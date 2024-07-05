https://ukraina.ru/20240705/1056082501.html

Байден потребовал не планировать мероприятия после 20.00, так как ему следует больше спать

Байден потребовал не планировать мероприятия после 20.00, так как ему следует больше спать - 05.07.2024 Украина.ру

Байден потребовал не планировать мероприятия после 20.00, так как ему следует больше спать

Президент США Джо Байден указал, что ему следует больше спать, а потому у своей команды он потребовал не планировать мероприятия с его участием после 20:00. Об этом пишет газета The Washington Post

2024-07-05T09:50

2024-07-05T09:50

2024-07-05T09:54

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джо байден

сша

дональд трамп

президентские выборы

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Как указывается, просьба напрямую связана с провалом Байдена на дебатах с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, и призвана улучшить качество публичных выступлений хозяина Белого дома. Президент озвучил это требование команде после того, как губернатор Джош Грин, а по совместительству врач с большим опытом, спросил как себя чувствует Байден, пишет СМИ. Автор статьи также отмечает, что в ходе совещания главы государства с губернаторами, Байден пытался убедить чиновников в том, что чувствует себя нормально и может осилить путь к переизбранию на пост президента. В частности, Байден указал, что после президентских дебатов он прошел медицинское обследование и остается в добром здравии. "Это просто мой мозг", – сказал он губернаторам, которые расценили его слова как шутку.Подробнее о том, почему Байден продолжает "бежать" президентскую гонку читайте в интервью президента Американского университета в Москве Эдуарда Лозанского на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240704/1056039854.html

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новости, джо байден, сша, дональд трамп, президентские выборы, дебаты