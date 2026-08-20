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НАТО рвётся в Арктику: Швеция приняла новую стратегию в "интересах мира"

НАТО рвётся в Арктику: Швеция приняла новую стратегию в "интересах мира" - 20.08.2026 Украина.ру

НАТО рвётся в Арктику: Швеция приняла новую стратегию в "интересах мира"

Обновлённая арктическая стратегия Швеции по Арктике закрепляет усиление присутствия НАТО в регионе для противодействия деятельности России, воспринимаемой в качестве "прямой угрозы". Об этом со ссылкой на посла России в Стокгольме Сергея Беляева утром 20 августа пишет РИА Новости

2026-08-20T07:17

2026-08-20T07:17

2026-08-20T07:17

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Правительство Швеции 1 июня внесло в Ригстаг (парламент) документ "Стратегия Швеции в интересах мирной, безопасной и устойчивой Арктики". В качестве первого приоритета в нём предлагаются меры, нацеленные на ущемление в регионе законных интересов России, значительное обострение конфликтности."Стокгольм всячески поддерживает усиление натовского присутствия в Арктике, которую, как и Балтику, шведы рассматривают как зону противостояния с Россией. Такой подход закреплен в принятой в этом году обновленной Арктической стратегии Швеции", — подчеркнул посол.Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников ранее заявил, что Запад, начав усиливать натовское присутствие в Арктике, фактически отказался от постулата "высокие широты — низкая напряженность".Наращивание усилий НАТО по превращению некогда мирного арктического региона в зону геополитической конкуренции подвергла критике официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Замминистра иностранных дел Александр Грушко также предупредил альянс об ответных действиях России, для чего "у неё достаточно возможностей".Подробнее о методах Запада, в которых значительная роль отводится арктическому региону, в материале Кирилла Курбатова - Александр Перенджиев: США, НАТО и Украина пытаются задушить Россию "Петлей Анаконды" от Каспия до Арктики.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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