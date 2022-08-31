Сапоньков объяснил, почему ВСУ пытаются разбомбить мосты в Херсонской области - 31.08.2022 Украина.ру
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Сапоньков объяснил, почему ВСУ пытаются разбомбить мосты в Херсонской области
Сапоньков объяснил, почему ВСУ пытаются разбомбить мосты в Херсонской области - 31.08.2022 Украина.ру
Сапоньков объяснил, почему ВСУ пытаются разбомбить мосты в Херсонской области
Из-за обстрелов ВСУ по мостам в Херсонской области логистические возможности ВС РФ сузились, стало меньше продуктов и предметов быта, но переправы строятся и чинятся, поэтому киевскому режиму не удалось парализовать гражданское и военное снабжение городов, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру
2022-08-31T08:30
2022-08-31T08:30
херсонская область
мосты
новости
всу
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Со стороны Украины уже несколько месяцев предпринимаются попытки полностью разрушить Антоновский мост, идут постоянные обстрелы. В настоящее время движение по мосту из-за повреждений не осуществляется. Для передвижения населения через Днепр параллельно мосту запущена паромная переправа.По его словам, наводятся новые переправы и чинятся действующие мосты, полностью парализовать гражданское и военное снабжение у киевского режима не получилось.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220830/1038260238.html
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херсонская область, мосты, новости, всу
Херсонская область, мосты, Новости, ВСУ

Сапоньков объяснил, почему ВСУ пытаются разбомбить мосты в Херсонской области

08:30 31.08.2022
 
© РИА НовостиКаховская ГЭС мост ремонт
Каховская ГЭС мост ремонт - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости
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Из-за обстрелов ВСУ по мостам в Херсонской области логистические возможности ВС РФ сузились, стало меньше продуктов и предметов быта, но переправы строятся и чинятся, поэтому киевскому режиму не удалось парализовать гражданское и военное снабжение городов, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру
Со стороны Украины уже несколько месяцев предпринимаются попытки полностью разрушить Антоновский мост, идут постоянные обстрелы. В настоящее время движение по мосту из-за повреждений не осуществляется. Для передвижения населения через Днепр параллельно мосту запущена паромная переправа.
Понятно, что логистические возможности все равно сузились. Снабжение в первую очередь идет для военных, из-за чего стало меньше продуктов и предметов быта. Но в целом с логистикой все в порядке.
Роман Сапоньков интервью
Роман Сапоньков
военный журналист
По его словам, наводятся новые переправы и чинятся действующие мосты, полностью парализовать гражданское и военное снабжение у киевского режима не получилось.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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