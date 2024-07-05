"У меня свой нарратив!": Певец Дорн боится ехать на Украину из-за мобилизации
Украинский певец Иван Дорн, который живет во Франции, в YouTube-шоу Dope Soz объяснил, почему он не бывает на Украине
"С момента начала войны я не был в Киеве. Приехать не трудно, но вернуться будет сложнее, если ты мальчик от 18 до 60 лет, который попадает под мобилизацию", - сказал он.
Дорн подчеркнул, что позиционирует себя как украинского артиста.
"Всегда и везде за границей я остаюсь украинским артистом, топлю за Украину, при этом со своим нарративом и свободолюбивым контекстом", — заявил певец.
Дорн родился в Челябинске в 1988 году. В 1990 году переехал в город Славутич Киевской области из-за работы отца.
В 2022 году артисту запретили концертную деятельность в России из-за активной поддержки Украины.
О претензиях к Дорну на Украине - в материале Украинский певец предложил Ивану Дорну "смыть кровью свой позор" на сайте Украина.ру.