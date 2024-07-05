Партия Фараджа, обвинявшего Запад в эскалации на Украине, прошла в парламент Великобритании - 05.07.2024 Украина.ру
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Партия Фараджа, обвинявшего Запад в эскалации на Украине, прошла в парламент Великобритании
Партия Фараджа, обвинявшего Запад в эскалации на Украине, прошла в парламент Великобритании - 05.07.2024 Украина.ру
Партия Фараджа, обвинявшего Запад в эскалации на Украине, прошла в парламент Великобритании
Партия Reform UK Найджела Фараджа, заявлявшего прежде, что Россию спровоцировал начать спецоперацию Запад, одержала победу по итогам досрочных выборов и прошла в Палату общин в Великобритании. Об этом сообщает BBC
2024-07-05T13:24
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Помимо этого, Фарандж публично заявлял, что если Украина рассчитывает "не потерять всех молодых мужчин" в боях, Киеву следует пойти на переговоры с Москвой для скорейшего завершения конфликта. Как отмечает СМИ, Фарадж выиграл в своем округе Клектон на востоке Англии, который ранее представлял депутат от Консервативной партии. Его соперник от консерваторов оказался на втором месте. Теперь партия Reform UK будет иметь четыре мандата. Прежде Фарадж восемь раз безуспешно пытался пройти в парламент Великобритании. В этом году его партия нарастила рейтинг перед парламентскими выборами, но из-за особенностей избирательной системы ей не прогнозировали значительного количества мандатов. Ранее в этот же день Владимир Зеленский выразил надежду, что смена власти в Великобритании не повлияет на позицию королевства по Украине.Читайте подробнее о том, изменит ли победа лейбористов политику Великобритании в материале автора издания Украина.ру Сергея Котвицкого.
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новости, великобритания, украина, запад, сво, выборы
Новости, Великобритания, Украина, Запад, СВО, выборы

Партия Фараджа, обвинявшего Запад в эскалации на Украине, прошла в парламент Великобритании

13:24 05.07.2024 (обновлено: 13:25 05.07.2024)
 
Найджел Фарадж
Найджел Фарадж
Читать в
Партия Reform UK Найджела Фараджа, заявлявшего прежде, что Россию спровоцировал начать спецоперацию Запад, одержала победу по итогам досрочных выборов и прошла в Палату общин в Великобритании. Об этом сообщает BBC
Помимо этого, Фарандж публично заявлял, что если Украина рассчитывает "не потерять всех молодых мужчин" в боях, Киеву следует пойти на переговоры с Москвой для скорейшего завершения конфликта.
Как отмечает СМИ, Фарадж выиграл в своем округе Клектон на востоке Англии, который ранее представлял депутат от Консервативной партии. Его соперник от консерваторов оказался на втором месте. Теперь партия Reform UK будет иметь четыре мандата.
Прежде Фарадж восемь раз безуспешно пытался пройти в парламент Великобритании. В этом году его партия нарастила рейтинг перед парламентскими выборами, но из-за особенностей избирательной системы ей не прогнозировали значительного количества мандатов.
Ранее в этот же день Владимир Зеленский выразил надежду, что смена власти в Великобритании не повлияет на позицию королевства по Украине.
Читайте подробнее о том, изменит ли победа лейбористов политику Великобритании в материале автора издания Украина.ру Сергея Котвицкого.
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