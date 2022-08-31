https://ukraina.ru/20220831/1038271851.html

Сапоньков объяснил, почему ВСУ пытаются разбомбить мосты в Херсонской области

Сапоньков объяснил, почему ВСУ пытаются разбомбить мосты в Херсонской области - 31.08.2022 Украина.ру

Сапоньков объяснил, почему ВСУ пытаются разбомбить мосты в Херсонской области

Из-за обстрелов ВСУ по мостам в Херсонской области логистические возможности ВС РФ сузились, стало меньше продуктов и предметов быта, но переправы строятся и чинятся, поэтому киевскому режиму не удалось парализовать гражданское и военное снабжение городов, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру

2022-08-31T08:30

2022-08-31T08:30

2022-08-31T08:30

херсонская область

мосты

новости

всу

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Со стороны Украины уже несколько месяцев предпринимаются попытки полностью разрушить Антоновский мост, идут постоянные обстрелы. В настоящее время движение по мосту из-за повреждений не осуществляется. Для передвижения населения через Днепр параллельно мосту запущена паромная переправа.По его словам, наводятся новые переправы и чинятся действующие мосты, полностью парализовать гражданское и военное снабжение у киевского режима не получилось.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220830/1038260238.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

херсонская область, мосты, новости, всу