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Орбан прибыл в Москву для встречи с Путиным

Орбан прибыл в Москву для встречи с Путиным - 05.07.2024 Украина.ру

Орбан прибыл в Москву для встречи с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "в рамках миссии мира" прибыл в Москву. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берталан Хаваши, передает агентство MTI

2024-07-05T12:46

2024-07-05T12:46

2024-07-05T12:46

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виктор орбан

владимир путин

внуково

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"В рамках миссии мира премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву. Глава правительства встретится с президентом Владимиром Путиным", - сказал Хаваши.С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза.В минувший вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом.Накануне венгерские СМИ сообщили, что Орбан и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в пятницу совершат визит в Москву.Согласно данным портала FlightAware, в пятницу в 12.10 по московскому времени борт из Будапешта, предположительно, принадлежащий правительству Венгрии, приземлился во Внуково.Подробнее о действиях премьера Венгрии - в материале Виктории Титовой Мирный план Орбана так же вреден для России, как и любой другой. Эксперты о переговорах Венгрии и Украины на сайте Украина.ру.

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новости, венгрия, москва, киев, виктор орбан, владимир путин, внуково