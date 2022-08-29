МАГАТЭ оставит на Запорожской АЭС несколько человек на постоянку - 29.08.2022 Украина.ру
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МАГАТЭ оставит на Запорожской АЭС несколько человек на постоянку
МАГАТЭ оставит на Запорожской АЭС несколько человек на постоянку - 29.08.2022 Украина.ру
МАГАТЭ оставит на Запорожской АЭС несколько человек на постоянку
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси оставит работать на Запорожской АЭС несколько человек. Об этом 29 августа сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пишет РИА Новости
2022-08-29T12:18
2022-08-29T12:18
новости
украина
магатэ
запорожская аэс
россия
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В делегацию включили около 15 человек, уточнил Ульянов. Среди них - сотрудники МАГАТЭ, занимающиеся ядерной безопасностью, и команда сотрудников ООН, ответственных за логистику и безопасность.Миссия прибудет на Запорожскую АЭС к концу недели. Делегацию возглавил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.Жители Запорожской области подписывают петицию в МАГАТЭ с требованием повлиять на киевские власти, чтобы украинские войска прекратили обстреливать Запорожскую АЭС. 29 августа, по данным Минобороны России, в результате обстрела со стороны ВСУ на ЗАЭС повредило линию трубопровода, с помощью которого охлаждается реактор.
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новости, украина, магатэ, запорожская аэс, россия
Новости, Украина, магатэ, Запорожская АЭС, Россия

МАГАТЭ оставит на Запорожской АЭС несколько человек на постоянку

12:18 29.08.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстречи С. Лаврова на полях дипломатического форума в Анталье
Встречи С. Лаврова на полях дипломатического форума в Анталье
© Пресс-служба МИД РФ
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси оставит работать на Запорожской АЭС несколько человек. Об этом 29 августа сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пишет РИА Новости
В делегацию включили около 15 человек, уточнил Ульянов. Среди них - сотрудники МАГАТЭ, занимающиеся ядерной безопасностью, и команда сотрудников ООН, ответственных за логистику и безопасность.
Миссия прибудет на Запорожскую АЭС к концу недели. Делегацию возглавил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.
Жители Запорожской области подписывают петицию в МАГАТЭ с требованием повлиять на киевские власти, чтобы украинские войска прекратили обстреливать Запорожскую АЭС. 29 августа, по данным Минобороны России, в результате обстрела со стороны ВСУ на ЗАЭС повредило линию трубопровода, с помощью которого охлаждается реактор.
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
09:52
Власти Энергодара назвали удар ВСУ провокацией для срыва визита МАГАТЭУдары Киева по Энергодару в Запорожской области направлены на срыв визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом заявили 28 августа в пресс-службе администрации города
 
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