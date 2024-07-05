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В Раду внесли новые предложения по брони от мобилизации за деньги
В Раду внесли новые предложения по брони от мобилизации за деньги - 05.07.2024 Украина.ру
В Раду внесли новые предложения по брони от мобилизации за деньги
Еще два законопроекта, предлагающих предоставлять бронь от мобилизации сотрудникам предприятий за деньги, внесли в Верховную Раду Украины, сообщает издание "Страна"
2024-07-05T11:16
2024-07-05T11:16
2024-07-05T11:16
мобилизация
новости
украина
рада
верховная рада
законопроект
мужчины
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Оба поступили от депутата Людмилы Буймистер. Ранее в Раде уже регистрировали законопроект об "экономическом бронировании" военнообязанных, он предлагает дать возможность всем предприятиям бронировать сотрудников, за которых ежемесячно платится повышенный военный сбор в размере 500 долларов. Позже на сайте парламента появился законопроект, предлагающий предоставлять бронь сотрудникам предприятий со средней зарплатой от 36,3 тысячи гривен (около 900 долларов). На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения, тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
мобилизация, новости, украина, рада, верховная рада, законопроект, мужчины
мобилизация, Новости, Украина, Рада, Верховная Рада, законопроект, мужчины
В Раду внесли новые предложения по брони от мобилизации за деньги
Еще два законопроекта, предлагающих предоставлять бронь от мобилизации сотрудникам предприятий за деньги, внесли в Верховную Раду Украины, сообщает издание "Страна"
Оба поступили от депутата Людмилы Буймистер.
"Предприятиям, которые уплачивают больше 40 тысяч гривен (почти тысячу долларов) единого социального взноса и имеют штатную численность работников не меньше 10 человек, предлагается разрешить бронировать до половины своих сотрудников за 20,4 тысячи гривен (504 доллара – ред.) в месяц", - говорится в материале.
Ранее в Раде уже регистрировали законопроект об "экономическом бронировании" военнообязанных, он предлагает дать возможность всем предприятиям бронировать сотрудников, за которых ежемесячно платится повышенный военный сбор в размере 500 долларов.
Позже на сайте парламента появился законопроект, предлагающий предоставлять бронь сотрудникам предприятий со средней зарплатой от 36,3 тысячи гривен (около 900 долларов).
На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения, тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.