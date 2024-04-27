Свобода слова: Киселев пояснил, как военная цензура ограничивает подрывную деятельность украинских ЦИПсО - 27.04.2024 Украина.ру
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Свобода слова: Киселев пояснил, как военная цензура ограничивает подрывную деятельность украинских ЦИПсО
Свобода слова: Киселев пояснил, как военная цензура ограничивает подрывную деятельность украинских ЦИПсО - 27.04.2024 Украина.ру
Свобода слова: Киселев пояснил, как военная цензура ограничивает подрывную деятельность украинских ЦИПсО
Если бы ограничений и военной цензуры в России не было, этим воспользовались бы украинские и западные ЦИПсО. В целом диапазон свободы слова в РФ сейчас гораздо шире, чем на Западе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
2024-04-27T04:30
2024-04-27T04:30
новости
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Военная цензура — это абсолютно естественное дело в условиях военного времени. Она не затрагивает людей, но ограничивает информацию о российской армии и возможности оскорблять ее, рассказал Киселев.По его мнению, если бы таких ограничений не было, этим воспользовались бы украинские и западные ЦИПсО. Потому что империи разрушаются изнутри. У России уже был такой горький опыт. Следовательно, выработался к этому иммунитет, отметил журналист.Если вы на Западе скажете: "Я люблю Путина, но не люблю геев", вы сразу можете сделать себе "харакири", добавил он. В России необязательно всем любить президента Владимира Путина, он уже набрал на выборах свои 87% голосов. И мы не преследуем его критиков, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240426/1054729967.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, запад, владимир путин, миа "россия сегодня", сво, война, цензура, вс рф, украина, свобода слова
Новости, Россия, Запад, Владимир Путин, МИА "Россия сегодня", СВО, война, цензура, ВС РФ, Украина, свобода слова

Свобода слова: Киселев пояснил, как военная цензура ограничивает подрывную деятельность украинских ЦИПсО

04:30 27.04.2024
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
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Если бы ограничений и военной цензуры в России не было, этим воспользовались бы украинские и западные ЦИПсО. В целом диапазон свободы слова в РФ сейчас гораздо шире, чем на Западе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Военная цензура — это абсолютно естественное дело в условиях военного времени. Она не затрагивает людей, но ограничивает информацию о российской армии и возможности оскорблять ее, рассказал Киселев.
По его мнению, если бы таких ограничений не было, этим воспользовались бы украинские и западные ЦИПсО. Потому что империи разрушаются изнутри. У России уже был такой горький опыт. Следовательно, выработался к этому иммунитет, отметил журналист.
"Так что военная цензура у нас есть. А в остальном диапазон свободы слова в России сейчас гораздо шире, чем на Западе", - подчеркнул гендиректор МИА "Россия Сегодня".
Если вы на Западе скажете: "Я люблю Путина, но не люблю геев", вы сразу можете сделать себе "харакири", добавил он. В России необязательно всем любить президента Владимира Путина, он уже набрал на выборах свои 87% голосов. И мы не преследуем его критиков, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать читайте на сайте Украина.ру
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Алексей Кочетков: ВСУ готовят в Белоруссии "атаку на Белгород", а Литва спустилась на этаж к России Если наше военно-политическое руководство уверено, что Белоруссию надо использовать как плацдарм, то это делать надо. Если же этого не делать, Белоруссия должна оставаться нашим надежным тылом
 
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