В Самаре на оборонном предприятии предотвратили теракт, который готовила проукраинская организация
11:44 05.07.2024 (обновлено: 11:54 05.07.2024)
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Сотрудники управления Федеральной службы безопасности с помощью ОМОН "Утес" управления Росгвардии оперативно пресекли теракт на оборонном предприятии в Самаре, задержав планировавшего его устроить местного жителя. Об этом 5 июля сообщила пресс-служба УФСБ Самарской области
"УФСБ России по Самарской области предотвращен террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса. Возбуждено уголовное дело по статьям приготовление к преступлению и террористический акт (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ)", — уточнили в ведомстве.
Житель Самары еще в середине прошлого года начал переписку с членом проукраинской террористической организации и согласился совершить теракт на местном предприятии. Для этого он искал место и самостоятельно собирал зажигательное устройство.
В момент приготовления к совершению теракта самарчанина задержали сотрудники УФСБ с помощью Росгвардии, заключили в пресс-службе.
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