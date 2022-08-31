Военный эксперт рассказал, стоит ли наносить удары по Хмельницкой атомной электростанции - 31.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, стоит ли наносить удары по Хмельницкой атомной электростанции
Военный эксперт рассказал, стоит ли наносить удары по Хмельницкой атомной электростанции - 31.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, стоит ли наносить удары по Хмельницкой атомной электростанции
Предложения бить по Хмельницкой АЭС в ответ на провокации ВСУ в энергодаре – ура-патриотизм, объяснил в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2022-08-31T15:27
2022-08-31T15:27
новости
магатэ
запорожская аэс
хмельницкая область
аэс
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В среду агентство Reuters со ссылкой на очевидца сообщило, что миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в направлении Запорожской атомной электростанции. По последней информации, делегация уже находится в Запорожье. Некоторые эксперты и лидеры общественного мнения выразили точку зрения, что для прекращения провокаций на Запорожской АЭС стоит наносить удары в районе Хмельницкой станции.Алехин привел пример, что некоторые, также, предлагают наносить удары и по другим АЭС, и по американским базам в Польше, но это, по его мнению, слишком "громогласные" заявления.В то же время, эксперт уверен, что приезд миссии МАГТЭ не даст никакого результата, также, как и присутствие миссии ОБСЕ в Донбассе в течении восьми лет. Все, что делала эта миссия – "выражала озабоченность", напомнил он.Полный текст интервью читайте здесь.
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новости, магатэ, запорожская аэс, хмельницкая область, аэс
Новости, магатэ, Запорожская АЭС, Хмельницкая область, АЭС

Военный эксперт рассказал, стоит ли наносить удары по Хмельницкой атомной электростанции

15:27 31.08.2022
 
© Фото : wikimedia/alexndmХмельницкая АЭС
Хмельницкая АЭС - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Фото : wikimedia/alexndm
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Предложения бить по Хмельницкой АЭС в ответ на провокации ВСУ в энергодаре – ура-патриотизм, объяснил в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В среду агентство Reuters со ссылкой на очевидца сообщило, что миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в направлении Запорожской атомной электростанции. По последней информации, делегация уже находится в Запорожье.
Некоторые эксперты и лидеры общественного мнения выразили точку зрения, что для прекращения провокаций на Запорожской АЭС стоит наносить удары в районе Хмельницкой станции.
Удары по Хмельницкой АЭС – это непонимание ситуации, шапкозакидательство и ура-патриотизм. Я думаю, после приезда комиссии наши найдут способ адекватно ответить. А вообще я считаю, что вокруг Запорожской АЭС очень много спекуляций.
Алехин привел пример, что некоторые, также, предлагают наносить удары и по другим АЭС, и по американским базам в Польше, но это, по его мнению, слишком "громогласные" заявления.
В то же время, эксперт уверен, что приезд миссии МАГТЭ не даст никакого результата, также, как и присутствие миссии ОБСЕ в Донбассе в течении восьми лет. Все, что делала эта миссия – "выражала озабоченность", напомнил он.
Полный текст интервью читайте здесь.
Запорожскую АЭС посетили иностранные журналисты - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
13:02
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