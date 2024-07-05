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"Война сама не закончится": Орбан ответил на предупреждение Борреля о визите в Россию

"Война сама не закончится": Орбан ответил на предупреждение Борреля о визите в Россию - 05.07.2024 Украина.ру

"Война сама не закончится": Орбан ответил на предупреждение Борреля о визите в Россию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля в соцсети Х (заблокирована в РФ) заявил, что его визит в Москву является этапом мирной миссии

2024-07-05T13:24

2024-07-05T13:24

2024-07-05T13:24

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"Мирная миссия продолжается. Следующая остановка - Москва", - написал Орбан.Он подчеркнул, что сидя в удобных креслах в Брюсселе к миру прийти не получится.С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза.В минувший вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом.Накануне венгерские СМИ сообщили, что Орбан и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто совершат визит в Москву. Глава Евросовета Шарль Мишель написал в сети X что Венгрия как председатель ЕС на данный момент не имеет права взаимодействовать с Россией от лица Евросоюза.Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предупредил, что Орбан не получал мандат ЕС на визит в Россию, поэтому его визит в Москву "проходит исключительно в рамках двусторонних отношений Венгрии и России".Тем не менее в пятницу пресс-секретарь премьера Венгрии Берталан Хаваши указал, что Орбан "в рамках миссии мира" прибыл в Москву.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии на встрече в Москве обсудят в том числе и тему Украины.Подробнее о действиях премьера Венгрии - в материале Виктории Титовой Мирный план Орбана так же вреден для России, как и любой другой. Эксперты о переговорах Венгрии и Украины на сайте Украина.ру.

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новости, россия, венгрия, москва, виктор орбан, жозеп боррель, петер сийярто, ес