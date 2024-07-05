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Сырский призвал расширить масштаб использования беспилотников ВСУ

Сырский призвал расширить масштаб использования беспилотников ВСУ - 05.07.2024 Украина.ру

Сырский призвал расширить масштаб использования беспилотников ВСУ

Главком украинской армии Александр Сырский провел встречу с командирами боевых подразделений беспилотных летательных аппаратов, в ходе которой обсуждалось более широкое применение дронов

2024-07-05T11:18

2024-07-05T11:18

2024-07-05T11:55

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Он указал, что среди ключевых задач ВСУ есть вопрос технологического преимущества. Главком призвал командиров не отставать от России, "быть на шаг впереди врага как в поражении дронами, так и в защите от них", так как от этого зависят жизни солдат. Напомним, минувшей ночью в результате атаки беспилотников ВСУ на город Приморско-Ахтарск погиб шестилетний ребенок, еще шесть человек, в том числе семилетняя девочка получили ранения.Подробнее о том, как как ВС РФ крошат орудия и дроны ВСУ читайте в интервью военного аналитика журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240705/1056046440.html

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новости, александр сырский, вооруженные силы украины, бпла, всу, сво