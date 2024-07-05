Орбан прибыл в Москву для встречи с Путиным - 05.07.2024 Украина.ру
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Орбан прибыл в Москву для встречи с Путиным
Орбан прибыл в Москву для встречи с Путиным - 05.07.2024 Украина.ру
Орбан прибыл в Москву для встречи с Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "в рамках миссии мира" прибыл в Москву. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берталан Хаваши, передает агентство MTI
2024-07-05T12:46
2024-07-05T12:46
новости
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виктор орбан
владимир путин
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"В рамках миссии мира премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву. Глава правительства встретится с президентом Владимиром Путиным", - сказал Хаваши.С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза.В минувший вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом.Накануне венгерские СМИ сообщили, что Орбан и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в пятницу совершат визит в Москву.Согласно данным портала FlightAware, в пятницу в 12.10 по московскому времени борт из Будапешта, предположительно, принадлежащий правительству Венгрии, приземлился во Внуково.Подробнее о действиях премьера Венгрии - в материале Виктории Титовой Мирный план Орбана так же вреден для России, как и любой другой. Эксперты о переговорах Венгрии и Украины на сайте Украина.ру.
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новости, венгрия, москва, киев, виктор орбан, владимир путин, внуково
Новости, Венгрия, Москва, Киев, Виктор Орбан, Владимир Путин, Внуково

Орбан прибыл в Москву для встречи с Путиным

12:46 05.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "в рамках миссии мира" прибыл в Москву. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берталан Хаваши, передает агентство MTI
"В рамках миссии мира премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву. Глава правительства встретится с президентом Владимиром Путиным", - сказал Хаваши.
С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза.
В минувший вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом.
Накануне венгерские СМИ сообщили, что Орбан и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в пятницу совершат визит в Москву.
Согласно данным портала FlightAware, в пятницу в 12.10 по московскому времени борт из Будапешта, предположительно, принадлежащий правительству Венгрии, приземлился во Внуково.
Подробнее о действиях премьера Венгрии - в материале Виктории Титовой Мирный план Орбана так же вреден для России, как и любой другой. Эксперты о переговорах Венгрии и Украины на сайте Украина.ру.
 
НовостиВенгрияМоскваКиевВиктор ОрбанВладимир ПутинВнуково
 
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