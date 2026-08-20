НАТО рвётся в Арктику: Швеция приняла новую стратегию в "интересах мира" - 20.08.2026 Украина.ру
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НАТО рвётся в Арктику: Швеция приняла новую стратегию в "интересах мира"
НАТО рвётся в Арктику: Швеция приняла новую стратегию в "интересах мира" - 20.08.2026 Украина.ру
НАТО рвётся в Арктику: Швеция приняла новую стратегию в "интересах мира"
Обновлённая арктическая стратегия Швеции по Арктике закрепляет усиление присутствия НАТО в регионе для противодействия деятельности России, воспринимаемой в качестве "прямой угрозы". Об этом со ссылкой на посла России в Стокгольме Сергея Беляева утром 20 августа пишет РИА Новости
2026-08-20T07:17
2026-08-20T07:17
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нато
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Правительство Швеции 1 июня внесло в Ригстаг (парламент) документ "Стратегия Швеции в интересах мирной, безопасной и устойчивой Арктики". В качестве первого приоритета в нём предлагаются меры, нацеленные на ущемление в регионе законных интересов России, значительное обострение конфликтности."Стокгольм всячески поддерживает усиление натовского присутствия в Арктике, которую, как и Балтику, шведы рассматривают как зону противостояния с Россией. Такой подход закреплен в принятой в этом году обновленной Арктической стратегии Швеции", — подчеркнул посол.Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников ранее заявил, что Запад, начав усиливать натовское присутствие в Арктике, фактически отказался от постулата "высокие широты — низкая напряженность".Наращивание усилий НАТО по превращению некогда мирного арктического региона в зону геополитической конкуренции подвергла критике официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Замминистра иностранных дел Александр Грушко также предупредил альянс об ответных действиях России, для чего "у неё достаточно возможностей".Подробнее о методах Запада, в которых значительная роль отводится арктическому региону, в материале Кирилла Курбатова - Александр Перенджиев: США, НАТО и Украина пытаются задушить Россию "Петлей Анаконды" от Каспия до Арктики.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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украина.ру, новости, россия, мид рф, посол, посольство рф, швеция, арктика, нато, стокгольм (город), агрессия, русофобия, угроза, мир без границ
Украина.ру, Новости, Россия, МИД РФ, посол, посольство РФ, Швеция, Арктика, НАТО, Стокгольм (город), агрессия, Русофобия, угроза, Мир без границ

НАТО рвётся в Арктику: Швеция приняла новую стратегию в "интересах мира"

07:17 20.08.2026
 
© Фото : topcor.ruВойска НАТО в Арктике
Войска НАТО в Арктике - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© Фото : topcor.ru
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Обновлённая арктическая стратегия Швеции по Арктике закрепляет усиление присутствия НАТО в регионе для противодействия деятельности России, воспринимаемой в качестве "прямой угрозы". Об этом со ссылкой на посла России в Стокгольме Сергея Беляева утром 20 августа пишет РИА Новости
Правительство Швеции 1 июня внесло в Ригстаг (парламент) документ "Стратегия Швеции в интересах мирной, безопасной и устойчивой Арктики". В качестве первого приоритета в нём предлагаются меры, нацеленные на ущемление в регионе законных интересов России, значительное обострение конфликтности.
"Стокгольм всячески поддерживает усиление натовского присутствия в Арктике, которую, как и Балтику, шведы рассматривают как зону противостояния с Россией. Такой подход закреплен в принятой в этом году обновленной Арктической стратегии Швеции", — подчеркнул посол.
Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников ранее заявил, что Запад, начав усиливать натовское присутствие в Арктике, фактически отказался от постулата "высокие широты — низкая напряженность".
Наращивание усилий НАТО по превращению некогда мирного арктического региона в зону геополитической конкуренции подвергла критике официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Замминистра иностранных дел Александр Грушко также предупредил альянс об ответных действиях России, для чего "у неё достаточно возможностей".
Подробнее о методах Запада, в которых значительная роль отводится арктическому региону, в материале Кирилла Курбатова - Александр Перенджиев: США, НАТО и Украина пытаются задушить Россию "Петлей Анаконды" от Каспия до Арктики.
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