Геннадий Алехин: Россия заманила ВСУ в огневой мешок и проведет наступление "третьим корпусом" - 30.08.2022 Украина.ру
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Геннадий Алехин: Россия заманила ВСУ в огневой мешок и проведет наступление "третьим корпусом"
Геннадий Алехин: Россия заманила ВСУ в огневой мешок и проведет наступление "третьим корпусом" - 30.08.2022 Украина.ру
Геннадий Алехин: Россия заманила ВСУ в огневой мешок и проведет наступление "третьим корпусом"
Украина.ру, 30.08.2022
2022-08-30T16:02
2022-08-30T16:02
интервью
россия
всу
донбасс
артиллерия
вкс
харьков
херсон
одесса
сша
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ВСУ сняли с харьковского и донбасского направления силы и направили их под Херсон. Значит, уже оголили тылы. На южном направлении, как и на донбасском, спецоперация будет продолжена. Сентябрь будет жарким во всех смыслах этого слова, прогнозирует родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий АлехинОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ в результате попытки провести наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях понесли тяжелые потери. В частности, российскими войсками были уничтожены 48 танков, 46 БМП, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих.- Геннадий Тимофеевич, это была разовая акция? Или противник решил всерьез заняться этим направлением?- Сразу скажу, что никакого широкомасштабного наступления ВСУ на херсонско-николаевском направлении нет. Это "широкомасштабное наступление" уже два месяца подряд организовывали и анонсировали великие украинские пропагандисты Арестович и Подоляк. Дошло даже до того, что мэры городов и поселковых советов Одесской и Николаевской областей рассказывали о том, как будет вестись контрнаступление.Когда готовится наступление, обычно проводится мощная артподготовка. В нашем же случае прямо с утра началась мощная информационная подготовка, когда появилось видео якобы российского солдата, обмазанного кетчупом, который кричал, что "прорвана первая линия обороны". В обед женщина -- пресс-секретарь командования "Юг" сказала, что "наступление ведется в тишине". А вечером в сводках генштаба ВСУ ни слова не было сказано о каком-то наступлении.На самом деле была попытка контратаковать на некоторых участках фронта. По моей информации, на одном из участков ВСУ пытались атаковать силами трех рот: двумя танковыми и одной мотопехотной. Фактически наши заманили их в огневой мешок и ударили по ним знаменитыми самоходками "Нона". Они великолепно себя проявили в сочетании с ВКС и ударными вертолетами Ка-52. Они буквально раскрошили около 60 единиц боевой техники.Вообще подобных потерь за два последних месяца проведения СВО, включая донбасское направление, противник еще не нес. А это произошло лишь за сутки. Вот во что вылилось это "широкомасштабное наступление". Такова цена попытки контратаковать на отдельных участках фронта. Да, кое-где они продвинулись на 5-6 км. Но это не означает, что поставленные задачи были выполнены.- Мы будем теперь их контратаковать?- Конечно. Никто не отменял первоначальные задачи боевых действий: Донбасс, Юг и Харьков. "Третий корпус" уже подошел на линию фронта. Он оснащен последними образцами техники: танки Т-80, Т-90, БМП-3. У них есть даже новое стрелковое оружие АК-12. Как говорят спецы, из него можно одной рукой стрелять. Там подготовленные и обученные подразделения, которые прошли настоящее боевое слаживание в течение нескольких месяцев. Мы просто это не рекламируем, в отличие от украинской армии, которая просто посылает на убой тероборону.По моим сведениям, это около 15 тысяч человек. Где конкретно они будут применяться, я сказать не берусь. Это решает Генштаб, который своими планами не делится.Сейчас мы применяем медленную, но верную тактику огневого вала и занятия позиций. Смею предположить, что мы эту тактику будем менять. Мы будем использовать тактику обхватов и прорывов, хоть и не продолжительных. Это напрашивается.ВСУ сняли с харьковского и донбасского направления силы и направили их под Херсон. Значит, уже оголили тылы. Ударим мы или не ударим, я не знаю. Но на южном направлении, как и на донбасском, спецоперация будет продолжена. Сентябрь будет жарким во всех смыслах этого слова.- Вы как житель Белгорода ощущаете, что в регионе стало больше солдат и больше бронетехники?- Да, это заметно. Есть передвижение войск, но куда они движутся, я не скажу. Есть люди в форме. Причем за обстановкой в городе внимательно следят украинские пропагандисты и разгоняют любое мало значимое событие.