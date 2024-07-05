https://ukraina.ru/20240705/1034111571.html

Уничтожать или перевоспитывать. Почему Ковпак поругался со своим комиссаром из-за бандеровцев

Уничтожать или перевоспитывать. Почему Ковпак поругался со своим комиссаром из-за бандеровцев - 05.07.2024 Украина.ру

Уничтожать или перевоспитывать. Почему Ковпак поругался со своим комиссаром из-за бандеровцев

Деколонизация на марше - ряд источников сообщает о намерении киевских властей снести памятник легендарному партизану Сидору Ковпаку. Оккупационным властям остро необходимо избавиться от украинских героев с тем, чтобы расчистить площадку для колонизаторов. Пока на место Ковпака не поставили Сесиля Родса, вспомним, чем знаменит этот человек

2024-07-05T12:04

2024-07-05T12:04

2024-07-05T12:04

история

великая отечественная война

партизанское движение

сидор ковпак

история

иосиф сталин

красная армия

украина

карпаты

днепр

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Будущий командир легендарного Сумского партизанского соединения, позже ставшего 1-й Украинской партизанской дивизией, генерал-майор, дважды Герой Советского Союза Сидор Артемьевич Ковпак родился 7 июня 1887 года в селе Котельва Ахтырского уезда Харьковской губернии.Крестьянская семья Ковпаков была многодетной: у Сидора имелись пятеро братьев и четыре сестры. Несмотря на работу по хозяйству, заготовку сена, выпас скота и многие другие работы, он до 1898 года успевал посещать церковно-приходскую школу. Когда сыну было одиннадцать лет, старший Ковпак отдал его «за харчи» местному торговцу в магазин в услужение «мальчиком на побегушках». Здесь Сидор за 10 лет дослужился до приказчика — это потом сыграло в его судьбе немаловажную роль. 1 сентября 1908 года Ковпака призвали в армию — в Саратове в Александровском полку он «оттарабанил» четыре года срочной службы. Демобилизовавшись, Сидор из города не уехал — остался там работать. Кем он только за шесть следующих лет не побывал: и чернорабочим, и грузчиком в порту, и молотобойцем в кузнице, и даже вагоновожатым в трамвайном депо. Но в 1914 году мирная жизнь закончилась.Ковпака мобилизовали рядовым в 186-й Асландузский пехотный полк 47-й пехотной дивизии 16-го армейского корпуса и отправили на Юго-Западный фронт. Он проходил службу в стрелковой роте, в полковых командах связи и разведки, принимал участие в боевых действиях в Карпатах, дослужился до ефрейтора.Сам Николай II в апреле 1915 года лично наградил его Георгиевским крестом, когда Ковпак входил в состав почетного караула во время визита его императорского величества на фронт. В 1916 году Сидор участвовал в Брусиловском прорыве, получил несколько ранений. Всего за время Мировой войны он был удостоен Георгиевскими крестами III и IV степеней, а также Георгиевскими медалями «За храбрость» III и IV степеней.Пришел 1917 год. Для Асландузского полка война закончилась — в Петрограде одна за другой случились две революции, и Русская армия, как и вся империя, развалилась. Сидор вернулся на родину, но здесь его ждала новая война, война ещё более жестокая и страшная, Гражданская.В июле 1918 года Сидор Артемьевич собрал в окрестностях Котельвы партизанский отряд и поднял восстание против режима гетмана Скоропадского и немецко-австрийских оккупантов. Позже его партизаны объединились с отрядом Александра Яковлевича Пархоменко. В 1919 году они вынужденно покинули охваченную огнем Гражданской войны Украину и влились в состав Красной Армии, в легендарную 25-ю «Чапаевскую» дивизию. В этом же году Ковпак вступил в ряды РКП(б).У Чапаева его назначили командовать трофейной командой, отвечать за разоружение уральских казаков — вот где пригодился давнишний опыт работы приказчиком. Опять же, хозяйственность — национальная черта украинцев. Не зря же много лет спустя прапорщик-украинец стал в Советской Армии притчей во языцех.