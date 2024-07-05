Си Цзиньпин заявил о схожести взглядов КНР и Турции по украинскому кризису - 05.07.2024 Украина.ру
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Си Цзиньпин заявил о схожести взглядов КНР и Турции по украинскому кризису
Си Цзиньпин заявил о схожести взглядов КНР и Турции по украинскому кризису - 05.07.2024 Украина.ру
Си Цзиньпин заявил о схожести взглядов КНР и Турции по украинскому кризису
Пекин и Анкара имеют схожие взгляды в отношении украинского кризиса и палестино-израильского конфликта. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита ШОС в Астане
2024-07-05T08:28
2024-07-05T08:28
шос
новости
турция
китай
астана
си цзиньпин
эрдоган
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"Китай и Турция имеют много одинаковых или схожих взглядов на палестино-израильский конфликт, украинский кризис и другие вопросы, следует сблизить взаимодействие", - сказал он.Си Цзиньпин также отметил, что Китай готов укреплять координацию и сотрудничество с Турцией в рамках многосторонних структур, таких как Организация объединенных наций и "Большая двадцатка".Подробнее о происходящем на саммите ШОС - в материале Игоря Сердюкова Саммит ШОС в Астане: "азиатский поворот" Путина и Лукашенко продолжается на сайте Украина.ру.
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шос, новости, турция, китай, астана, си цзиньпин, эрдоган
ШОС, Новости, Турция, Китай, Астана, Си Цзиньпин, Эрдоган

Си Цзиньпин заявил о схожести взглядов КНР и Турции по украинскому кризису

08:28 05.07.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкВстреча премьер-министра РФ М. Мишустина с председателем КНР Си Цзиньпином
Встреча премьер-министра РФ М. Мишустина с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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Пекин и Анкара имеют схожие взгляды в отношении украинского кризиса и палестино-израильского конфликта. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита ШОС в Астане
"Китай и Турция имеют много одинаковых или схожих взглядов на палестино-израильский конфликт, украинский кризис и другие вопросы, следует сблизить взаимодействие", - сказал он.
Си Цзиньпин также отметил, что Китай готов укреплять координацию и сотрудничество с Турцией в рамках многосторонних структур, таких как Организация объединенных наций и "Большая двадцатка".
Подробнее о происходящем на саммите ШОС - в материале Игоря Сердюкова Саммит ШОС в Астане: "азиатский поворот" Путина и Лукашенко продолжается на сайте Украина.ру.
 
ШОСНовостиТурцияКитайАстанаСи ЦзиньпинЭрдоган
 
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