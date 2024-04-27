"Меня пригласили как редкую птицу": Дмитрий Киселев рассказал про опыт работы журналистом на Украине - 27.04.2024 Украина.ру
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"Меня пригласили как редкую птицу": Дмитрий Киселев рассказал про опыт работы журналистом на Украине
"Меня пригласили как редкую птицу": Дмитрий Киселев рассказал про опыт работы журналистом на Украине - 27.04.2024 Украина.ру
"Меня пригласили как редкую птицу": Дмитрий Киселев рассказал про опыт работы журналистом на Украине
Когда я приехал работать журналистом на Украину, там все русское было в моде. Это был необычный, но очень ценный опыт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
2024-04-27T04:40
2024-04-27T04:40
новости
украина
россия
дмитрий киселев
миа "россия сегодня"
журналист
журналистика
русский
государство
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Наверное, я был первым журналистом из России, кто поехал работать по частному контракту, скажем так, в долгосрочную командировку на Украину, рассказал Киселев.По словам журналиста, тогда на Украине все русское было в моде. И его пригласили туда "как редкую птицу". Это был необычный для Украины опыт, но очень ценный. Сначала я поехал туда на тренинги, чтобы как-то потренировать коллег и создать, запустить эту информационную службу, сообщил гендиректор МИА "Россия Сегодня".Журналист сообщил, что ему очень понравился коллектив, но он сразу почувствовал, что для украинца понятие государства, государственных институтов и государственных символов внутри "не впитано с молоком матери", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать читайте на сайте Украина.ру* Внесен в реестр иностранных агентов; внесен в список экстремистов и террористов
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, дмитрий киселев, миа "россия сегодня", журналист, журналистика, русский, государство
Новости, Украина, Россия, Дмитрий Киселев, МИА "Россия сегодня", журналист, журналистика, русский, государство

"Меня пригласили как редкую птицу": Дмитрий Киселев рассказал про опыт работы журналистом на Украине

04:40 27.04.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Когда я приехал работать журналистом на Украину, там все русское было в моде. Это был необычный, но очень ценный опыт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Наверное, я был первым журналистом из России, кто поехал работать по частному контракту, скажем так, в долгосрочную командировку на Украину, рассказал Киселев.
"[Журналист] Евгений Киселёв* поехал позже, [телеведущий] Савик Шустер поехал позже. Кстати, это я придумал название программы "Свобода слова". Я вёл такую программу на ICTV тогда", - добавил он.
По словам журналиста, тогда на Украине все русское было в моде. И его пригласили туда "как редкую птицу". Это был необычный для Украины опыт, но очень ценный.
Сначала я поехал туда на тренинги, чтобы как-то потренировать коллег и создать, запустить эту информационную службу, сообщил гендиректор МИА "Россия Сегодня".
"А потом, когда это было сочтено очень успешным, то тогда они сделали предложение остаться. Я сказал, что ваша сильная сторона — женщины-ведущие, но нет ни одного мужчины-ведущего. Они говорят: ну вот и отлично", - рассказал он.
Журналист сообщил, что ему очень понравился коллектив, но он сразу почувствовал, что для украинца понятие государства, государственных институтов и государственных символов внутри "не впитано с молоком матери", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать читайте на сайте Украина.ру
* Внесен в реестр иностранных агентов; внесен в список экстремистов и террористов
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
22 апреля, 17:01
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