"У меня свой нарратив!": Певец Дорн боится ехать на Украину из-за мобилизации - 05.07.2024 Украина.ру
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"У меня свой нарратив!": Певец Дорн боится ехать на Украину из-за мобилизации
"У меня свой нарратив!": Певец Дорн боится ехать на Украину из-за мобилизации - 05.07.2024 Украина.ру
"У меня свой нарратив!": Певец Дорн боится ехать на Украину из-за мобилизации
Украинский певец Иван Дорн, который живет во Франции, в YouTube-шоу Dope Soz объяснил, почему он не бывает на Украине
2024-07-05T13:16
2024-07-05T13:16
новости
украина
франция
киев
иван дорн
мобилизация
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"С момента начала войны я не был в Киеве. Приехать не трудно, но вернуться будет сложнее, если ты мальчик от 18 до 60 лет, который попадает под мобилизацию", - сказал он.Дорн подчеркнул, что позиционирует себя как украинского артиста.Дорн родился в Челябинске в 1988 году. В 1990 году переехал в город Славутич Киевской области из-за работы отца.В 2022 году артисту запретили концертную деятельность в России из-за активной поддержки Украины.О претензиях к Дорну на Украине - в материале Украинский певец предложил Ивану Дорну "смыть кровью свой позор" на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Франция, Киев, Иван Дорн, мобилизация

"У меня свой нарратив!": Певец Дорн боится ехать на Украину из-за мобилизации

13:16 05.07.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМузыкальный фестиваль Park Live. День первый Дорн
Музыкальный фестиваль Park Live. День первый Дорн - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
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Украинский певец Иван Дорн, который живет во Франции, в YouTube-шоу Dope Soz объяснил, почему он не бывает на Украине
"С момента начала войны я не был в Киеве. Приехать не трудно, но вернуться будет сложнее, если ты мальчик от 18 до 60 лет, который попадает под мобилизацию", - сказал он.
Дорн подчеркнул, что позиционирует себя как украинского артиста.
"Всегда и везде за границей я остаюсь украинским артистом, топлю за Украину, при этом со своим нарративом и свободолюбивым контекстом", — заявил певец.
Дорн родился в Челябинске в 1988 году. В 1990 году переехал в город Славутич Киевской области из-за работы отца.
В 2022 году артисту запретили концертную деятельность в России из-за активной поддержки Украины.
О претензиях к Дорну на Украине - в материале Украинский певец предложил Ивану Дорну "смыть кровью свой позор" на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаФранцияКиевИван Дорнмобилизация
 
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