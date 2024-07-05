Победа лейбористов. Изменит ли она политику Великобритании? - 05.07.2024 Украина.ру
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Победа лейбористов. Изменит ли она политику Великобритании?
Победа лейбористов. Изменит ли она политику Великобритании? - 05.07.2024 Украина.ру
Победа лейбористов. Изменит ли она политику Великобритании?
На выборах 4 июля не произошло ничего незапланированного. По данным опросов, института Ipsos UK для Sky News, BBC и ITV News, оппозиционная Лейбористская партия во главе с Киром Стармером уверенно побеждает, получая большинство в 410 из 650 мест в палате общин.
2024-07-05T10:53
2024-07-05T10:53
великобритания
израиль
палестина
риши сунак
борис джонсон
маргарет тэтчер
эксклюзив
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Притом, что для получения большинства в палате общин одной из фракций требуется 326 мест.Консерваторы под руководством премьер-министра Риши Сунака получат всего 131 мандат.Такой результат, конечно, является для правящих многие годы тори провалом и катастрофой, но партия спаслась от аннигиляции, сохранив свое место в де-факто двухпартийной политической системе Великобритании. Хотя влиять на политику страны ей пока что будет не просто.Сунак уже позвонил Стармеру с поздравлениями и покидает свой пост вместе со всей командой, о членах которой мы довольно долго не будем слышать.Не ясно даже, кто будет возглавлять официальную Оппозицию его величеству – потому что сам Риши, как известно, собрался перебраться к осени на калифорнийские пляжи. А ни одной популярной фигуры в стане консерваторов сейчас просто нет. За четырнадцать лет консервативного правления Бориса Джонсона и его выдвиженцев в грязи замарались буквально все.По данным этого же опроса, третье место должны занять либеральные демократы с 61 мандатом (эта довольно необычная партия образовалась когда-то путем слияния либералов и отколовшихся от лейбористов социал-демократов, которые не хотели воевать с Маргарет Тэтчер).А четвертой придет к финишу партия Reform UK Найджела Фараджа с 13 местами. Фарадж в последнее время пользовался большим вниманием отечественных СМИ, которые иногда даже прочили ему место рухнувших после поражения консерваторов.Но такой результат, по большому счету, для него весьма неплохой, и узнаваемость Найджела за минувшие недели в стране заметно повысилась.Что же поменяется в Великобритании, после того, как к власти наконец придут лейбористы? К сожалению, практически ничего. Потому что лейбористы из когорты выдвиженцев Стармера – это не герои партии прежних лет, потомственные шахтеры, готовые положить жизнь за то, чтобы их земляки жили лучше.Ведь британский рабочий класс жил после войны местами хуже советского, о чем сейчас много говорят и пишут.Кир Стармер – опытный юрист и просто не бедный человек с дворянским титулом, полученным еще от покойной королевы.Опираясь на консервативную прессу, он провел в Лейбористской партии беспрецедентную чистку, нейтрализовав не только бывшего харизматичного лидера Джереми Корбина, которого подозревали в излишней левизне, но и большинство его сторонников – людей из низов.Их обвинили в антисемитизме – только потому, что левые лейбористы критиковали действия Израиля в Палестине. Хотя лицемерие этого приема заставило уйти из партии даже тех, кого ни в чем не обвиняли.Такой прием может показаться не джентльменским и грязным – потому что речь шла о циничной расправе над однопартийцами, соратниками, друзьями. Никаким антисемитом Корбин, конечно, не был – он высказывался гораздо мягче американских студентов, которые требуют сейчас вывести танки из Газы.