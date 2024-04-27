https://ukraina.ru/20240427/1054760157.html
"Меня пригласили как редкую птицу": Дмитрий Киселев рассказал про опыт работы журналистом на Украине
"Меня пригласили как редкую птицу": Дмитрий Киселев рассказал про опыт работы журналистом на Украине - 27.04.2024 Украина.ру
"Меня пригласили как редкую птицу": Дмитрий Киселев рассказал про опыт работы журналистом на Украине
Когда я приехал работать журналистом на Украину, там все русское было в моде. Это был необычный, но очень ценный опыт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
2024-04-27T04:40
2024-04-27T04:40
2024-04-27T04:40
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украина
россия
дмитрий киселев
миа "россия сегодня"
журналист
журналистика
русский
государство
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Наверное, я был первым журналистом из России, кто поехал работать по частному контракту, скажем так, в долгосрочную командировку на Украину, рассказал Киселев.По словам журналиста, тогда на Украине все русское было в моде. И его пригласили туда "как редкую птицу". Это был необычный для Украины опыт, но очень ценный. Сначала я поехал туда на тренинги, чтобы как-то потренировать коллег и создать, запустить эту информационную службу, сообщил гендиректор МИА "Россия Сегодня".Журналист сообщил, что ему очень понравился коллектив, но он сразу почувствовал, что для украинца понятие государства, государственных институтов и государственных символов внутри "не впитано с молоком матери", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать читайте на сайте Украина.ру* Внесен в реестр иностранных агентов; внесен в список экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20240422/1054651122.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, дмитрий киселев, миа "россия сегодня", журналист, журналистика, русский, государство
Новости, Украина, Россия, Дмитрий Киселев, МИА "Россия сегодня", журналист, журналистика, русский, государство
"Меня пригласили как редкую птицу": Дмитрий Киселев рассказал про опыт работы журналистом на Украине
Когда я приехал работать журналистом на Украину, там все русское было в моде. Это был необычный, но очень ценный опыт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Наверное, я был первым журналистом из России, кто поехал работать по частному контракту, скажем так, в долгосрочную командировку на Украину, рассказал Киселев.
"[Журналист] Евгений Киселёв* поехал позже, [телеведущий] Савик Шустер поехал позже. Кстати, это я придумал название программы "Свобода слова". Я вёл такую программу на ICTV тогда", - добавил он.
По словам журналиста, тогда на Украине все русское было в моде. И его пригласили туда "как редкую птицу". Это был необычный для Украины опыт, но очень ценный.
Сначала я поехал туда на тренинги, чтобы как-то потренировать коллег и создать, запустить эту информационную службу, сообщил гендиректор МИА "Россия Сегодня".
"А потом, когда это было сочтено очень успешным, то тогда они сделали предложение остаться. Я сказал, что ваша сильная сторона — женщины-ведущие, но нет ни одного мужчины-ведущего. Они говорят: ну вот и отлично", - рассказал он.
Журналист сообщил, что ему очень понравился коллектив, но он сразу почувствовал, что для украинца понятие государства, государственных институтов и государственных символов внутри "не впитано с молоком матери", заключил собеседник издания.
* Внесен в реестр иностранных агентов; внесен в список экстремистов и террористов