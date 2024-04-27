https://ukraina.ru/20240427/1054756636.html

Распространение взглядов: Киселев рассказал, как относится к пропаганде и какой видит миссию журналиста

Распространение взглядов: Киселев рассказал, как относится к пропаганде и какой видит миссию журналиста - 27.04.2024 Украина.ру

Распространение взглядов: Киселев рассказал, как относится к пропаганде и какой видит миссию журналиста

Если взять латинскую основу слова "пропаганда" — то это означает "распространение". То есть это распространение своих взглядов, распространение информации, в этом нет ничего дурного. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев

2024-04-27T05:00

2024-04-27T05:00

2024-04-27T05:00

новости

миа "россия сегодня"

дмитрий киселев

журналист

пропаганда

информация

юбилей

ввс

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Слово "пропаганда" — одновременно пустое и многозначное, сказал Киселев. Он сообщил, что однажды у него брал интервью корреспондент британской корпорации BBC. После этого западный журналист понял, что "вступил на тонкий лед" и предпочел отшутиться, сказав что пропаганда - это когда "мне не нравится то, что ты говоришь". И все западники это прекрасно понимают, подчеркнул Киселев.Когда иностранные журналисты говорят "это пропаганда" - то это просто оценочное явление, и для них это такое ругательное слово. Но на самом деле оно пустое и ничего не значит, указал журналист.Если взять латинскую основу этого слова — это "распространение". То есть распространение своих взглядов, распространение информации. В этом нет ничего дурного. Поэтому я считаю, что занимаюсь профессиональной журналистской деятельностью, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240426/1054742374.html

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, миа "россия сегодня", дмитрий киселев, журналист, пропаганда, информация, юбилей, ввс