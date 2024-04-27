https://ukraina.ru/20240427/1054760157.html

"Меня пригласили как редкую птицу": Дмитрий Киселев рассказал про опыт работы журналистом на Украине

"Меня пригласили как редкую птицу": Дмитрий Киселев рассказал про опыт работы журналистом на Украине - 27.04.2024 Украина.ру

"Меня пригласили как редкую птицу": Дмитрий Киселев рассказал про опыт работы журналистом на Украине

Когда я приехал работать журналистом на Украину, там все русское было в моде. Это был необычный, но очень ценный опыт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев

2024-04-27T04:40

2024-04-27T04:40

2024-04-27T04:40

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Наверное, я был первым журналистом из России, кто поехал работать по частному контракту, скажем так, в долгосрочную командировку на Украину, рассказал Киселев.По словам журналиста, тогда на Украине все русское было в моде. И его пригласили туда "как редкую птицу". Это был необычный для Украины опыт, но очень ценный. Сначала я поехал туда на тренинги, чтобы как-то потренировать коллег и создать, запустить эту информационную службу, сообщил гендиректор МИА "Россия Сегодня".Журналист сообщил, что ему очень понравился коллектив, но он сразу почувствовал, что для украинца понятие государства, государственных институтов и государственных символов внутри "не впитано с молоком матери", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать читайте на сайте Украина.ру* Внесен в реестр иностранных агентов; внесен в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20240422/1054651122.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, дмитрий киселев, миа "россия сегодня", журналист, журналистика, русский, государство