Однако, во-первых, подобные действия довольно типичны для британской политики. А, во-вторых, оказавшись во главе партии лейбористов Стармеру осталось спокойно дожидаться, пока консерваторы сами не свернут себе шею, чтобы самому стать премьер-министром. И сейчас это наконец-то произошло.Оказавшись у власти, Стармер обещает реализовать так называемые шесть пунктов, которые агитировали за все хорошее и за все плохое.1) обеспечение экономической стабильности (Великобритания все глубже погружается в кризис), 2) сокращение сроков ожидания приема в государственной системе здравоохранения (сейчас обычный прием к терапевту можно ожидать до полугода), 3) пресечение антиобщественного поведения (борьба против стачек и митингов) 4) прием на работу 6500 новых учителей, 5) обновление системы пограничного контроля, 6) учреждение государственной энергетической компании Великобритании (на последние пункты в бюджете просто нет денег).Однако все считают эту программу чистой воды популизмом.Судя по всем прогнозам, Стармер будет пытаться проводить политику так называемых "новых лейбористов", которая отличала премьера Тони Блэра – еще одного юриста, руководившего Великобританией в 1997-2007 годах.По своему существу, она мало чем отличается от политики консерваторов, и направлена на сокращение бюджетных расходов, максимально усиливая всеобщую бедность. А во внешней политике Блэр преданно поддерживал любые американские интервенции – включая войну в Ираке.Внешняя политика Стармера, также, скорее всего, будет направлена на эскалацию украинского конфликта. Единственным нюансом является то, что в низовом активе лейбористов, который был зачищен не до конца, особых симпатий к Киеву не наблюдается.А более миролюбивая позиция Корбина, с его давней репутацией друга Москвы, напротив, встречает понимание. И на каком-то этапе Стармеру, возможно, придется с этим как-то считаться.Этому поспособствует внутренний раскол в стане лейбористов. Уже первые данные говорят о том, что масса их сторонников разделена на две фракции – депутатов от так называемых "красных" районов, бедных и депрессивных, где дома до сих пор строят из допотопного красного кирпича, и лондонских денди, мечтающих про зеленую экономику."Красных" на выборы тоже тщательно отобрали, однако они в большей степени зависят от своих избирателей, которые не хотят никаких войн с Россией – ни ядерных, ни газовых, ни азотных. А вот зеленые лейбористы представляют собой местную разновидность печатно известной Анналены Бербок – то есть, они готовы убить последние работающие электростанции и заводы (кроме военных).Интересно отметить, что сторонники Фараджа также побеждают в бедных районах, зачастую вместе с красными лейбористами. Так, в округе Бассетло лидирует представитель Reform UK Фрэнк Уорд. А должность местного мэра занимает его дочка Клэр – лейбористка.Все это говорит о том, что если англичане разочаруются в депутатах Стармера, его команду ожидает судьба отправленных в отставку консерваторов, которые еще недавно, во главе с Джонсоном, мнили себя неприкосновенными.Только произойдет это гораздо быстрее – потому что люди хотят, чтобы правительство наконец-то облегчило их социальное положение – вместо бесконечных реверансов перед Зеленским.
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Сергей Котвицкий
Сергей Котвицкий
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Украина.ру
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5
4.7
96
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1920
1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
великобритания, израиль, палестина, риши сунак, борис джонсон, маргарет тэтчер, эксклюзив
Великобритания, Израиль, Палестина, Риши Сунак, Борис Джонсон, Маргарет Тэтчер, Эксклюзив

