https://ukraina.ru/20240705/1056084208.html

У границ Белоруссии со стороны Польши и Балтии развернуто 10 боевых тактических групп

У границ Белоруссии со стороны Польши и Балтии развернуто 10 боевых тактических групп - 05.07.2024 Украина.ру

У границ Белоруссии со стороны Польши и Балтии развернуто 10 боевых тактических групп

Обстановка на границе Белоруссии остается сложной и напряженной из-за наращивания коалиционных сил НАТО. Только на территории Польши и стран Балтии развернуто десять многонациональных боевых тактических групп общей численностью свыше 11 тысяч человек, сообщил в пятницу замначальника Генштаба ВС Белоруссии генерал-майор Владимир Куприянюк

2024-07-05T10:41

2024-07-05T10:41

2024-07-05T10:55

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Куприянюк напомнил, что еще несколько лет назад для охраны украинско-белорусского участка государственной границы привлекались только штатные силы пограничной службы Украины численностью около 4,5 тысяч военнослужащих, но с 2020 года ситуация изменилась. "Вблизи нашей границы мы фиксировали увеличение присутствия за счет задействования разведывательных подразделений, формирований территориальных войск, а также других силовых структур Украины, численность которых к началу 2022 года достигла 8 тысяч военнослужащих", – сказал генерал-майор. По его словам, эти подразделения вели разведку приграничной территории Республики Беларусь. Ускоренными темпами украинская сторона оборудовала приграничные районы Ровенской, Волынской, Житомирской и Черниговской областей, в том числе заминировала местность, разрушила мосты и участки дорог, добавил генерал-майор. "По нашей оценке, сегодня общая группировка войск "Север", в зону ответственности которой входит участок украинско-белорусской границы, насчитывает более 115 тысяч военнослужащих, в том числе, непосредственно вблизи границы на выше указанных направлениях – до 15 тысяч", – привел данные он. Помимо этого, в приграничных районах фиксируется передвижение тяжелой техники, в том числе танков, артиллерийских систем, БПЛА и средств ПВО. В Белоруссии осознают, что такие действия преследуют не только разведывательные цели, но и попытки заброски взрывчатых веществ. "Несмотря на сложную обстановку на южных рубежах никакого нагнетания ситуации с нашей стороны нет и не будет. Однозначно мы, вместе с союзниками, будем реагировать на любые попытки провокационных действий. Выражаю уверенность, что здравый смысл победит", – заключил генерал-майор Владимир Куприянюк.Украинская сторона ранее назвала такие заявления "информационными вбросами". Иронизируя над тем, что командование Белоруссии "уже и карты нарисовало", в Госпогранслужбе заявляли, что Украина якобы не представляет угрозы, а напротив – вынуждена обороняться, так как ей будто бы грозит опасность, в том числе и с белорусского направления.Подробнее о том, ударит ли Александр Лукашенко ядерным оружием по Киеву, "Багратионе" для ВСУ и войне Польши с Белоруссией смотрите в интервью военного историка, научного сотрудника Мегионского городского музея, эксперта Общественной палаты Югры Александра Полищука в эфире Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240703/1056025796.html

https://ukraina.ru/20240705/1056068964.html

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новости, белоруссия, польша, украина, нато, война, сво, всу