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В Раду внесли новые предложения по брони от мобилизации за деньги

В Раду внесли новые предложения по брони от мобилизации за деньги - 05.07.2024 Украина.ру

В Раду внесли новые предложения по брони от мобилизации за деньги

Еще два законопроекта, предлагающих предоставлять бронь от мобилизации сотрудникам предприятий за деньги, внесли в Верховную Раду Украины, сообщает издание "Страна"

2024-07-05T11:16

2024-07-05T11:16

2024-07-05T11:16

мобилизация

новости

украина

рада

верховная рада

законопроект

мужчины

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Оба поступили от депутата Людмилы Буймистер. Ранее в Раде уже регистрировали законопроект об "экономическом бронировании" военнообязанных, он предлагает дать возможность всем предприятиям бронировать сотрудников, за которых ежемесячно платится повышенный военный сбор в размере 500 долларов. Позже на сайте парламента появился законопроект, предлагающий предоставлять бронь сотрудникам предприятий со средней зарплатой от 36,3 тысячи гривен (около 900 долларов). На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения, тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.

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мобилизация, новости, украина, рада, верховная рада, законопроект, мужчины