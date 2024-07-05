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"У меня свой нарратив!": Певец Дорн боится ехать на Украину из-за мобилизации

"У меня свой нарратив!": Певец Дорн боится ехать на Украину из-за мобилизации - 05.07.2024 Украина.ру

"У меня свой нарратив!": Певец Дорн боится ехать на Украину из-за мобилизации

Украинский певец Иван Дорн, который живет во Франции, в YouTube-шоу Dope Soz объяснил, почему он не бывает на Украине

2024-07-05T13:16

2024-07-05T13:16

2024-07-05T13:16

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иван дорн

мобилизация

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"С момента начала войны я не был в Киеве. Приехать не трудно, но вернуться будет сложнее, если ты мальчик от 18 до 60 лет, который попадает под мобилизацию", - сказал он.Дорн подчеркнул, что позиционирует себя как украинского артиста.Дорн родился в Челябинске в 1988 году. В 1990 году переехал в город Славутич Киевской области из-за работы отца.В 2022 году артисту запретили концертную деятельность в России из-за активной поддержки Украины.О претензиях к Дорну на Украине - в материале Украинский певец предложил Ивану Дорну "смыть кровью свой позор" на сайте Украина.ру.

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новости, украина, франция, киев, иван дорн, мобилизация