Победа лейбористов. Изменит ли она политику Великобритании?

10:53 05.07.2024
 
© AFP2024 / JUSTIN TALLIS
- РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AFP2024 / JUSTIN TALLIS
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Сергей Котвицкий
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На выборах 4 июля не произошло ничего незапланированного. По данным опросов, института Ipsos UK для Sky News, BBC и ITV News, оппозиционная Лейбористская партия во главе с Киром Стармером уверенно побеждает, получая большинство в 410 из 650 мест в палате общин.
Притом, что для получения большинства в палате общин одной из фракций требуется 326 мест.
Консерваторы под руководством премьер-министра Риши Сунака получат всего 131 мандат.
Такой результат, конечно, является для правящих многие годы тори провалом и катастрофой, но партия спаслась от аннигиляции, сохранив свое место в де-факто двухпартийной политической системе Великобритании. Хотя влиять на политику страны ей пока что будет не просто.
Сунак уже позвонил Стармеру с поздравлениями и покидает свой пост вместе со всей командой, о членах которой мы довольно долго не будем слышать.
Не ясно даже, кто будет возглавлять официальную Оппозицию его величеству – потому что сам Риши, как известно, собрался перебраться к осени на калифорнийские пляжи. А ни одной популярной фигуры в стане консерваторов сейчас просто нет. За четырнадцать лет консервативного правления Бориса Джонсона и его выдвиженцев в грязи замарались буквально все.
По данным этого же опроса, третье место должны занять либеральные демократы с 61 мандатом (эта довольно необычная партия образовалась когда-то путем слияния либералов и отколовшихся от лейбористов социал-демократов, которые не хотели воевать с Маргарет Тэтчер).
А четвертой придет к финишу партия Reform UK Найджела Фараджа с 13 местами. Фарадж в последнее время пользовался большим вниманием отечественных СМИ, которые иногда даже прочили ему место рухнувших после поражения консерваторов.
Но такой результат, по большому счету, для него весьма неплохой, и узнаваемость Найджела за минувшие недели в стране заметно повысилась.
Что же поменяется в Великобритании, после того, как к власти наконец придут лейбористы? К сожалению, практически ничего. Потому что лейбористы из когорты выдвиженцев Стармера – это не герои партии прежних лет, потомственные шахтеры, готовые положить жизнь за то, чтобы их земляки жили лучше.
Ведь британский рабочий класс жил после войны местами хуже советского, о чем сейчас много говорят и пишут.
Кир Стармер – опытный юрист и просто не бедный человек с дворянским титулом, полученным еще от покойной королевы.
Опираясь на консервативную прессу, он провел в Лейбористской партии беспрецедентную чистку, нейтрализовав не только бывшего харизматичного лидера Джереми Корбина, которого подозревали в излишней левизне, но и большинство его сторонников – людей из низов.
Их обвинили в антисемитизме – только потому, что левые лейбористы критиковали действия Израиля в Палестине. Хотя лицемерие этого приема заставило уйти из партии даже тех, кого ни в чем не обвиняли.
Такой прием может показаться не джентльменским и грязным – потому что речь шла о циничной расправе над однопартийцами, соратниками, друзьями. Никаким антисемитом Корбин, конечно, не был – он высказывался гораздо мягче американских студентов, которые требуют сейчас вывести танки из Газы.
Однако, во-первых, подобные действия довольно типичны для британской политики. А, во-вторых, оказавшись во главе партии лейбористов Стармеру осталось спокойно дожидаться, пока консерваторы сами не свернут себе шею, чтобы самому стать премьер-министром. И сейчас это наконец-то произошло.
Оказавшись у власти, Стармер обещает реализовать так называемые шесть пунктов, которые агитировали за все хорошее и за все плохое.
1) обеспечение экономической стабильности (Великобритания все глубже погружается в кризис), 2) сокращение сроков ожидания приема в государственной системе здравоохранения (сейчас обычный прием к терапевту можно ожидать до полугода), 3) пресечение антиобщественного поведения (борьба против стачек и митингов) 4) прием на работу 6500 новых учителей, 5) обновление системы пограничного контроля, 6) учреждение государственной энергетической компании Великобритании (на последние пункты в бюджете просто нет денег).
Однако все считают эту программу чистой воды популизмом.
Судя по всем прогнозам, Стармер будет пытаться проводить политику так называемых "новых лейбористов", которая отличала премьера Тони Блэра – еще одного юриста, руководившего Великобританией в 1997-2007 годах.
По своему существу, она мало чем отличается от политики консерваторов, и направлена на сокращение бюджетных расходов, максимально усиливая всеобщую бедность. А во внешней политике Блэр преданно поддерживал любые американские интервенции – включая войну в Ираке.
Внешняя политика Стармера, также, скорее всего, будет направлена на эскалацию украинского конфликта. Единственным нюансом является то, что в низовом активе лейбористов, который был зачищен не до конца, особых симпатий к Киеву не наблюдается.
А более миролюбивая позиция Корбина, с его давней репутацией друга Москвы, напротив, встречает понимание. И на каком-то этапе Стармеру, возможно, придется с этим как-то считаться.
13 июня, 15:41
Великобритания ввела новые санкции против России: вслед за США и против СПГВласти Великобритании ввели 50 новых ограничительных мер по отношению к российским предприятиям и юридическим лицам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы британского правительства.
Этому поспособствует внутренний раскол в стане лейбористов. Уже первые данные говорят о том, что масса их сторонников разделена на две фракции – депутатов от так называемых "красных" районов, бедных и депрессивных, где дома до сих пор строят из допотопного красного кирпича, и лондонских денди, мечтающих про зеленую экономику.
"Красных" на выборы тоже тщательно отобрали, однако они в большей степени зависят от своих избирателей, которые не хотят никаких войн с Россией – ни ядерных, ни газовых, ни азотных. А вот зеленые лейбористы представляют собой местную разновидность печатно известной Анналены Бербок – то есть, они готовы убить последние работающие электростанции и заводы (кроме военных).
Интересно отметить, что сторонники Фараджа также побеждают в бедных районах, зачастую вместе с красными лейбористами. Так, в округе Бассетло лидирует представитель Reform UK Фрэнк Уорд. А должность местного мэра занимает его дочка Клэр – лейбористка.
Все это говорит о том, что если англичане разочаруются в депутатах Стармера, его команду ожидает судьба отправленных в отставку консерваторов, которые еще недавно, во главе с Джонсоном, мнили себя неприкосновенными.
Только произойдет это гораздо быстрее – потому что люди хотят, чтобы правительство наконец-то облегчило их социальное положение – вместо бесконечных реверансов перед Зеленским.
 
ВеликобританияИзраильПалестинаРиши СунакБорис ДжонсонМаргарет ТэтчерЭксклюзив
 
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