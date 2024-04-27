https://ukraina.ru/20240427/1054756636.html
Распространение взглядов: Киселев рассказал, как относится к пропаганде и какой видит миссию журналиста
Распространение взглядов: Киселев рассказал, как относится к пропаганде и какой видит миссию журналиста - 27.04.2024 Украина.ру
Распространение взглядов: Киселев рассказал, как относится к пропаганде и какой видит миссию журналиста
Если взять латинскую основу слова "пропаганда" — то это означает "распространение". То есть это распространение своих взглядов, распространение информации, в этом нет ничего дурного. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
2024-04-27T05:00
2024-04-27T05:00
2024-04-27T05:00
новости
миа "россия сегодня"
дмитрий киселев
журналист
пропаганда
информация
юбилей
ввс
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Слово "пропаганда" — одновременно пустое и многозначное, сказал Киселев. Он сообщил, что однажды у него брал интервью корреспондент британской корпорации BBC. После этого западный журналист понял, что "вступил на тонкий лед" и предпочел отшутиться, сказав что пропаганда - это когда "мне не нравится то, что ты говоришь". И все западники это прекрасно понимают, подчеркнул Киселев.Когда иностранные журналисты говорят "это пропаганда" - то это просто оценочное явление, и для них это такое ругательное слово. Но на самом деле оно пустое и ничего не значит, указал журналист.Если взять латинскую основу этого слова — это "распространение". То есть распространение своих взглядов, распространение информации. В этом нет ничего дурного. Поэтому я считаю, что занимаюсь профессиональной журналистской деятельностью, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240426/1054742374.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, миа "россия сегодня", дмитрий киселев, журналист, пропаганда, информация, юбилей, ввс
Новости, МИА "Россия сегодня", Дмитрий Киселев, журналист, пропаганда, информация, юбилей, ВВС
Распространение взглядов: Киселев рассказал, как относится к пропаганде и какой видит миссию журналиста
Если взять латинскую основу слова "пропаганда" — то это означает "распространение". То есть это распространение своих взглядов, распространение информации, в этом нет ничего дурного. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Слово "пропаганда" — одновременно пустое и многозначное, сказал Киселев. Он сообщил, что однажды у него брал интервью корреспондент британской корпорации BBC.
"До начала беседы он сказал: "Ну что, поговорим о пропаганде?" Я сказал ему: Стив, если я занимаюсь пропагандой, то и ты занимаешься. Если я занимаюсь профессиональной журналистской деятельностью, то и ты", - отметил директор МИА "Россия Сегодня".
После этого западный журналист понял, что "вступил на тонкий лед" и предпочел отшутиться, сказав что пропаганда - это когда "мне не нравится то, что ты говоришь". И все западники это прекрасно понимают, подчеркнул Киселев.
Когда иностранные журналисты говорят "это пропаганда" - то это просто оценочное явление, и для них это такое ругательное слово. Но на самом деле оно пустое и ничего не значит, указал журналист.
Если взять латинскую основу этого слова — это "распространение". То есть распространение своих взглядов, распространение информации. В этом нет ничего дурного. Поэтому я считаю, что занимаюсь профессиональной журналистской деятельностью, заключил собеседник издания.