В 1920 году, уже на Южном фронте в должности командира пулеметного взвода Ковпак принимал участие в боях с войсками генерала Врангеля. За проявленное мужество его наградили орденом Боевого Красного знамени. После Гражданской войны Сидор Артемьевич окончил курсы усовершенствования старшего командного состава «Выстрел». С 1921 по 1926 год служил в военном комиссариате Павлоградского округа Екатеринославской губернии, где занимал посты от помощника уездного военкома до военкома. Одновременно с этим он с 1925 года руководил находившейся в том же уезде в селе Вербки сельскохозяйственной артелью.В 1926 году Ковпак уволился из рядов Красной Армии по состоянию здоровья — дали о себе знать ранения Первой мировой и перенесённый в Гражданскую тиф. Плюс ко всему добавился ревматизм.В этом же году его назначили на должность директора военно-кооперативного хозяйства, располагавшегося в городе Путивле Сумской области, он поставлял для армии провизию. Позже стал председателем сельскохозяйственного кооператива. В 1935 году Ковпак уже работал заведующим дорожным отделом Путивльского райисполкома, а год спустя, когда утвердили Конституцию СССР, Сидора Артемьевича избрали депутатом горсовета. На первом же заседании его назначили на должность председателя горисполкома.На этой должности он и встретил грянувшую 22 июня 1941 года войну.Боевые действия сразу стали идти совсем не так, как ожидалось. Вскоре немцы снова, как и в 1918 г., приблизились к восточным регионам Украины. Как раз в это время по радио выступил Сталин, призвавший народ подняться на партизанскую борьбу. Одновременно соответствующие распоряжения поступили от республиканских и областных партийных органов.Как вспоминал Ковпак: после выступления Сталина по радио он с группой товарищей, которым всецело доверял, приступил к организации партизанских баз в Спадщанском и Монастырском лесах.Первая база впоследствии была использована по своему прямому назначению, а вот базу у Новой Слободы разграбил несостоявшийся командир партизанского отряда Черняк, назначенный самим Ковпаком ещё до начала боевых действий. Куда он впоследствии делся, так и осталось неизвестным.8 сентября враг приблизился к Путивлю, и Сидор Артемьевич отправил «своих хлопцев» на подготовленную базу в Спадщанский лес. Сам же он остался пока следить за обстановкой в полупустом Путивле.10 сентября немцы вошли в город, начались уличные бои. К вечеру захватчики приблизились к горсовету, где находился Ковпак с четырьмя прибывшими накануне из Харьковской межкраевой школы НКВД чекистами. Видя такое дело, Ковпак решил перебраться в городской парк, а оттуда задними дворами в лес. При отходе немцы группу Ковпака засекли, открыли огонь и начали преследование, но в ночном лесу беглецам удалось оторваться от погони. Только 20 сентября Ковпак с четырьмя спутниками смог встретиться с отрядом, по пути к ним присоединилась группа окруженцев.Так сразу разросшийся до 42 человек отряд начал свою борьбу с оккупантами.Немец уже не мог чувствовать себя спокойно ни на дорогах, ни в селах у Спадщанского леса. Дороги все время минировались, полицаи ликвидировались.18 октября произошло объединение отрядов Ковпака и Семена Васильевича Руднева. Так образовался Путивльский партизанский отряд, возглавил который Ковпака, а Руднев стал у него комиссаром.До войны этот человек был кадровым военным, затем во время репрессий из армии его уволили, перед войной он работал председателем Путивльского осоавиахима. Сложился союз двух талантливых людей: Ковпака — прекрасного хозяйственника с опытом партизанской войны, и Руднева — кадрового военного.Ковпак понимал, что долго оставаться на обжитой базе не получится — оккупанты постоянно предпринимали попытки уничтожить партизан и рано или поздно должны были атаковать Спащанский лес крупными силами. Вскоре его опасения подтвердились.