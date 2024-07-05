https://ukraina.ru/20240705/1056084826.html

Победа лейбористов. Изменит ли она политику Великобритании?

Победа лейбористов. Изменит ли она политику Великобритании? - 05.07.2024 Украина.ру

Победа лейбористов. Изменит ли она политику Великобритании?

На выборах 4 июля не произошло ничего незапланированного. По данным опросов, института Ipsos UK для Sky News, BBC и ITV News, оппозиционная Лейбористская партия во главе с Киром Стармером уверенно побеждает, получая большинство в 410 из 650 мест в палате общин.

2024-07-05T10:53

2024-07-05T10:53

2024-07-05T10:53

великобритания

израиль

палестина

риши сунак

борис джонсон

маргарет тэтчер

эксклюзив

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Притом, что для получения большинства в палате общин одной из фракций требуется 326 мест.Консерваторы под руководством премьер-министра Риши Сунака получат всего 131 мандат.Такой результат, конечно, является для правящих многие годы тори провалом и катастрофой, но партия спаслась от аннигиляции, сохранив свое место в де-факто двухпартийной политической системе Великобритании. Хотя влиять на политику страны ей пока что будет не просто.Сунак уже позвонил Стармеру с поздравлениями и покидает свой пост вместе со всей командой, о членах которой мы довольно долго не будем слышать.Не ясно даже, кто будет возглавлять официальную Оппозицию его величеству – потому что сам Риши, как известно, собрался перебраться к осени на калифорнийские пляжи. А ни одной популярной фигуры в стане консерваторов сейчас просто нет. За четырнадцать лет консервативного правления Бориса Джонсона и его выдвиженцев в грязи замарались буквально все.По данным этого же опроса, третье место должны занять либеральные демократы с 61 мандатом (эта довольно необычная партия образовалась когда-то путем слияния либералов и отколовшихся от лейбористов социал-демократов, которые не хотели воевать с Маргарет Тэтчер).А четвертой придет к финишу партия Reform UK Найджела Фараджа с 13 местами. Фарадж в последнее время пользовался большим вниманием отечественных СМИ, которые иногда даже прочили ему место рухнувших после поражения консерваторов.Но такой результат, по большому счету, для него весьма неплохой, и узнаваемость Найджела за минувшие недели в стране заметно повысилась.Что же поменяется в Великобритании, после того, как к власти наконец придут лейбористы? К сожалению, практически ничего. Потому что лейбористы из когорты выдвиженцев Стармера – это не герои партии прежних лет, потомственные шахтеры, готовые положить жизнь за то, чтобы их земляки жили лучше.Ведь британский рабочий класс жил после войны местами хуже советского, о чем сейчас много говорят и пишут.Кир Стармер – опытный юрист и просто не бедный человек с дворянским титулом, полученным еще от покойной королевы.Опираясь на консервативную прессу, он провел в Лейбористской партии беспрецедентную чистку, нейтрализовав не только бывшего харизматичного лидера Джереми Корбина, которого подозревали в излишней левизне, но и большинство его сторонников – людей из низов.Их обвинили в антисемитизме – только потому, что левые лейбористы критиковали действия Израиля в Палестине. Хотя лицемерие этого приема заставило уйти из партии даже тех, кого ни в чем не обвиняли.Такой прием может показаться не джентльменским и грязным – потому что речь шла о циничной расправе над однопартийцами, соратниками, друзьями. Никаким антисемитом Корбин, конечно, не был – он высказывался гораздо мягче американских студентов, которые требуют сейчас вывести танки из Газы.Однако, во-первых, подобные действия довольно типичны для британской политики. А, во-вторых, оказавшись во главе партии лейбористов Стармеру осталось спокойно дожидаться, пока консерваторы сами не свернут себе шею, чтобы самому стать премьер-министром. И сейчас это наконец-то произошло.Оказавшись у власти, Стармер обещает реализовать так называемые шесть пунктов, которые агитировали за все хорошее и за все плохое.1) обеспечение экономической стабильности (Великобритания все глубже погружается в кризис), 2) сокращение сроков ожидания приема в государственной системе здравоохранения (сейчас обычный прием к терапевту можно ожидать до полугода), 3) пресечение антиобщественного поведения (борьба против стачек и митингов) 4) прием на работу 6500 новых учителей, 5) обновление системы пограничного контроля, 6) учреждение государственной энергетической компании Великобритании (на последние пункты в бюджете просто нет денег).Однако все считают эту программу чистой воды популизмом.Судя по всем прогнозам, Стармер будет пытаться проводить политику так называемых "новых лейбористов", которая отличала премьера Тони Блэра – еще одного юриста, руководившего Великобританией в 1997-2007 годах.По своему существу, она мало чем отличается от политики консерваторов, и направлена на сокращение бюджетных расходов, максимально усиливая всеобщую бедность. А во внешней политике Блэр преданно поддерживал любые американские интервенции – включая войну в Ираке.Внешняя политика Стармера, также, скорее всего, будет направлена на эскалацию украинского конфликта. Единственным нюансом является то, что в низовом активе лейбористов, который был зачищен не до конца, особых симпатий к Киеву не наблюдается.А более миролюбивая позиция Корбина, с его давней репутацией друга Москвы, напротив, встречает понимание. И на каком-то этапе Стармеру, возможно, придется с этим как-то считаться.Этому поспособствует внутренний раскол в стане лейбористов. Уже первые данные говорят о том, что масса их сторонников разделена на две фракции – депутатов от так называемых "красных" районов, бедных и депрессивных, где дома до сих пор строят из допотопного красного кирпича, и лондонских денди, мечтающих про зеленую экономику."Красных" на выборы тоже тщательно отобрали, однако они в большей степени зависят от своих избирателей, которые не хотят никаких войн с Россией – ни ядерных, ни газовых, ни азотных. А вот зеленые лейбористы представляют собой местную разновидность печатно известной Анналены Бербок – то есть, они готовы убить последние работающие электростанции и заводы (кроме военных).Интересно отметить, что сторонники Фараджа также побеждают в бедных районах, зачастую вместе с красными лейбористами. Так, в округе Бассетло лидирует представитель Reform UK Фрэнк Уорд. А должность местного мэра занимает его дочка Клэр – лейбористка.Все это говорит о том, что если англичане разочаруются в депутатах Стармера, его команду ожидает судьба отправленных в отставку консерваторов, которые еще недавно, во главе с Джонсоном, мнили себя неприкосновенными.Только произойдет это гораздо быстрее – потому что люди хотят, чтобы правительство наконец-то облегчило их социальное положение – вместо бесконечных реверансов перед Зеленским.

https://ukraina.ru/20240613/1055633726.html

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великобритания, израиль, палестина, риши сунак, борис джонсон, маргарет тэтчер, эксклюзив