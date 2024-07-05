Сырский призвал расширить масштаб использования беспилотников ВСУ - 05.07.2024 Украина.ру
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Сырский призвал расширить масштаб использования беспилотников ВСУ
Сырский призвал расширить масштаб использования беспилотников ВСУ - 05.07.2024 Украина.ру
Сырский призвал расширить масштаб использования беспилотников ВСУ
Главком украинской армии Александр Сырский провел встречу с командирами боевых подразделений беспилотных летательных аппаратов, в ходе которой обсуждалось более широкое применение дронов
2024-07-05T11:18
2024-07-05T11:55
новости
александр сырский
вооруженные силы украины
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Он указал, что среди ключевых задач ВСУ есть вопрос технологического преимущества. Главком призвал командиров не отставать от России, "быть на шаг впереди врага как в поражении дронами, так и в защите от них", так как от этого зависят жизни солдат. Напомним, минувшей ночью в результате атаки беспилотников ВСУ на город Приморско-Ахтарск погиб шестилетний ребенок, еще шесть человек, в том числе семилетняя девочка получили ранения.Подробнее о том, как как ВС РФ крошат орудия и дроны ВСУ читайте в интервью военного аналитика журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова на сайте Украина.ру.
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новости, александр сырский, вооруженные силы украины, бпла, всу, сво
Новости, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, БПЛА, ВСУ, СВО

Сырский призвал расширить масштаб использования беспилотников ВСУ

11:18 05.07.2024 (обновлено: 11:55 05.07.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС УкраїниКомандующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский
Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС України
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Главком украинской армии Александр Сырский провел встречу с командирами боевых подразделений беспилотных летательных аппаратов, в ходе которой обсуждалось более широкое применение дронов
"Провел очередную рабочую встречу с участием успешных командиров боевых подразделений БПЛА (...) Продолжаем работу над масштабированием опыта успешного применения на фронте всех видов БПЛА", – отчитался Сырский на своей странице в сети.
Он указал, что среди ключевых задач ВСУ есть вопрос технологического преимущества. Главком призвал командиров не отставать от России, "быть на шаг впереди врага как в поражении дронами, так и в защите от них", так как от этого зависят жизни солдат.
Напомним, минувшей ночью в результате атаки беспилотников ВСУ на город Приморско-Ахтарск погиб шестилетний ребенок, еще шесть человек, в том числе семилетняя девочка получили ранения.
Подробнее о том, как как ВС РФ крошат орудия и дроны ВСУ читайте в интервью военного аналитика журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова на сайте Украина.ру.
RQ-4A Global Hawk беспилотник США - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
05:40
Там дежурил Global Hoke: Леонков рассказал, как беспилотник НАТО навел ракету на пляж в СевастополеРоссийские военные будут сбивать американские беспилотники и разведывательную авиацию НАТО над Крымом. Доказано, что во время атаки на Севастополь работал стратегический беспилотник Global Hoke. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
 
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