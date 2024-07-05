Си Цзиньпин заявил о схожести взглядов КНР и Турции по украинскому кризису
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкВстреча премьер-министра РФ М. Мишустина с председателем КНР Си Цзиньпином
Пекин и Анкара имеют схожие взгляды в отношении украинского кризиса и палестино-израильского конфликта. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита ШОС в Астане
"Китай и Турция имеют много одинаковых или схожих взглядов на палестино-израильский конфликт, украинский кризис и другие вопросы, следует сблизить взаимодействие", - сказал он.
Си Цзиньпин также отметил, что Китай готов укреплять координацию и сотрудничество с Турцией в рамках многосторонних структур, таких как Организация объединенных наций и "Большая двадцатка".
Подробнее о происходящем на саммите ШОС - в материале Игоря Сердюкова Саммит ШОС в Астане: "азиатский поворот" Путина и Лукашенко продолжается на сайте Украина.ру.