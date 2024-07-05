Сырский призвал расширить масштаб использования беспилотников ВСУ
11:18 05.07.2024 (обновлено: 11:55 05.07.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС УкраїниКомандующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС України
Главком украинской армии Александр Сырский провел встречу с командирами боевых подразделений беспилотных летательных аппаратов, в ходе которой обсуждалось более широкое применение дронов
"Провел очередную рабочую встречу с участием успешных командиров боевых подразделений БПЛА (...) Продолжаем работу над масштабированием опыта успешного применения на фронте всех видов БПЛА", – отчитался Сырский на своей странице в сети.
Он указал, что среди ключевых задач ВСУ есть вопрос технологического преимущества. Главком призвал командиров не отставать от России, "быть на шаг впереди врага как в поражении дронами, так и в защите от них", так как от этого зависят жизни солдат.
Напомним, минувшей ночью в результате атаки беспилотников ВСУ на город Приморско-Ахтарск погиб шестилетний ребенок, еще шесть человек, в том числе семилетняя девочка получили ранения.
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