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В Самаре на оборонном предприятии предотвратили теракт, который готовила проукраинская организация

В Самаре на оборонном предприятии предотвратили теракт, который готовила проукраинская организация - 05.07.2024 Украина.ру

В Самаре на оборонном предприятии предотвратили теракт, который готовила проукраинская организация

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности с помощью ОМОН "Утес" управления Росгвардии оперативно пресекли теракт на оборонном предприятии в Самаре, задержав планировавшего его устроить местного жителя. Об этом 5 июля сообщила пресс-служба УФСБ Самарской области

2024-07-05T11:44

2024-07-05T11:44

2024-07-05T11:54

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Житель Самары еще в середине прошлого года начал переписку с членом проукраинской террористической организации и согласился совершить теракт на местном предприятии. Для этого он искал место и самостоятельно собирал зажигательное устройство. В момент приготовления к совершению теракта самарчанина задержали сотрудники УФСБ с помощью Росгвардии, заключили в пресс-службе. Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Севастополя, который склонял своих знакомых к терактам.Подробнее о том, кто по заданию Киева вербует россиян в террористы читайте в материале автора Украина.ру Павла Котова.

https://ukraina.ru/20240628/1055893151.html

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