https://ukraina.ru/20240427/1054766313.html

"Нацизм сам не рассосется": Киселев сообщил, как военный разгром навсегда победит украинский национализм

"Нацизм сам не рассосется": Киселев сообщил, как военный разгром навсегда победит украинский национализм - 27.04.2024 Украина.ру

"Нацизм сам не рассосется": Киселев сообщил, как военный разгром навсегда победит украинский национализм

Нацизм сам никогда не рассасывается, он исчезает только в результате военного разгрома. Есть международный опыт денацификации и нацистских преступников придётся судить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев

2024-04-27T04:20

2024-04-27T04:20

2024-04-27T04:20

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преступления

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Победа над интегральным, радикальным украинским национализмом - сейчас наиболее сложный вопрос, в том числе для России. Мы провозгласили цели денацификации и демилитаризации, но осталось это сделать практически, сказал Киселев.По его словам, исторический опыт человечества таков, что нацизм сам никогда не рассасывается, он исчезает только в результате военного разгрома. Так было в Японии, так было в Германии, так было в Италии, добавил журналист.Что сейчас и происходит, и к чему собственно, Россия и ведёт дело. А дальше есть международный опыт денацификации. Видимо, нацистских преступников придётся судить, отметил Киселев.Наверное, часть удастся поймать и судить за их преступления. И отсеять тех, кто сознательно участвовал в преступлениях, и тех, кто, к сожалению, просто оказался слаб. "И я понимаю, когда нам говорят, что теперь вы с украинцами будете враги на поколение", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240426/1054735553.html

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новости, россия, германия, япония, дмитрий киселев, миа "россия сегодня", нацизм, националисты, преступления, суд, сша, денацификация, демилитаризация