Не сумев победить партизан силами одной пехоты, однажды каратели «сунулись» в лес сразу с артиллерией и двумя танками. Один партизаны сожгли, второй — захватили. Он потом служил им в качестве передвижной огневой точки, оперативно прибывая на те участки боя, где становилось особенно «жарко».И вот в полночь первого декабря отряд отправился в свой первый рейд в Хинельские леса на Брянщину — танк, к всеобщему сожалению, пришлось сжечь.Целей у рейда было несколько. Во-первых, пропагандистский. Оставшееся в оккупации население, видя успехи партизан, начинало их поддерживать, в отряд тянулись новые добровольцы. Кроме того, необходимо было наладить контакт с «соседями» и Центром, с самого начала боев у ковпаковцев отсутствовала связь с «большой землей».Прибыв в Хинельские леса они встретились с командиром местного партизанского отряда Хохловым, который рассказал, что его отряд разбежался по домам, а он остался один с рацией. Ковпак уговорил его присоединиться. Так отряд обзавёлся, наконец, такой необходимой ему связью.Временно обосновавшись на Брянщине, Ковпак занимался организацией местных партизанских отрядов, а в середине января 1942 года повёл свой отряд обратно в родной Путивльский район.В конце февраля враг бросил против партизан огромные силы, до двух полков мадьяр (так на Украине называли венгров) и до 500 полицейских. В одном из боёв с ними Дед применил хитрость.Стояли трескучие морозы, плотным огнём партизаны заставили карателей залечь. Как только те пытались подняться, над ними снова густыми роями начинали летать пули. Одиннадцать часов ковпаковцы заставляли врага мёрзнуть на ледяном ветру — шинели венгров совсем не соответствовали установившейся зимой 1941/32 годов погоде. В результате 600 карателей так и остались навечно лежать в снегу.С этого момента венгерские каратели стали панически бояться ковпаковцев, а те больше не знали недостатка в оружии и боеприпасах, и даже порой делились ими с соседями. Не зря Ковпак любил говаривать: «Мой главный поставщик — Гитлер». К этому времени отряд соединился с другими отрядами области и перерос в целое Сумское партизанское соединение, которое насчитывало более 600 человек.18 мая 1942 года Сидора Артемьевича в первый раз удостоили звания Героя Советского Союза, Руднева наградили только орденом «Знак Почета». Когда Ковпак узнал об этом, обиделся за своего боевого товарища: «Мой замполит не доярка какая-то, чтоб его таким орденом награждать!».В августе Сидор Артемьевич был вызван в Кремль.31-го числа состоялась встреча со Сталиным, Ворошиловым и командирами других партизанских соединений. На совещании Ковпаку была поставлена задача: провести операцию в глубоком немецком тылу за Днепром на вражеских коммуникациях правобережной Украины.Осенью в соответствии с этими распоряжениями, ковпаковцы совместно с соединением майора госбезопасности Александра Сабурова отправились в свой второй крупный рейд, названный «Сталинским». Партизаны форсировали Днепр, Десну, Припять и вышли в белорусскую часть Припятских лесов. Здесь, совместно с партизанским отрядом Сабурова, на западе Белоруссии они освободили от захватчиков целый Припятский партизанский край, который просуществовал до самого ее освобождения.Ключевым событием рейда стала операция по нейтрализации крупного железнодорожного узла Сарны, который из-за крестообразного схождения железнодорожных путей с легкой руки Деда получил название «Сарненский паучок».Так как сама станция хорошо охранялась, было принято решение «пообрубать лапки, этому паучку», то есть взорвать мосты на всех шедших к станции ж/д ветках. Результатом операции «Сарненский крест» стал практически единовременный подрыв пяти мостов. В результате движение через станцию застопорилось на шесть недель, и это в разгар боёв на Дону, Волге и Северном Кавказе, когда каждый эшелон с грузами имел для немцев неоценимое значение.