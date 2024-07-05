https://ukraina.ru/20240705/1056082501.html
Байден потребовал не планировать мероприятия после 20.00, так как ему следует больше спать
Байден потребовал не планировать мероприятия после 20.00, так как ему следует больше спать - 05.07.2024 Украина.ру
Байден потребовал не планировать мероприятия после 20.00, так как ему следует больше спать
Президент США Джо Байден указал, что ему следует больше спать, а потому у своей команды он потребовал не планировать мероприятия с его участием после 20:00. Об этом пишет газета The Washington Post
2024-07-05T09:50
2024-07-05T09:50
2024-07-05T09:54
новости
джо байден
сша
дональд трамп
президентские выборы
дебаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103335/48/1033354807_0:0:2291:1289_1920x0_80_0_0_71b10b5a16752cc285cdabc5f912b952.jpg
Как указывается, просьба напрямую связана с провалом Байдена на дебатах с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, и призвана улучшить качество публичных выступлений хозяина Белого дома. Президент озвучил это требование команде после того, как губернатор Джош Грин, а по совместительству врач с большим опытом, спросил как себя чувствует Байден, пишет СМИ. Автор статьи также отмечает, что в ходе совещания главы государства с губернаторами, Байден пытался убедить чиновников в том, что чувствует себя нормально и может осилить путь к переизбранию на пост президента. В частности, Байден указал, что после президентских дебатов он прошел медицинское обследование и остается в добром здравии. "Это просто мой мозг", – сказал он губернаторам, которые расценили его слова как шутку.Подробнее о том, почему Байден продолжает "бежать" президентскую гонку читайте в интервью президента Американского университета в Москве Эдуарда Лозанского на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240704/1056039854.html
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103335/48/1033354807_0:0:2097:1573_1920x0_80_0_0_0f8245de6dc39dea57f490bc142567f6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, джо байден, сша, дональд трамп, президентские выборы, дебаты
Байден потребовал не планировать мероприятия после 20.00, так как ему следует больше спать
09:50 05.07.2024 (обновлено: 09:54 05.07.2024)
Президент США Джо Байден указал, что ему следует больше спать, а потому у своей команды он потребовал не планировать мероприятия с его участием после 20:00. Об этом пишет газета The Washington Post