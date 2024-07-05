"Война сама не закончится": Орбан ответил на предупреждение Борреля о визите в Россию - 05.07.2024 Украина.ру
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"Война сама не закончится": Орбан ответил на предупреждение Борреля о визите в Россию
"Война сама не закончится": Орбан ответил на предупреждение Борреля о визите в Россию - 05.07.2024 Украина.ру
"Война сама не закончится": Орбан ответил на предупреждение Борреля о визите в Россию
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля в соцсети Х (заблокирована в РФ) заявил, что его визит в Москву является этапом мирной миссии
2024-07-05T13:24
2024-07-05T13:24
новости
россия
венгрия
москва
виктор орбан
жозеп боррель
петер сийярто
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"Мирная миссия продолжается. Следующая остановка - Москва", - написал Орбан.Он подчеркнул, что сидя в удобных креслах в Брюсселе к миру прийти не получится.С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза.В минувший вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом.Накануне венгерские СМИ сообщили, что Орбан и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто совершат визит в Москву. Глава Евросовета Шарль Мишель написал в сети X что Венгрия как председатель ЕС на данный момент не имеет права взаимодействовать с Россией от лица Евросоюза.Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предупредил, что Орбан не получал мандат ЕС на визит в Россию, поэтому его визит в Москву "проходит исключительно в рамках двусторонних отношений Венгрии и России".Тем не менее в пятницу пресс-секретарь премьера Венгрии Берталан Хаваши указал, что Орбан "в рамках миссии мира" прибыл в Москву.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии на встрече в Москве обсудят в том числе и тему Украины.Подробнее о действиях премьера Венгрии - в материале Виктории Титовой Мирный план Орбана так же вреден для России, как и любой другой. Эксперты о переговорах Венгрии и Украины на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, венгрия, москва, виктор орбан, жозеп боррель, петер сийярто, ес
Новости, Россия, Венгрия, Москва, Виктор Орбан, Жозеп Боррель, Петер Сийярто, ЕС

"Война сама не закончится": Орбан ответил на предупреждение Борреля о визите в Россию

13:24 05.07.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля в соцсети Х (заблокирована в РФ) заявил, что его визит в Москву является этапом мирной миссии
"Мирная миссия продолжается. Следующая остановка - Москва", - написал Орбан.
Он подчеркнул, что сидя в удобных креслах в Брюсселе к миру прийти не получится.
"Даже если поочередное председательство ЕС не будет иметь мандата на ведение переговоров от имени ЕС, мы не можем сидеть сложа руки и ждать, пока война чудесным образом закончится. Мы послужим важным инструментом в первых шагах к миру. В этом и состоит наша миротворческая миссия", - отметил Орбан.
С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза.
В минувший вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом.
Накануне венгерские СМИ сообщили, что Орбан и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто совершат визит в Москву.
Глава Евросовета Шарль Мишель написал в сети X что Венгрия как председатель ЕС на данный момент не имеет права взаимодействовать с Россией от лица Евросоюза.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предупредил, что Орбан не получал мандат ЕС на визит в Россию, поэтому его визит в Москву "проходит исключительно в рамках двусторонних отношений Венгрии и России".
Тем не менее в пятницу пресс-секретарь премьера Венгрии Берталан Хаваши указал, что Орбан "в рамках миссии мира" прибыл в Москву.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии на встрече в Москве обсудят в том числе и тему Украины.
Подробнее о действиях премьера Венгрии - в материале Виктории Титовой Мирный план Орбана так же вреден для России, как и любой другой. Эксперты о переговорах Венгрии и Украины на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияВенгрияМоскваВиктор ОрбанЖозеп БоррельПетер СийяртоЕС
 
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