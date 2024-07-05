https://ukraina.ru/20240705/1056089706.html
"Война сама не закончится": Орбан ответил на предупреждение Борреля о визите в Россию
"Война сама не закончится": Орбан ответил на предупреждение Борреля о визите в Россию - 05.07.2024 Украина.ру
"Война сама не закончится": Орбан ответил на предупреждение Борреля о визите в Россию
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля в соцсети Х (заблокирована в РФ) заявил, что его визит в Москву является этапом мирной миссии
2024-07-05T13:24
2024-07-05T13:24
2024-07-05T13:24
новости
россия
венгрия
москва
виктор орбан
жозеп боррель
петер сийярто
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049037804_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_44b539810301e693909fdb1b0da1b338.jpg.webp
"Мирная миссия продолжается. Следующая остановка - Москва", - написал Орбан.Он подчеркнул, что сидя в удобных креслах в Брюсселе к миру прийти не получится.С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза.В минувший вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом.Накануне венгерские СМИ сообщили, что Орбан и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто совершат визит в Москву. Глава Евросовета Шарль Мишель написал в сети X что Венгрия как председатель ЕС на данный момент не имеет права взаимодействовать с Россией от лица Евросоюза.Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предупредил, что Орбан не получал мандат ЕС на визит в Россию, поэтому его визит в Москву "проходит исключительно в рамках двусторонних отношений Венгрии и России".Тем не менее в пятницу пресс-секретарь премьера Венгрии Берталан Хаваши указал, что Орбан "в рамках миссии мира" прибыл в Москву.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии на встрече в Москве обсудят в том числе и тему Украины.Подробнее о действиях премьера Венгрии - в материале Виктории Титовой Мирный план Орбана так же вреден для России, как и любой другой. Эксперты о переговорах Венгрии и Украины на сайте Украина.ру.
россия
венгрия
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049037804_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_692559c5f73db8a52ce3d8a57f76239f.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, венгрия, москва, виктор орбан, жозеп боррель, петер сийярто, ес
Новости, Россия, Венгрия, Москва, Виктор Орбан, Жозеп Боррель, Петер Сийярто, ЕС
"Война сама не закончится": Орбан ответил на предупреждение Борреля о визите в Россию
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля в соцсети Х (заблокирована в РФ) заявил, что его визит в Москву является этапом мирной миссии
"Мирная миссия продолжается. Следующая остановка - Москва", - написал Орбан.
Он подчеркнул, что сидя в удобных креслах в Брюсселе к миру прийти не получится.
"Даже если поочередное председательство ЕС не будет иметь мандата на ведение переговоров от имени ЕС, мы не можем сидеть сложа руки и ждать, пока война чудесным образом закончится. Мы послужим важным инструментом в первых шагах к миру. В этом и состоит наша миротворческая миссия", - отметил Орбан.
С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза.
В минувший вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом.
Накануне венгерские СМИ сообщили, что Орбан и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто совершат визит в Москву.
Глава Евросовета Шарль Мишель написал в сети X что Венгрия как председатель ЕС на данный момент не имеет права взаимодействовать с Россией от лица Евросоюза.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предупредил, что Орбан не получал мандат ЕС на визит в Россию, поэтому его визит в Москву "проходит исключительно в рамках двусторонних отношений Венгрии и России".
Тем не менее в пятницу пресс-секретарь премьера Венгрии Берталан Хаваши указал, что Орбан "в рамках миссии мира" прибыл в Москву.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии на встрече в Москве обсудят в том числе и тему Украины.