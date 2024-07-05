В Самаре на оборонном предприятии предотвратили теракт, который готовила проукраинская организация - 05.07.2024 Украина.ру
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В Самаре на оборонном предприятии предотвратили теракт, который готовила проукраинская организация
В Самаре на оборонном предприятии предотвратили теракт, который готовила проукраинская организация - 05.07.2024 Украина.ру
В Самаре на оборонном предприятии предотвратили теракт, который готовила проукраинская организация
Сотрудники управления Федеральной службы безопасности с помощью ОМОН "Утес" управления Росгвардии оперативно пресекли теракт на оборонном предприятии в Самаре, задержав планировавшего его устроить местного жителя. Об этом 5 июля сообщила пресс-служба УФСБ Самарской области
2024-07-05T11:44
2024-07-05T11:54
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Житель Самары еще в середине прошлого года начал переписку с членом проукраинской террористической организации и согласился совершить теракт на местном предприятии. Для этого он искал место и самостоятельно собирал зажигательное устройство. В момент приготовления к совершению теракта самарчанина задержали сотрудники УФСБ с помощью Росгвардии, заключили в пресс-службе. Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Севастополя, который склонял своих знакомых к терактам.Подробнее о том, кто по заданию Киева вербует россиян в террористы читайте в материале автора Украина.ру Павла Котова.
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Новости, Россия, Росгвардия, Самара, теракт, СВО, Украина

В Самаре на оборонном предприятии предотвратили теракт, который готовила проукраинская организация

11:44 05.07.2024 (обновлено: 11:54 05.07.2024)
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ задержала гражданина РФ по подозрению в госизмене
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Сотрудники управления Федеральной службы безопасности с помощью ОМОН "Утес" управления Росгвардии оперативно пресекли теракт на оборонном предприятии в Самаре, задержав планировавшего его устроить местного жителя. Об этом 5 июля сообщила пресс-служба УФСБ Самарской области

"УФСБ России по Самарской области предотвращен террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса. Возбуждено уголовное дело по статьям приготовление к преступлению и террористический акт (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ)", — уточнили в ведомстве.

Житель Самары еще в середине прошлого года начал переписку с членом проукраинской террористической организации и согласился совершить теракт на местном предприятии. Для этого он искал место и самостоятельно собирал зажигательное устройство.
В момент приготовления к совершению теракта самарчанина задержали сотрудники УФСБ с помощью Росгвардии, заключили в пресс-службе.
Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Севастополя, который склонял своих знакомых к терактам.
Подробнее о том, кто по заданию Киева вербует россиян в террористы читайте в материале автора Украина.ру Павла Котова.
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11:44В Самаре на оборонном предприятии предотвратили теракт, который готовила проукраинская организация
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