Например, вчера в 22:00 отходил фирменный поезд Белгород-Москва. За полчаса до отправления на входе в здание вокзала сломался один из турникетов, из-за чего возникла приличная очередь. И тут же украинские телеграм-каналы стали раздувать фейк, что якобы белгородцы бегут в Москву, потому что "мы начали наступление на Херсон и скоро пойдем на Белгород".Но турникеты починили. А через полтора часа после отъезда поезда со стороны Белгородской области были нанесены точечные удары по военным объектам в Харьковской области.- Вы сказали, что наша тактика медленная, но верная. При этом Украина говорит, что им важно перейти в контрнаступление до зимы. Насколько это имеет значение для нас?- Конечно, зимой воевать сложнее, чем летом. Но у зимы есть ряд преимуществ.Во-первых, нет "зелёнки". А это дает преимущество наступающим.Во-вторых, сложные погодные условия конца февраля-начала марта не помешали нам занять Херсонскую и часть Запорожской областей.В-третьих, чтобы развить наступление, необходимо увеличение группировки войск живой силой и техникой, что сейчас и делается.- Звучат мнения, что для прекращения провокаций на Запорожской АЭС стоит наносить удары в районе Хмельницкой станции: это вызовет антироссийскую истерию, но обстрелы прекратятся. Нужно ли нам это?- Некоторые еще предлагают бить по другим атомным станциям и даже по базам с американским оружием на территории Польши. Это слишком громогласные заявления. Хотя приезд инспекции МАГАТЭ тоже ничего не даст. Это можно сравнить с миссией ОБСЕ в Донбассе. В лучшем случае они проявят озабоченность. Надо отвечать адекватно. А удары по Хмельницкой АЭС – это непонимание ситуации, шапкозакидательство и ура-патриотизм. Я думаю, после приезда комиссии наши найдут способ адекватно ответить. А вообще я считаю, что вокруг Запорожской АЭС очень много спекуляций.- То есть вы не думаете, что там все настолько плохо, что нам нужно немедленно форсировать Днепр и брать Кривой Рог?- Никакой критической ситуации там нет. Я слышал много украинских фейков, что если станция взорвется, то радиационная волна накроет весь Северный Кавказ. А если завтра ветер подует в другую сторону? Это дешевая пропаганда. Сами блоки надежно прикрыты. Понятно, что есть угроза попадания в места с радиоактивными отходами. И провокации вокруг таких объектов всегда неприятны. Но если бы угроза была существенной, то наши действовали бы по-другому.- Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью известной итальянской газете сначала заявил, что он выступает за компромисс с Россией и против сноса памятников, а потом отказался от своих слов. Возможны ли такие сепаратные переговоры с региональными элитами Украины? Или это информационная диверсия?- Об этом говорит не только Труханов. Уже второй день обсуждают заявление известного американского аналитика, который сказал, что если Украина любым способом не начнет переговоры с Россией, то она утратит свою государственность. Я думаю, что российское руководство на переговоры не пойдет. Если и будут какие-то переговоры, то только на условиях Москвы. И я сомневаюсь, что Зеленский согласится на переговоры. Американцы и британцы ему этого не дадут.- А в целом, нам придется доходить до Львова? Или возможно достичь победы другим способом?- Учитывая наши изначальные цели и задачи спецоперации, сейчас главное – установить контроль над Юго-Востоком. Весь Юго-Восток должен полностью быть под юрисдикцией России. Что будет с Центральной и Западной Украиной – судить не берусь.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20220830/1038247682.html
https://ukraina.ru/20220830/1038228812.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, россия, всу, донбасс, артиллерия, вкс, харьков, херсон, одесса, сша, запорожская аэс
Интервью, Россия, ВСУ, Донбасс, артиллерия, ВКС, Харьков, Херсон, Одесса, США, Запорожская АЭС

Геннадий Алехин: Россия заманила ВСУ в огневой мешок и проведет наступление "третьим корпусом"

16:02 30.08.2022
 
© ok.ru/gennady.alekhinГеннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин интервью
© ok.ru/gennady.alekhin
Читать в
Кирилл Курбатов
автор Украина.ру
Все материалы
ВСУ сняли с харьковского и донбасского направления силы и направили их под Херсон. Значит, уже оголили тылы. На южном направлении, как и на донбасском, спецоперация будет продолжена. Сентябрь будет жарким во всех смыслах этого слова, прогнозирует родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ в результате попытки провести наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях понесли тяжелые потери. В частности, российскими войсками были уничтожены 48 танков, 46 БМП, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих.
