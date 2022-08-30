https://ukraina.ru/20220830/1038260927.html

Геннадий Алехин: Россия заманила ВСУ в огневой мешок и проведет наступление "третьим корпусом"

Геннадий Алехин: Россия заманила ВСУ в огневой мешок и проведет наступление "третьим корпусом" - 30.08.2022 Украина.ру

Геннадий Алехин: Россия заманила ВСУ в огневой мешок и проведет наступление "третьим корпусом"

Украина.ру, 30.08.2022

2022-08-30T16:02

2022-08-30T16:02

2022-08-30T16:02

интервью

россия

всу

донбасс

артиллерия

вкс

харьков

херсон

одесса

сша

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ВСУ сняли с харьковского и донбасского направления силы и направили их под Херсон. Значит, уже оголили тылы. На южном направлении, как и на донбасском, спецоперация будет продолжена. Сентябрь будет жарким во всех смыслах этого слова, прогнозирует родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий АлехинОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ в результате попытки провести наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях понесли тяжелые потери. В частности, российскими войсками были уничтожены 48 танков, 46 БМП, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих.- Геннадий Тимофеевич, это была разовая акция? Или противник решил всерьез заняться этим направлением?- Сразу скажу, что никакого широкомасштабного наступления ВСУ на херсонско-николаевском направлении нет. Это "широкомасштабное наступление" уже два месяца подряд организовывали и анонсировали великие украинские пропагандисты Арестович и Подоляк. Дошло даже до того, что мэры городов и поселковых советов Одесской и Николаевской областей рассказывали о том, как будет вестись контрнаступление.Когда готовится наступление, обычно проводится мощная артподготовка. В нашем же случае прямо с утра началась мощная информационная подготовка, когда появилось видео якобы российского солдата, обмазанного кетчупом, который кричал, что "прорвана первая линия обороны". В обед женщина -- пресс-секретарь командования "Юг" сказала, что "наступление ведется в тишине". А вечером в сводках генштаба ВСУ ни слова не было сказано о каком-то наступлении.На самом деле была попытка контратаковать на некоторых участках фронта. По моей информации, на одном из участков ВСУ пытались атаковать силами трех рот: двумя танковыми и одной мотопехотной. Фактически наши заманили их в огневой мешок и ударили по ним знаменитыми самоходками "Нона". Они великолепно себя проявили в сочетании с ВКС и ударными вертолетами Ка-52. Они буквально раскрошили около 60 единиц боевой техники.Вообще подобных потерь за два последних месяца проведения СВО, включая донбасское направление, противник еще не нес. А это произошло лишь за сутки. Вот во что вылилось это "широкомасштабное наступление". Такова цена попытки контратаковать на отдельных участках фронта. Да, кое-где они продвинулись на 5-6 км. Но это не означает, что поставленные задачи были выполнены.- Мы будем теперь их контратаковать?- Конечно. Никто не отменял первоначальные задачи боевых действий: Донбасс, Юг и Харьков. "Третий корпус" уже подошел на линию фронта. Он оснащен последними образцами техники: танки Т-80, Т-90, БМП-3. У них есть даже новое стрелковое оружие АК-12. Как говорят спецы, из него можно одной рукой стрелять. Там подготовленные и обученные подразделения, которые прошли настоящее боевое слаживание в течение нескольких месяцев. Мы просто это не рекламируем, в отличие от украинской армии, которая просто посылает на убой тероборону.По моим сведениям, это около 15 тысяч человек. Где конкретно они будут применяться, я сказать не берусь. Это решает Генштаб, который своими планами не делится.Сейчас мы применяем медленную, но верную тактику огневого вала и занятия позиций. Смею предположить, что мы эту тактику будем менять. Мы будем использовать тактику обхватов и прорывов, хоть и не продолжительных. Это напрашивается.ВСУ сняли с харьковского и донбасского направления силы и направили их под Херсон. Значит, уже оголили тылы. Ударим мы или не ударим, я не знаю. Но на южном направлении, как и на донбасском, спецоперация будет продолжена. Сентябрь будет жарким во всех смыслах этого слова.