Распространение взглядов: Киселев рассказал, как относится к пропаганде и какой видит миссию журналиста - 27.04.2024 Украина.ру
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Распространение взглядов: Киселев рассказал, как относится к пропаганде и какой видит миссию журналиста
Распространение взглядов: Киселев рассказал, как относится к пропаганде и какой видит миссию журналиста - 27.04.2024 Украина.ру
Распространение взглядов: Киселев рассказал, как относится к пропаганде и какой видит миссию журналиста
Если взять латинскую основу слова "пропаганда" — то это означает "распространение". То есть это распространение своих взглядов, распространение информации, в этом нет ничего дурного. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
2024-04-27T05:00
2024-04-27T05:00
новости
миа "россия сегодня"
дмитрий киселев
журналист
пропаганда
информация
юбилей
ввс
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Слово "пропаганда" — одновременно пустое и многозначное, сказал Киселев. Он сообщил, что однажды у него брал интервью корреспондент британской корпорации BBC. После этого западный журналист понял, что "вступил на тонкий лед" и предпочел отшутиться, сказав что пропаганда - это когда "мне не нравится то, что ты говоришь". И все западники это прекрасно понимают, подчеркнул Киселев.Когда иностранные журналисты говорят "это пропаганда" - то это просто оценочное явление, и для них это такое ругательное слово. Но на самом деле оно пустое и ничего не значит, указал журналист.Если взять латинскую основу этого слова — это "распространение". То есть распространение своих взглядов, распространение информации. В этом нет ничего дурного. Поэтому я считаю, что занимаюсь профессиональной журналистской деятельностью, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240426/1054742374.html
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новости, миа "россия сегодня", дмитрий киселев, журналист, пропаганда, информация, юбилей, ввс
Новости, МИА "Россия сегодня", Дмитрий Киселев, журналист, пропаганда, информация, юбилей, ВВС

Распространение взглядов: Киселев рассказал, как относится к пропаганде и какой видит миссию журналиста

05:00 27.04.2024
 
© РИА НовостиДмитрий Киселев
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости
Читать в
Если взять латинскую основу слова "пропаганда" — то это означает "распространение". То есть это распространение своих взглядов, распространение информации, в этом нет ничего дурного. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Слово "пропаганда" — одновременно пустое и многозначное, сказал Киселев. Он сообщил, что однажды у него брал интервью корреспондент британской корпорации BBC.
"До начала беседы он сказал: "Ну что, поговорим о пропаганде?" Я сказал ему: Стив, если я занимаюсь пропагандой, то и ты занимаешься. Если я занимаюсь профессиональной журналистской деятельностью, то и ты", - отметил директор МИА "Россия Сегодня".
После этого западный журналист понял, что "вступил на тонкий лед" и предпочел отшутиться, сказав что пропаганда - это когда "мне не нравится то, что ты говоришь". И все западники это прекрасно понимают, подчеркнул Киселев.
Когда иностранные журналисты говорят "это пропаганда" - то это просто оценочное явление, и для них это такое ругательное слово. Но на самом деле оно пустое и ничего не значит, указал журналист.
Если взять латинскую основу этого слова — это "распространение". То есть распространение своих взглядов, распространение информации. В этом нет ничего дурного. Поэтому я считаю, что занимаюсь профессиональной журналистской деятельностью, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать читайте на сайте Украина.ру
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НовостиМИА "Россия сегодня"Дмитрий КиселевжурналистпропагандаинформацияюбилейВВС
 
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