За первую половину финансового года (который начинается 1 октября и заканчивается 30 сентября) выдворено максимальное за последние 5 лет количество украинцев, обладавших временной защитой от депортации, – 110 человек. Для сравнения, в 2022-м финансовом году таких случаев было всего 10.

https://ukraina.ru/20260112/ukrainskie-bezhentsy-v-ssha-zhaluyutsya-na-aresty-migratsionnoy-sluzhboy-1074202401.html

https://ukraina.ru/20260805/ratsionalnost-protiv-pragmatiki-ukraina-istoschaetsya-v-interesakh-ssha-1082194668.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, украина, миграция, дональд трамп, депортация