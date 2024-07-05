Байден потребовал не планировать мероприятия после 20.00, так как ему следует больше спать - 05.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240705/1056082501.html
Байден потребовал не планировать мероприятия после 20.00, так как ему следует больше спать
Байден потребовал не планировать мероприятия после 20.00, так как ему следует больше спать - 05.07.2024 Украина.ру
Байден потребовал не планировать мероприятия после 20.00, так как ему следует больше спать
Президент США Джо Байден указал, что ему следует больше спать, а потому у своей команды он потребовал не планировать мероприятия с его участием после 20:00. Об этом пишет газета The Washington Post
2024-07-05T09:50
2024-07-05T09:54
новости
джо байден
сша
дональд трамп
президентские выборы
дебаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103335/48/1033354807_0:0:2291:1289_1920x0_80_0_0_71b10b5a16752cc285cdabc5f912b952.jpg
Как указывается, просьба напрямую связана с провалом Байдена на дебатах с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, и призвана улучшить качество публичных выступлений хозяина Белого дома. Президент озвучил это требование команде после того, как губернатор Джош Грин, а по совместительству врач с большим опытом, спросил как себя чувствует Байден, пишет СМИ. Автор статьи также отмечает, что в ходе совещания главы государства с губернаторами, Байден пытался убедить чиновников в том, что чувствует себя нормально и может осилить путь к переизбранию на пост президента. В частности, Байден указал, что после президентских дебатов он прошел медицинское обследование и остается в добром здравии. "Это просто мой мозг", – сказал он губернаторам, которые расценили его слова как шутку.Подробнее о том, почему Байден продолжает "бежать" президентскую гонку читайте в интервью президента Американского университета в Москве Эдуарда Лозанского на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240704/1056039854.html
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103335/48/1033354807_0:0:2097:1573_1920x0_80_0_0_0f8245de6dc39dea57f490bc142567f6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, джо байден, сша, дональд трамп, президентские выборы, дебаты
Новости, Джо Байден, США, Дональд Трамп, президентские выборы, дебаты

Байден потребовал не планировать мероприятия после 20.00, так как ему следует больше спать

09:50 05.07.2024 (обновлено: 09:54 05.07.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаявление Джо Байдена по ситуации на Украине
Заявление Джо Байдена по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент США Джо Байден указал, что ему следует больше спать, а потому у своей команды он потребовал не планировать мероприятия с его участием после 20:00. Об этом пишет газета The Washington Post
Как указывается, просьба напрямую связана с провалом Байдена на дебатах с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, и призвана улучшить качество публичных выступлений хозяина Белого дома.
"Байден сказал губернаторам-демократам во время частной встречи в Белом доме в среду вечером, что ему нужно больше спать, и что он поручил своим сотрудникам избегать планирования мероприятий для него после 20:00", – говорится в публикации.
Президент озвучил это требование команде после того, как губернатор Джош Грин, а по совместительству врач с большим опытом, спросил как себя чувствует Байден, пишет СМИ.
Автор статьи также отмечает, что в ходе совещания главы государства с губернаторами, Байден пытался убедить чиновников в том, что чувствует себя нормально и может осилить путь к переизбранию на пост президента.
В частности, Байден указал, что после президентских дебатов он прошел медицинское обследование и остается в добром здравии.

"Это просто мой мозг", – сказал он губернаторам, которые расценили его слова как шутку.

Подробнее о том, почему Байден продолжает "бежать" президентскую гонку читайте в интервью президента Американского университета в Москве Эдуарда Лозанского на сайте Украина.ру.
Вчера, 04:30
Финиш уже близок: Бабич оценил шансы "темных лошадок" БайденаАмериканские СМИ публикуют список кандидатов, которые могли бы заменить действующего лидера США в президентской гонке, если тот сойдет с дистанции. Значит ли это, что общественное мнение готовят к очевидной замене
 
НовостиДжо БайденСШАДональд Трамппрезидентские выборыдебаты
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:44В Самаре на оборонном предприятии предотвратили теракт, который готовила проукраинская организация
11:18Сырский призвал расширить масштаб использования беспилотников ВСУ
11:16В Раду внесли новые предложения по брони от мобилизации за деньги
10:53Победа лейбористов. Изменит ли она политику Великобритании?
10:41У границ Белоруссии со стороны Польши и Балтии развернуто 10 боевых тактических групп
10:18Украинцы сожгли автомобили военкома и ВСУшника в Одессе и на Харьковщине
10:09Власти Киева решили снести памятник дважды Герою Советского Союза Ковпаку - Бужанский
09:50Байден потребовал не планировать мероприятия после 20.00, так как ему следует больше спать
09:44Налёт беспилотников, гасить пожар жизнями солдат. Главное на Украине на утро 5 июля
09:29Орбан объяснил, что Венгрия может сделать для завершения украинского конфликта
09:24Вступит ли Европа в войну из-за Украины и почему жители России не хотят уезжать за границу - Ищенко
09:15ВСУ атаковали город на Кубани: погиб шестилетний ребенок, пострадали еще 6 человек
09:00Дубинский объяснил, почему Зеленский заговорил об урегулировании конфликта
08:28Си Цзиньпин заявил о схожести взглядов КНР и Турции по украинскому кризису
08:03Главное за ночь 5 июля
08:00Блаженнейший Владимир (Сабодан): митрополит, спасавший Киев от впадения в раскол
07:51Командующий войсками ПВО-ПРО похвалил российские системы противовоздушной обороны и ЗРК
07:29"Я — русский": певец Shaman объяснил блокировку его канала на YouTube
07:12ПВО сбили 10 украинских беспилотников над Ростовской областью
06:04Александр Тиханский: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом
Лента новостейМолния