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Боррель предупредил, что Орбан не может представлять ЕС во время визита в Россию
Боррель предупредил, что Орбан не может представлять ЕС во время визита в Россию - 05.07.2024 Украина.ру
Боррель предупредил, что Орбан не может представлять ЕС во время визита в Россию
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не получал мандат ЕС на визит в Россию. На это указал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель
2024-07-05T12:15
2024-07-05T12:15
2024-07-05T12:15
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россия
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виктор орбан
жозеп боррель
ес
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"Визит в Москву премьер-министра Виктора Орбана проходит исключительно в рамках двусторонних отношений Венгрии и России… Премьер-министр Орбан не получил какого-либо мандата от Совета ЕС на посещение Москвы. Позиция ЕС в отношении агрессии России против Украины отражена во многих выводах Евросовета. Эта позиция исключает официальные контакты между ЕС и президентом [Владимиром] Путиным", - отметил Боррель.С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза.В минувший вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом.Накануне венгерские СМИ сообщили, что Орбан и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в пятницу совершат визит в Москву.В ответ глава Евросовета Шарль Мишель написал в сети X (заблокирована в РФ), что Венгрия как председатель ЕС на данный момент не имеет права взаимодействовать с Россией от лица Евросоюза.Подробнее о действиях премьера Венгрии - в материале Виктории Титовой Мирный план Орбана так же вреден для России, как и любой другой. Эксперты о переговорах Венгрии и Украины на сайте Украина.ру.
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новости, венгрия, россия, москва, виктор орбан, жозеп боррель, ес
Новости, Венгрия, Россия, Москва, Виктор Орбан, Жозеп Боррель, ЕС
Боррель предупредил, что Орбан не может представлять ЕС во время визита в Россию
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не получал мандат ЕС на визит в Россию. На это указал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель
"Визит в Москву премьер-министра Виктора Орбана проходит исключительно в рамках двусторонних отношений Венгрии и России… Премьер-министр Орбан не получил какого-либо мандата от Совета ЕС на посещение Москвы. Позиция ЕС в отношении агрессии России против Украины отражена во многих выводах Евросовета. Эта позиция исключает официальные контакты между ЕС и президентом [Владимиром] Путиным", - отметил Боррель.
С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза.
В минувший вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом.
Накануне венгерские СМИ сообщили, что Орбан и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в пятницу совершат визит в Москву.
В ответ глава Евросовета Шарль Мишель написал в сети X (заблокирована в РФ), что Венгрия как председатель ЕС на данный момент не имеет права взаимодействовать с Россией от лица Евросоюза.