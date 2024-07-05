Орбан прибыл в Москву для встречи с Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "в рамках миссии мира" прибыл в Москву. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берталан Хаваши, передает агентство MTI
"В рамках миссии мира премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву. Глава правительства встретится с президентом Владимиром Путиным", - сказал Хаваши.
С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза.
В минувший вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом.
Накануне венгерские СМИ сообщили, что Орбан и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в пятницу совершат визит в Москву.
Согласно данным портала FlightAware, в пятницу в 12.10 по московскому времени борт из Будапешта, предположительно, принадлежащий правительству Венгрии, приземлился во Внуково.
Подробнее о действиях премьера Венгрии - в материале Виктории Титовой Мирный план Орбана так же вреден для России, как и любой другой. Эксперты о переговорах Венгрии и Украины на сайте Украина.ру.