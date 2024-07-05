В Раду внесли новые предложения по брони от мобилизации за деньги - 05.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240705/1056085815.html
В Раду внесли новые предложения по брони от мобилизации за деньги
В Раду внесли новые предложения по брони от мобилизации за деньги - 05.07.2024 Украина.ру
В Раду внесли новые предложения по брони от мобилизации за деньги
Еще два законопроекта, предлагающих предоставлять бронь от мобилизации сотрудникам предприятий за деньги, внесли в Верховную Раду Украины, сообщает издание "Страна"
2024-07-05T11:16
2024-07-05T11:16
мобилизация
новости
украина
рада
верховная рада
законопроект
мужчины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102010/03/1020100384_0:40:3071:1767_1920x0_80_0_0_408d7370d7103042d795e13079538267.jpg.webp
Оба поступили от депутата Людмилы Буймистер. Ранее в Раде уже регистрировали законопроект об "экономическом бронировании" военнообязанных, он предлагает дать возможность всем предприятиям бронировать сотрудников, за которых ежемесячно платится повышенный военный сбор в размере 500 долларов. Позже на сайте парламента появился законопроект, предлагающий предоставлять бронь сотрудникам предприятий со средней зарплатой от 36,3 тысячи гривен (около 900 долларов). На&nbsp;Украине&nbsp;с февраля 2022 года действует режим военного положения, тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны&nbsp;мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102010/03/1020100384_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_737569da6f2a51fd29f26512cc83bb06.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мобилизация, новости, украина, рада, верховная рада, законопроект, мужчины
мобилизация, Новости, Украина, Рада, Верховная Рада, законопроект, мужчины

В Раду внесли новые предложения по брони от мобилизации за деньги

11:16 05.07.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины в Киеве
Заседание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Еще два законопроекта, предлагающих предоставлять бронь от мобилизации сотрудникам предприятий за деньги, внесли в Верховную Раду Украины, сообщает издание "Страна"
Оба поступили от депутата Людмилы Буймистер.
"Предприятиям, которые уплачивают больше 40 тысяч гривен (почти тысячу долларов) единого социального взноса и имеют штатную численность работников не меньше 10 человек, предлагается разрешить бронировать до половины своих сотрудников за 20,4 тысячи гривен (504 доллара – ред.) в месяц", - говорится в материале.
Ранее в Раде уже регистрировали законопроект об "экономическом бронировании" военнообязанных, он предлагает дать возможность всем предприятиям бронировать сотрудников, за которых ежемесячно платится повышенный военный сбор в размере 500 долларов.
Позже на сайте парламента появился законопроект, предлагающий предоставлять бронь сотрудникам предприятий со средней зарплатой от 36,3 тысячи гривен (около 900 долларов).
На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения, тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.
О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
 
мобилизацияНовостиУкраинаРадаВерховная Радазаконопроектмужчины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:44В Самаре на оборонном предприятии предотвратили теракт, который готовила проукраинская организация
11:18Сырский призвал расширить масштаб использования беспилотников ВСУ
11:16В Раду внесли новые предложения по брони от мобилизации за деньги
10:53Победа лейбористов. Изменит ли она политику Великобритании?
10:41У границ Белоруссии со стороны Польши и Балтии развернуто 10 боевых тактических групп
10:18Украинцы сожгли автомобили военкома и ВСУшника в Одессе и на Харьковщине
10:09Власти Киева решили снести памятник дважды Герою Советского Союза Ковпаку - Бужанский
09:50Байден потребовал не планировать мероприятия после 20.00, так как ему следует больше спать
09:44Налёт беспилотников, гасить пожар жизнями солдат. Главное на Украине на утро 5 июля
09:29Орбан объяснил, что Венгрия может сделать для завершения украинского конфликта
09:24Вступит ли Европа в войну из-за Украины и почему жители России не хотят уезжать за границу - Ищенко
09:15ВСУ атаковали город на Кубани: погиб шестилетний ребенок, пострадали еще 6 человек
09:00Дубинский объяснил, почему Зеленский заговорил об урегулировании конфликта
08:28Си Цзиньпин заявил о схожести взглядов КНР и Турции по украинскому кризису
08:03Главное за ночь 5 июля
08:00Блаженнейший Владимир (Сабодан): митрополит, спасавший Киев от впадения в раскол
07:51Командующий войсками ПВО-ПРО похвалил российские системы противовоздушной обороны и ЗРК
07:29"Я — русский": певец Shaman объяснил блокировку его канала на YouTube
07:12ПВО сбили 10 украинских беспилотников над Ростовской областью
06:04Александр Тиханский: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом
Лента новостейМолния