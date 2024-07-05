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Орбан объяснил, что Венгрия может сделать для завершения украинского конфликта
Орбан объяснил, что Венгрия может сделать для завершения украинского конфликта - 05.07.2024 Украина.ру
Орбан объяснил, что Венгрия может сделать для завершения украинского конфликта
Председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
2024-07-05T09:29
2024-07-05T09:29
2024-07-05T09:29
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виктор орбан
петер сийярто
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"Мы можем выяснить, какая сторона до куда готова пойти и после того, как выясним, лидеры ЕС уже вместе могут принимать решения, а после решений уже можно будет вести переговоры, от этого мы, к сожалению, пока далеко", - сказал Орбан.По его словам, Венгрия "не имеет достаточного веса", но может стать "средством в руках желающих мира людей", чтобы побудить обе стороны к "долгому пути, в конце которого могут быть прекращение огня и мирные переговоры".С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза.В минувший вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом. Накануне венгерские СМИ сообщили, что Орбан и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в пятницу совершат визит в Москву.Подробнее о мирном премьера Венгрии - в материале Виктории Титовой Мирный план Орбана так же вреден для России, как и любой другой. Эксперты о переговорах Венгрии и Украины на сайте Украина.ру.
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новости, венгрия, украина, киев, виктор орбан, петер сийярто, ес
Новости, Венгрия, Украина, Киев, Виктор Орбан, Петер Сийярто, ЕС
Орбан объяснил, что Венгрия может сделать для завершения украинского конфликта
Председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
"Мы можем выяснить, какая сторона до куда готова пойти и после того, как выясним, лидеры ЕС уже вместе могут принимать решения, а после решений уже можно будет вести переговоры, от этого мы, к сожалению, пока далеко", - сказал Орбан.
По его словам, Венгрия "не имеет достаточного веса", но может стать "средством в руках желающих мира людей", чтобы побудить обе стороны к "долгому пути, в конце которого могут быть прекращение огня и мирные переговоры".
С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза.
В минувший вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом.
Накануне венгерские СМИ сообщили, что Орбан и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в пятницу совершат визит в Москву.