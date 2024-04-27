Свобода слова: Киселев пояснил, как военная цензура ограничивает подрывную деятельность украинских ЦИПсО
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Если бы ограничений и военной цензуры в России не было, этим воспользовались бы украинские и западные ЦИПсО. В целом диапазон свободы слова в РФ сейчас гораздо шире, чем на Западе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Военная цензура — это абсолютно естественное дело в условиях военного времени. Она не затрагивает людей, но ограничивает информацию о российской армии и возможности оскорблять ее, рассказал Киселев.
По его мнению, если бы таких ограничений не было, этим воспользовались бы украинские и западные ЦИПсО. Потому что империи разрушаются изнутри. У России уже был такой горький опыт. Следовательно, выработался к этому иммунитет, отметил журналист.
"Так что военная цензура у нас есть. А в остальном диапазон свободы слова в России сейчас гораздо шире, чем на Западе", - подчеркнул гендиректор МИА "Россия Сегодня".
Если вы на Западе скажете: "Я люблю Путина, но не люблю геев", вы сразу можете сделать себе "харакири", добавил он. В России необязательно всем любить президента Владимира Путина, он уже набрал на выборах свои 87% голосов. И мы не преследуем его критиков, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать читайте на сайте Украина.ру
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