https://ukraina.ru/20240427/1054766313.html
"Нацизм сам не рассосется": Киселев сообщил, как военный разгром навсегда победит украинский национализм
"Нацизм сам не рассосется": Киселев сообщил, как военный разгром навсегда победит украинский национализм - 27.04.2024 Украина.ру
"Нацизм сам не рассосется": Киселев сообщил, как военный разгром навсегда победит украинский национализм
Нацизм сам никогда не рассасывается, он исчезает только в результате военного разгрома. Есть международный опыт денацификации и нацистских преступников придётся судить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
2024-04-27T04:20
2024-04-27T04:20
2024-04-27T04:20
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дмитрий киселев
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преступления
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Победа над интегральным, радикальным украинским национализмом - сейчас наиболее сложный вопрос, в том числе для России. Мы провозгласили цели денацификации и демилитаризации, но осталось это сделать практически, сказал Киселев.По его словам, исторический опыт человечества таков, что нацизм сам никогда не рассасывается, он исчезает только в результате военного разгрома. Так было в Японии, так было в Германии, так было в Италии, добавил журналист.Что сейчас и происходит, и к чему собственно, Россия и ведёт дело. А дальше есть международный опыт денацификации. Видимо, нацистских преступников придётся судить, отметил Киселев.Наверное, часть удастся поймать и судить за их преступления. И отсеять тех, кто сознательно участвовал в преступлениях, и тех, кто, к сожалению, просто оказался слаб. "И я понимаю, когда нам говорят, что теперь вы с украинцами будете враги на поколение", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240426/1054735553.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, германия, япония, дмитрий киселев, миа "россия сегодня", нацизм, националисты, преступления, суд, сша, денацификация, демилитаризация
Новости, Россия, Германия, Япония, Дмитрий Киселев, МИА "Россия сегодня", нацизм, националисты, преступления, Суд, США, денацификация, демилитаризация
"Нацизм сам не рассосется": Киселев сообщил, как военный разгром навсегда победит украинский национализм
Нацизм сам никогда не рассасывается, он исчезает только в результате военного разгрома. Есть международный опыт денацификации и нацистских преступников придётся судить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Победа над интегральным, радикальным украинским национализмом - сейчас наиболее сложный вопрос, в том числе для России. Мы провозгласили цели денацификации и демилитаризации, но осталось это сделать практически, сказал Киселев.
По его словам, исторический опыт человечества таков, что нацизм сам никогда не рассасывается, он исчезает только в результате военного разгрома. Так было в Японии, так было в Германии, так было в Италии, добавил журналист.
Что сейчас и происходит, и к чему собственно, Россия и ведёт дело. А дальше есть международный опыт денацификации. Видимо, нацистских преступников придётся судить, отметил Киселев.
"Ну, часть убежит какой-нибудь там крысиной тропой, как это было с нацистами после Германии, куда-то их с удовольствием примут для того, чтобы сохранить личинки этой будущей подрывной деятельности, потому что американцы не оставят свои мечты", - отметил гендиректор МИА "Россия Сегодня".
Наверное, часть удастся поймать и судить за их преступления. И отсеять тех, кто сознательно участвовал в преступлениях, и тех, кто, к сожалению, просто оказался слаб. "И я понимаю, когда нам говорят, что теперь вы с украинцами будете враги на поколение", - резюмировал собеседник издания.