- Геннадий Тимофеевич, это была разовая акция? Или противник решил всерьез заняться этим направлением?
- Сразу скажу, что никакого широкомасштабного наступления ВСУ на херсонско-николаевском направлении нет. Это "широкомасштабное наступление" уже два месяца подряд организовывали и анонсировали великие украинские пропагандисты Арестович и Подоляк.
Дошло даже до того, что мэры городов и поселковых советов Одесской и Николаевской областей рассказывали о том, как будет вестись контрнаступление.
Когда готовится наступление, обычно проводится мощная артподготовка. В нашем же случае прямо с утра началась мощная информационная подготовка, когда появилось видео якобы российского солдата, обмазанного кетчупом, который кричал, что "прорвана первая линия обороны".
В обед женщина -- пресс-секретарь командования "Юг" сказала, что "наступление ведется в тишине". А вечером в сводках генштаба ВСУ ни слова не было сказано о каком-то наступлении.
Геннадий Алехин
13 мая, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
На самом деле была попытка контратаковать на некоторых участках фронта. По моей информации, на одном из участков ВСУ пытались атаковать силами трех рот: двумя танковыми и одной мотопехотной. Фактически наши заманили их в огневой мешок и ударили по ним знаменитыми самоходками "Нона". Они великолепно себя проявили в сочетании с ВКС и ударными вертолетами Ка-52. Они буквально раскрошили около 60 единиц боевой техники.
Вообще подобных потерь за два последних месяца проведения СВО, включая донбасское направление, противник еще не нес. А это произошло лишь за сутки. Вот во что вылилось это "широкомасштабное наступление". Такова цена попытки контратаковать на отдельных участках фронта.
Да, кое-где они продвинулись на 5-6 км. Но это не означает, что поставленные задачи были выполнены.
- Мы будем теперь их контратаковать?
- Конечно. Никто не отменял первоначальные задачи боевых действий: Донбасс, Юг и Харьков. "Третий корпус" уже подошел на линию фронта. Он оснащен последними образцами техники: танки Т-80, Т-90, БМП-3. У них есть даже новое стрелковое оружие АК-12. Как говорят спецы, из него можно одной рукой стрелять.
Там подготовленные и обученные подразделения, которые прошли настоящее боевое слаживание в течение нескольких месяцев. Мы просто это не рекламируем, в отличие от украинской армии, которая просто посылает на убой тероборону.
По моим сведениям, это около 15 тысяч человек. Где конкретно они будут применяться, я сказать не берусь. Это решает Генштаб, который своими планами не делится.
Сейчас мы применяем медленную, но верную тактику огневого вала и занятия позиций. Смею предположить, что мы эту тактику будем менять. Мы будем использовать тактику обхватов и прорывов, хоть и не продолжительных. Это напрашивается.
ВСУ сняли с харьковского и донбасского направления силы и направили их под Херсон. Значит, уже оголили тылы. Ударим мы или не ударим, я не знаю. Но на южном направлении, как и на донбасском, спецоперация будет продолжена. Сентябрь будет жарким во всех смыслах этого слова.
- Вы как житель Белгорода ощущаете, что в регионе стало больше солдат и больше бронетехники?
- Да, это заметно. Есть передвижение войск, но куда они движутся, я не скажу. Есть люди в форме. Причем за обстановкой в городе внимательно следят украинские пропагандисты и разгоняют любое мало значимое событие.
