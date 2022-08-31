https://ukraina.ru/20220831/1038276751.html

Александр Домрин о том, почему американцы стали жить хуже, а Украина пилит деньги налогоплательщиков США

Александр Домрин о том, почему американцы стали жить хуже, а Украина пилит деньги налогоплательщиков США - 31.08.2022 Украина.ру

Александр Домрин о том, почему американцы стали жить хуже, а Украина пилит деньги налогоплательщиков США

Украина.ру, 31.08.2022

2022-08-31T15:33

2022-08-31T15:33

2022-08-31T15:37

сша

россия

украина

кризис

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джо байден

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Как повлияют на расклад в мире выборы в США 8 ноября, получит ли власть Трамп и смягчит ли это антироссийскую позицию штатов, рассказал политолог-американист Александр Домрин в интервью Украина.ру.— Александр Николаевич, в Америке назревает кризис, люди устали от Украины и властей, по крайней мере, некоторые чиновники там об этом говорят, народ видит повышение цен на бензин. Это связанные вещи?— Я давно не был в Америке, трудно судить, устали они от Украины или нет, думаю, что особенно это народ не интересует, потому что демократы во главе с Байденом делают всё, чтобы Украину поддержать, в том числа военным путем, всякими ленд-лизами, на что украинцы ведутся. Хотя по ленд-лизу, вообще-то, надо будет эти средства вернуть.Но на Украине, как я понимаю, со времен еще Яценюка, который сейчас благополучно живет в Штатах, отношение такое: деньги мы получим сейчас, отдавать мы их не будем, а сами их распилим. Что они до сих пор благополучно и делают.Дальше, у Байдена своя кормушка на Украине, которую начал осваивать еще его сын Хантер Байден. Устала ли Америка от Украины? Не знаю, но то, что многие американцы, причем намного чаще, чем полгода назад стали задаваться вопросом: инфляция в Америке - это инфляция Путина, подорожание цен, скажем, на тот же бензин? Это Путин или из-за наших дебилов в американском конгрессе? Ответ мы с вами узнаем 8 ноября после выборов в Конгресс.Это промежуточные выборы, потому что ровно два года, как прошли предыдущие президентские выборы, и ровно через два будут следующие. В Америке такая избирательная система, что нижняя палата Конгресса, палата представителей избирается вот в такой год промежуточных выборов.Кроме того, переизбирается треть Сената – это верхняя палата Конгресса, плюс многие губернаторы и местные органы власти. Поэтому, совсем скоро, через пару месяцев мы узнаем, как американцы относятся к тому, что им хотят втюхать Украину, ради которой они должны жить хуже.— Они сейчас живут хуже, чем раньше?— Да, они живут хуже. Им пытаются объяснить, что они это делают ради народа Украины. На что американские избиратели спрашивают, с какого перепуга я должен жить хуже из-за какой-то там Украины? Тем более, что большинство американцев даже на карте мира ее не найдут.Это не преувеличение. Я помню слайды с телеканала СNN, лет 8 назад, вроде в 2014 году, американцы пытались найти, где находится Украина. Показывают они картинку на телеканале, значит, находится она где-то на границе Афганистана и Пакистана! Нормуль? Вот этот географический дебилизм им характерен.Когда был наплыв беженцев в Европу, на границе Австрии и Словении решили строить забор, чтобы не проникали беженцы незаконно, на том же телеканале показали как журналист говорила, что Словения строит забор на границе с Австралией. Вот вам смешно, а для них, что Австрия, что Австралия…— Ну, они, наверное, думают, что Америка – центр мира, а дальше там уже все остальное не важно…— Ну да, их можно в этом понять, им нормально жилось. Что касается России, есть надежда на Трампа, что если он вернется в 2024 году, такой агрессивной антирусской политики не будет в Белом доме. Но сейчас вы видите, как Трампа боятся. Документов, которые он там вынес, чем нарушил закон 1917 года о шпионаже. Именно 1917 года. Якобы он там вынес документы эти из Белого дома, ему сейчас грозят очередным уголовным сроком, так его бояться.Для нас выборы 8 ноября – не кисло, не сладко. Потому что Конгресс останется проукраинским, разве что какие-то избиратели приведут республиканцев к власти, чтобы проукраинские настроения изменить.Но, опять же, Конгресс, сам по себе, без представителей в Белом доме, мало что может сделать. А главным человеком в Белом доме, даже после этих выборов в Конгресс, останется демократ. Даже если республиканцы получают большинство в обеих палатах.— Некоторые эксперты так не думают, они говорят, что если в обеих палатах Конгресса США будут республиканцы, Трамп уже будет иметь влияние, тогда все поменяется?— Это сильно сказано, не все республиканцы за него. Но сейчас, когда у них праймериз проходят, те кандидаты, которых поддерживает Трамп, они получают большинство, но он сам не совсем республиканец.Вспомните, как в 2016 году против него сама же республиканская партия выступала, 12 или 13 человек, пока он их не урыл. А вроде как республиканцы тоже.Пока для нас нынешние выборы любопытны, но рассчитывать на изменения настроений против Украины и за Россию было бы слишком наивно, подождем 2024 года. Но все равно интересно наблюдать, как сейчас эти выборы пройдут.— Я вот читал, что может быть, если некоторые позиции демократов будут ослаблены, это опосредовано повлияет на Европу и Украину.— Всё связано в этом мире, и поскольку Европа и НАТО в первую очередь ориентированы на США, на данный момент установка такая. Дать как можно больше денег американских налогоплательщиков украинцам, прекрасно понимая, что скорее всего значительная часть этих денег будет разворована, и пусть как можно больше украинцев убивают как можно больше русских, вот такой расклад.Европа, как совершенно несамостоятельный субъект, берет под козырек, с разной степенью лояльности к бледнолицему господину в вашингтонском обкоме. Хотя, вот у Орбана своя позиция в Венгрии, выборы будут скоро в Италии, вроде как правые могут одержать победу. Они тоже задают вопрос, почему из-за каких-то конфликтов Москвы и Вашингтона наши люди должны страдать и мыться 4 раза в неделю.— Европа начинает говорить об отмене права вето на принятие в ЕС, плюс им хотелось бы иметь возможность принимать не в ЕС, а в ближний круг другие страны, которые не могут стать членами Евросоюза. Например, чтобы вот Украина не ушла к России. Это ведь важно?— С точки зрения законодательства ЕС права вето там нет, ни одна из стран не может высказаться и заблокировать решения, в пользу которых выступают остальные 26 стран. Если я что-то и слышал в последнее время про вето, это не ЕС, а Совет Безопасности ООН, там есть право вето, поднимал вопрос Зеленский о том, чтобы исключить Россию.— В Праге Шольц не просто заявил, что принцип единодушия функционирует только тогда, когда давление низкое, но в период смены времен это больше не работает, но и впервые жестко увязал вопросы отказа от право вето и расширения ЕС.— Это выступление политика. Я говорю, как юрист, что пока ничего не меняется и не изменится. Давайте вернемся к этому вопросу, когда на уровне европейского законодательства что-то будет меняться. Пока этого нет, и мой прогноз, в качестве юриста-правоведа, что такого изменения и не будет.Вряд ли европейцы до выборов в США будут такие телодвижения делать. Они посмотрят, что будет 8 ноября и дальше будут между республиканцами и демократами лавировать.

https://ukraina.ru/20220723/1036791333.html

https://ukraina.ru/20220830/1038245525.html

https://ukraina.ru/20220829/1038239067.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

сша, россия, украина, кризис, европа, евросоюз, ес, выборы, дональд трамп, джо байден, хантер байден, интервью