- Вы как житель Белгорода ощущаете, что в регионе стало больше солдат и больше бронетехники?- Да, это заметно. Есть передвижение войск, но куда они движутся, я не скажу. Есть люди в форме. Причем за обстановкой в городе внимательно следят украинские пропагандисты и разгоняют любое мало значимое событие.Например, вчера в 22:00 отходил фирменный поезд Белгород-Москва. За полчаса до отправления на входе в здание вокзала сломался один из турникетов, из-за чего возникла приличная очередь. И тут же украинские телеграм-каналы стали раздувать фейк, что якобы белгородцы бегут в Москву, потому что "мы начали наступление на Херсон и скоро пойдем на Белгород".Но турникеты починили. А через полтора часа после отъезда поезда со стороны Белгородской области были нанесены точечные удары по военным объектам в Харьковской области.- Вы сказали, что наша тактика медленная, но верная. При этом Украина говорит, что им важно перейти в контрнаступление до зимы. Насколько это имеет значение для нас?- Конечно, зимой воевать сложнее, чем летом. Но у зимы есть ряд преимуществ.Во-первых, нет "зелёнки". А это дает преимущество наступающим.Во-вторых, сложные погодные условия конца февраля-начала марта не помешали нам занять Херсонскую и часть Запорожской областей.В-третьих, чтобы развить наступление, необходимо увеличение группировки войск живой силой и техникой, что сейчас и делается.- Звучат мнения, что для прекращения провокаций на Запорожской АЭС стоит наносить удары в районе Хмельницкой станции: это вызовет антироссийскую истерию, но обстрелы прекратятся. Нужно ли нам это?- Некоторые еще предлагают бить по другим атомным станциям и даже по базам с американским оружием на территории Польши. Это слишком громогласные заявления. Хотя приезд инспекции МАГАТЭ тоже ничего не даст. Это можно сравнить с миссией ОБСЕ в Донбассе. В лучшем случае они проявят озабоченность. Надо отвечать адекватно. А удары по Хмельницкой АЭС – это непонимание ситуации, шапкозакидательство и ура-патриотизм. Я думаю, после приезда комиссии наши найдут способ адекватно ответить. А вообще я считаю, что вокруг Запорожской АЭС очень много спекуляций.- То есть вы не думаете, что там все настолько плохо, что нам нужно немедленно форсировать Днепр и брать Кривой Рог?- Никакой критической ситуации там нет. Я слышал много украинских фейков, что если станция взорвется, то радиационная волна накроет весь Северный Кавказ. А если завтра ветер подует в другую сторону? Это дешевая пропаганда. Сами блоки надежно прикрыты. Понятно, что есть угроза попадания в места с радиоактивными отходами. И провокации вокруг таких объектов всегда неприятны. Но если бы угроза была существенной, то наши действовали бы по-другому.- Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью известной итальянской газете сначала заявил, что он выступает за компромисс с Россией и против сноса памятников, а потом отказался от своих слов. Возможны ли такие сепаратные переговоры с региональными элитами Украины? Или это информационная диверсия?- Об этом говорит не только Труханов. Уже второй день обсуждают заявление известного американского аналитика, который сказал, что если Украина любым способом не начнет переговоры с Россией, то она утратит свою государственность. Я думаю, что российское руководство на переговоры не пойдет. Если и будут какие-то переговоры, то только на условиях Москвы. И я сомневаюсь, что Зеленский согласится на переговоры. Американцы и британцы ему этого не дадут.- А в целом, нам придется доходить до Львова? Или возможно достичь победы другим способом?- Учитывая наши изначальные цели и задачи спецоперации, сейчас главное – установить контроль над Юго-Востоком. Весь Юго-Восток должен полностью быть под юрисдикцией России. Что будет с Центральной и Западной Украиной – судить не берусь.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20220830/1038247682.html

https://ukraina.ru/20220830/1038228812.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, донбасс, артиллерия, вкс, харьков, херсон, одесса, сша, запорожская аэс