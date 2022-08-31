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Военный эксперт рассказал, стоит ли наносить удары по Хмельницкой атомной электростанции
Военный эксперт рассказал, стоит ли наносить удары по Хмельницкой атомной электростанции - 31.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, стоит ли наносить удары по Хмельницкой атомной электростанции
Предложения бить по Хмельницкой АЭС в ответ на провокации ВСУ в энергодаре – ура-патриотизм, объяснил в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2022-08-31T15:27
2022-08-31T15:27
2022-08-31T15:27
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В среду агентство Reuters со ссылкой на очевидца сообщило, что миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в направлении Запорожской атомной электростанции. По последней информации, делегация уже находится в Запорожье. Некоторые эксперты и лидеры общественного мнения выразили точку зрения, что для прекращения провокаций на Запорожской АЭС стоит наносить удары в районе Хмельницкой станции.Алехин привел пример, что некоторые, также, предлагают наносить удары и по другим АЭС, и по американским базам в Польше, но это, по его мнению, слишком "громогласные" заявления.В то же время, эксперт уверен, что приезд миссии МАГТЭ не даст никакого результата, также, как и присутствие миссии ОБСЕ в Донбассе в течении восьми лет. Все, что делала эта миссия – "выражала озабоченность", напомнил он.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220831/1038290776.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, магатэ, запорожская аэс, хмельницкая область, аэс
Военный эксперт рассказал, стоит ли наносить удары по Хмельницкой атомной электростанции
Предложения бить по Хмельницкой АЭС в ответ на провокации ВСУ в энергодаре – ура-патриотизм, объяснил в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В среду агентство Reuters со ссылкой на очевидца сообщило, что миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в направлении Запорожской атомной электростанции. По последней информации, делегация уже находится в Запорожье.
Некоторые эксперты и лидеры общественного мнения выразили точку зрения, что для прекращения провокаций на Запорожской АЭС стоит наносить удары в районе Хмельницкой станции.
Удары по Хмельницкой АЭС – это непонимание ситуации, шапкозакидательство и ура-патриотизм. Я думаю, после приезда комиссии наши найдут способ адекватно ответить. А вообще я считаю, что вокруг Запорожской АЭС очень много спекуляций.
Алехин привел пример, что некоторые, также, предлагают наносить удары и по другим АЭС, и по американским базам в Польше, но это, по его мнению, слишком "громогласные" заявления.
В то же время, эксперт уверен, что приезд миссии МАГТЭ не даст никакого результата, также, как и присутствие миссии ОБСЕ в Донбассе в течении восьми лет. Все, что делала эта миссия – "выражала озабоченность", напомнил он.
Полный текст интервью читайте здесь
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