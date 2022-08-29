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МАГАТЭ оставит на Запорожской АЭС несколько человек на постоянку

МАГАТЭ оставит на Запорожской АЭС несколько человек на постоянку - 29.08.2022 Украина.ру

МАГАТЭ оставит на Запорожской АЭС несколько человек на постоянку

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси оставит работать на Запорожской АЭС несколько человек. Об этом 29 августа сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пишет РИА Новости

2022-08-29T12:18

2022-08-29T12:18

2022-08-29T12:18

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В делегацию включили около 15 человек, уточнил Ульянов. Среди них - сотрудники МАГАТЭ, занимающиеся ядерной безопасностью, и команда сотрудников ООН, ответственных за логистику и безопасность.Миссия прибудет на Запорожскую АЭС к концу недели. Делегацию возглавил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.Жители Запорожской области подписывают петицию в МАГАТЭ с требованием повлиять на киевские власти, чтобы украинские войска прекратили обстреливать Запорожскую АЭС. 29 августа, по данным Минобороны России, в результате обстрела со стороны ВСУ на ЗАЭС повредило линию трубопровода, с помощью которого охлаждается реактор.

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