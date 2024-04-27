https://ukraina.ru/20240427/1054766605.html

Свобода слова: Киселев пояснил, как военная цензура ограничивает подрывную деятельность украинских ЦИПсО

Свобода слова: Киселев пояснил, как военная цензура ограничивает подрывную деятельность украинских ЦИПсО - 27.04.2024 Украина.ру

Свобода слова: Киселев пояснил, как военная цензура ограничивает подрывную деятельность украинских ЦИПсО

Если бы ограничений и военной цензуры в России не было, этим воспользовались бы украинские и западные ЦИПсО. В целом диапазон свободы слова в РФ сейчас гораздо шире, чем на Западе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев

2024-04-27T04:30

2024-04-27T04:30

2024-04-27T04:30

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Военная цензура — это абсолютно естественное дело в условиях военного времени. Она не затрагивает людей, но ограничивает информацию о российской армии и возможности оскорблять ее, рассказал Киселев.По его мнению, если бы таких ограничений не было, этим воспользовались бы украинские и западные ЦИПсО. Потому что империи разрушаются изнутри. У России уже был такой горький опыт. Следовательно, выработался к этому иммунитет, отметил журналист.Если вы на Западе скажете: "Я люблю Путина, но не люблю геев", вы сразу можете сделать себе "харакири", добавил он. В России необязательно всем любить президента Владимира Путина, он уже набрал на выборах свои 87% голосов. И мы не преследуем его критиков, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240426/1054729967.html

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новости, россия, запад, владимир путин, миа "россия сегодня", сво, война, цензура, вс рф, украина, свобода слова