Например, вчера в 22:00 отходил фирменный поезд Белгород-Москва. За полчаса до отправления на входе в здание вокзала сломался один из турникетов, из-за чего возникла приличная очередь. И тут же украинские телеграм-каналы стали раздувать фейк, что якобы белгородцы бегут в Москву, потому что "мы начали наступление на Херсон и скоро пойдем на Белгород".
Но турникеты починили. А через полтора часа после отъезда поезда со стороны Белгородской области были нанесены точечные удары по военным объектам в Харьковской области.
Роман Сапоньков интервью
11:50
Роман Сапоньков: Под Херсоном Россию ждут тяжелые бои с ВСУ, которые выльются в поход на Николаев
- Вы сказали, что наша тактика медленная, но верная. При этом Украина говорит, что им важно перейти в контрнаступление до зимы. Насколько это имеет значение для нас?
- Конечно, зимой воевать сложнее, чем летом. Но у зимы есть ряд преимуществ.
Во-первых, нет "зелёнки". А это дает преимущество наступающим.
Во-вторых, сложные погодные условия конца февраля-начала марта не помешали нам занять Херсонскую и часть Запорожской областей.
В-третьих, чтобы развить наступление, необходимо увеличение группировки войск живой силой и техникой, что сейчас и делается.
- Звучат мнения, что для прекращения провокаций на Запорожской АЭС стоит наносить удары в районе Хмельницкой станции: это вызовет антироссийскую истерию, но обстрелы прекратятся. Нужно ли нам это?
- Некоторые еще предлагают бить по другим атомным станциям и даже по базам с американским оружием на территории Польши. Это слишком громогласные заявления. Хотя приезд инспекции МАГАТЭ тоже ничего не даст. Это можно сравнить с миссией ОБСЕ в Донбассе. В лучшем случае они проявят озабоченность.
Надо отвечать адекватно. А удары по Хмельницкой АЭС – это непонимание ситуации, шапкозакидательство и ура-патриотизм. Я думаю, после приезда комиссии наши найдут способ адекватно ответить. А вообще я считаю, что вокруг Запорожской АЭС очень много спекуляций.
- То есть вы не думаете, что там все настолько плохо, что нам нужно немедленно форсировать Днепр и брать Кривой Рог?
- Никакой критической ситуации там нет. Я слышал много украинских фейков, что если станция взорвется, то радиационная волна накроет весь Северный Кавказ. А если завтра ветер подует в другую сторону?
Это дешевая пропаганда. Сами блоки надежно прикрыты. Понятно, что есть угроза попадания в места с радиоактивными отходами. И провокации вокруг таких объектов всегда неприятны. Но если бы угроза была существенной, то наши действовали бы по-другому.
- Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью известной итальянской газете сначала заявил, что он выступает за компромисс с Россией и против сноса памятников, а потом отказался от своих слов. Возможны ли такие сепаратные переговоры с региональными элитами Украины? Или это информационная диверсия?
- Об этом говорит не только Труханов. Уже второй день обсуждают заявление известного американского аналитика, который сказал, что если Украина любым способом не начнет переговоры с Россией, то она утратит свою государственность.
Я думаю, что российское руководство на переговоры не пойдет. Если и будут какие-то переговоры, то только на условиях Москвы. И я сомневаюсь, что Зеленский согласится на переговоры. Американцы и британцы ему этого не дадут.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
07:45
Ядерщик Владимир Кузнецов о том, почему России нельзя оставлять МАГАТЭ на ЗАЭС и о серьезности угрозы
- А в целом, нам придется доходить до Львова? Или возможно достичь победы другим способом?
- Учитывая наши изначальные цели и задачи спецоперации, сейчас главное – установить контроль над Юго-Востоком. Весь Юго-Восток должен полностью быть под юрисдикцией России. Что будет с Центральной и Западной Украиной – судить не берусь.
 
ИнтервьюРоссияВСУДонбассартиллерияВКСХарьковХерсонОдессаСШАЗапорожская АЭС
 
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