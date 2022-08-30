Экстренные реформы, неисправные АЭС и "смертельная" профилактика: Юшков о кризисе в ЕС. Видео - 30.08.2022 Украина.ру
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Экстренные реформы, неисправные АЭС и "смертельная" профилактика: Юшков о кризисе в ЕС. Видео
Экстренные реформы, неисправные АЭС и "смертельная" профилактика: Юшков о кризисе в ЕС. Видео - 30.08.2022 Украина.ру
Экстренные реформы, неисправные АЭС и "смертельная" профилактика: Юшков о кризисе в ЕС. Видео
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру прокомментировал... Украина.ру, 30.08.2022
2022-08-30T15:51
2022-08-30T15:51
видео
игорь юшков
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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру прокомментировал предстоящую трёхдневную профилактику газопровода "Северный поток", а также дал прогноз возможной стоимости российского газа для стран Европы:00:44 - Трёхдневная профилактика: насколько вероятно полное прекращение поставок по "Северному потоку"?03:57 - Прогнозы цен на газ в Европе06:55 - Ситуация с АЭС в Европе09:29 - Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке экстренной структурной реформы рынка электроэнергии в ЕС. Позволит ли это снизить цены на энергоресурсы? В чем суть новой модели?10:39 - Энергетический кризис в Европе не ограничится одной зимой?11:26 - Норвегия направит Украине €205 млн на закупку газа: кто будет возвращать долг? 13:10 - Насколько эффективно показали себя антисанкционные меры по поддержке российской экономики?Напомним, с 31 августа на трое суток будет остановлен единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60, расположенный на компрессорной станции "Портовая", являющийся частью "Северного потока". В прошлый раз прокачка газа по "Северному потоку" приостанавливалась с 11 по 21 июля в целях профилактики.
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видео, игорь юшков, видео
Видео, Игорь Юшков

Экстренные реформы, неисправные АЭС и "смертельная" профилактика: Юшков о кризисе в ЕС. Видео

15:51 30.08.2022
 
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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру прокомментировал предстоящую трёхдневную профилактику газопровода "Северный поток", а также дал прогноз возможной стоимости российского газа для стран Европы:
00:44 - Трёхдневная профилактика: насколько вероятно полное прекращение поставок по "Северному потоку"?
03:57 - Прогнозы цен на газ в Европе
06:55 - Ситуация с АЭС в Европе
09:29 - Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке экстренной структурной реформы рынка электроэнергии в ЕС. Позволит ли это снизить цены на энергоресурсы? В чем суть новой модели?
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11:26 - Норвегия направит Украине €205 млн на закупку газа: кто будет возвращать долг?
13:10 - Насколько эффективно показали себя антисанкционные меры по поддержке российской экономики?
Напомним, с 31 августа на трое суток будет остановлен единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60, расположенный на компрессорной станции "Портовая", являющийся частью "Северного потока". В прошлый раз прокачка газа по "Северному потоку" приостанавливалась с 11 по 21 июля в целях профилактики.
 
ВидеоИгорь Юшков
 
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