За успешно проведенный Сталинский рейд 9 апреля 1943 года Сидору Артемьевичу Ковпаку было присвоено звание генерал-майора.12 июня 1943 года по приказу Ставки соединение Ковпака отправилось в новый, на этот раз Карпатский рейд. Его целями были железнодорожные мосты и нефтепромыслы Прикарпатья.Поход выдался очень тяжёлым. Население Западной Украины было куда менее гостеприимным, чем в родных краях. Кроме того, неприятный сюрприз партизанам подготовили немцы, в этом походе ковпаковцы впервые «познакомились» с бандеровцами.Появление националистических отрядов был таким своеобразным ответом немцев на Сталинский рейд советских партизан на Западную Украину. Их создали, чтобы запугать и запутать местное население, чтобы оно не помогало партизанам.Много хлопот доставили бандеровцы Ковпаку. Из-за них он даже поругался со своим комиссаром Рудневым: тот утверждал, что необходимо брать их в плен, работать с ними, перевоспитывать. Ковпак же хотел их уничтожать, как злейших врагов — беспощадно и без сантиментов, а Руднев ему в этом мешал. Но не считаться со своим комиссаром он не мог.Иногда, чтобы избежать потерь, партизаны даже прибегали к переговорам и соглашениям с бандеровцами не трогать друг друга. На это уходило драгоценное время, что и нервировало Деда в первую очередь.И всё же, несмотря на все трудности, ковпаковцы выполняли поставленные перед ними задачи.В самый разгар Курской битвы они взорвали в Винницкой области железнодорожный мост, по которому немцы везли на восток пополнения и технику. Это событие оказалось в исходе сражения на Курской дуге весомым фактором. Нанесли партизаны урон и карпатским нефтепромыслам. Немцы бросили против них огромные силы: 8-ю кавалерийскую дивизию СС «Флориан Гайдер», пехотные и горнострелковые подразделения, полицаев — всего порядка 60 тысяч карателей против полутора тысяч партизан. Командовал этими вражескими войсками некий генерал вермахта Кригер.В результате ковпаковцы оказались в окружении — прорываться на восток пришлось малыми группами.Из кольца вышли далеко не все. Семен Васильевич Руднев, бессменный комиссар отряда, навсегда остался в Карпатах. Ковпак получил тяжелое ранение в ногу. По возвращении из рейда его отправили на «большую землю» на лечение. Больше в отряд он не вернулся. Командование принял его зам по разведке Пётр Петрович Вершигора.В декабре 1943 года Сумское партизанское соединение было переименовано в 1-ю Украинскую партизанскую дивизию имени Сидора Артемьевича Ковпака. 4 января 1944 года Ковпаку было присвоено звание дважды Героя Советского Союза. В этом же году его назначили членом Верховного Суда Украинской ССР, а после войны избрали депутатом Верховного Совета Украинской ССР.Двадцать лет он занимал должность заместителя Председателя Президиума Верховного Совета Украинской ССР. Принимал активное участие в розыске и привлечение к суду пособников врага и бандеровцев.Он был добрым и отзывчивым человеком — жители Украины часто обращались к нему со своими житейскими проблемами, а он, как настоящий Дед, никогда никому не отказывал и всегда помогал. Скончался Сидор Артемьевич на 81-м году жизни 11 декабря 1967 года. Его похоронили в Киеве на Байковом кладбище. Почти полвека Ковпак был для Украины и украинцев героем, сопоставимым по своей популярности с Богданом Хмельницким или Иваном Кожедубом. Всё изменилось в 2014 году.Украинскому народу стали откровенно насаждать других героев… тех самых, которых Ковпак хотел беспощадно истреблять и из-за этого до хрипоты спорил со своим комиссаром. Теперь их идейные последователи дорвались до власти.В сентябре 2016 года могилу Сидора Артемьевича осквернили националисты, с памятника были сорваны две золотые звезды Героя. Новым хозяевам страны стали нужны другие герои, память о старых поспешно стирается, и кто его знает, куда заведут эти персонажи Украину, если им не помешать.

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история, великая отечественная война, партизанское движение, сидор ковпак, иосиф сталин, красная армия, украина, карпаты, днепр, партизаны