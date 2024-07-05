У границ Белоруссии со стороны Польши и Балтии развернуто 10 боевых тактических групп - 05.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240705/1056084208.html
У границ Белоруссии со стороны Польши и Балтии развернуто 10 боевых тактических групп
У границ Белоруссии со стороны Польши и Балтии развернуто 10 боевых тактических групп - 05.07.2024 Украина.ру
У границ Белоруссии со стороны Польши и Балтии развернуто 10 боевых тактических групп
Обстановка на границе Белоруссии остается сложной и напряженной из-за наращивания коалиционных сил НАТО. Только на территории Польши и стран Балтии развернуто десять многонациональных боевых тактических групп общей численностью свыше 11 тысяч человек, сообщил в пятницу замначальника Генштаба ВС Белоруссии генерал-майор Владимир Куприянюк
2024-07-05T10:41
2024-07-05T10:55
новости
белоруссия
польша
украина
нато
война
сво
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/05/1056084074_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_79a186035a972e9af34f1ff8179f1b93.jpg
Куприянюк напомнил, что еще несколько лет назад для охраны украинско-белорусского участка государственной границы привлекались только штатные силы пограничной службы Украины численностью около 4,5 тысяч военнослужащих, но с 2020 года ситуация изменилась. "Вблизи нашей границы мы фиксировали увеличение присутствия за счет задействования разведывательных подразделений, формирований территориальных войск, а также других силовых структур Украины, численность которых к началу 2022 года достигла 8 тысяч военнослужащих", – сказал генерал-майор. По его словам, эти подразделения вели разведку приграничной территории Республики Беларусь. Ускоренными темпами украинская сторона оборудовала приграничные районы Ровенской, Волынской, Житомирской и Черниговской областей, в том числе заминировала местность, разрушила мосты и участки дорог, добавил генерал-майор. "По нашей оценке, сегодня общая группировка войск "Север", в зону ответственности которой входит участок украинско-белорусской границы, насчитывает более 115 тысяч военнослужащих, в том числе, непосредственно вблизи границы на выше указанных направлениях – до 15 тысяч", – привел данные он. Помимо этого, в приграничных районах фиксируется передвижение тяжелой техники, в том числе танков, артиллерийских систем, БПЛА и средств ПВО. В Белоруссии осознают, что такие действия преследуют не только разведывательные цели, но и попытки заброски взрывчатых веществ. "Несмотря на сложную обстановку на южных рубежах никакого нагнетания ситуации с нашей стороны нет и не будет. Однозначно мы, вместе с союзниками, будем реагировать на любые попытки провокационных действий. Выражаю уверенность, что здравый смысл победит", – заключил генерал-майор Владимир Куприянюк.Украинская сторона ранее назвала такие заявления "информационными вбросами". Иронизируя над тем, что командование Белоруссии "уже и карты нарисовало", в Госпогранслужбе заявляли, что Украина якобы не представляет угрозы, а напротив – вынуждена обороняться, так как ей будто бы грозит опасность, в том числе и с белорусского направления.Подробнее о том, ударит ли Александр Лукашенко ядерным оружием по Киеву, "Багратионе" для ВСУ и войне Польши с Белоруссией смотрите в интервью военного историка, научного сотрудника Мегионского городского музея, эксперта Общественной палаты Югры Александра Полищука в эфире Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240703/1056025796.html
https://ukraina.ru/20240705/1056068964.html
белоруссия
польша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/05/1056084074_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_373921f86019492eed25398a3067a573.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, польша, украина, нато, война, сво, всу
Новости, Белоруссия, Польша, Украина, НАТО, война, СВО, ВСУ

У границ Белоруссии со стороны Польши и Балтии развернуто 10 боевых тактических групп

10:41 05.07.2024 (обновлено: 10:55 05.07.2024)
 
замначальника Генштаба ВС Белоруссии генерал-майор Владимир Куприянюк
замначальника Генштаба ВС Белоруссии генерал-майор Владимир Куприянюк
Читать в
Обстановка на границе Белоруссии остается сложной и напряженной из-за наращивания коалиционных сил НАТО. Только на территории Польши и стран Балтии развернуто десять многонациональных боевых тактических групп общей численностью свыше 11 тысяч человек, сообщил в пятницу замначальника Генштаба ВС Белоруссии генерал-майор Владимир Куприянюк

"Руководством НАТО реализуются планы по дальнейшему наращиванию военного присутствия на территории сопредельных с нами государств", – подчеркнул он в ходе брифинга.

Куприянюк напомнил, что еще несколько лет назад для охраны украинско-белорусского участка государственной границы привлекались только штатные силы пограничной службы Украины численностью около 4,5 тысяч военнослужащих, но с 2020 года ситуация изменилась.
"Вблизи нашей границы мы фиксировали увеличение присутствия за счет задействования разведывательных подразделений, формирований территориальных войск, а также других силовых структур Украины, численность которых к началу 2022 года достигла 8 тысяч военнослужащих", – сказал генерал-майор.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
3 июля, 10:35
Белоруссия способна предотвратить любую провокацию на границе - ЛукашенкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая во время военного парада, посвященного 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, заявил, что белорусские военнослужащие способны предотвратить любую провокацию на границе
По его словам, эти подразделения вели разведку приграничной территории Республики Беларусь. Ускоренными темпами украинская сторона оборудовала приграничные районы Ровенской, Волынской, Житомирской и Черниговской областей, в том числе заминировала местность, разрушила мосты и участки дорог, добавил генерал-майор.

"По нашей оценке, сегодня общая группировка войск "Север", в зону ответственности которой входит участок украинско-белорусской границы, насчитывает более 115 тысяч военнослужащих, в том числе, непосредственно вблизи границы на выше указанных направлениях – до 15 тысяч", – привел данные он.

Помимо этого, в приграничных районах фиксируется передвижение тяжелой техники, в том числе танков, артиллерийских систем, БПЛА и средств ПВО. В Белоруссии осознают, что такие действия преследуют не только разведывательные цели, но и попытки заброски взрывчатых веществ.
"Несмотря на сложную обстановку на южных рубежах никакого нагнетания ситуации с нашей стороны нет и не будет. Однозначно мы, вместе с союзниками, будем реагировать на любые попытки провокационных действий. Выражаю уверенность, что здравый смысл победит", – заключил генерал-майор Владимир Куприянюк.
Украинская сторона ранее назвала такие заявления "информационными вбросами". Иронизируя над тем, что командование Белоруссии "уже и карты нарисовало", в Госпогранслужбе заявляли, что Украина якобы не представляет угрозы, а напротив – вынуждена обороняться, так как ей будто бы грозит опасность, в том числе и с белорусского направления.
Подробнее о том, ударит ли Александр Лукашенко ядерным оружием по Киеву, "Багратионе" для ВСУ и войне Польши с Белоруссией смотрите в интервью военного историка, научного сотрудника Мегионского городского музея, эксперта Общественной палаты Югры Александра Полищука в эфире Украина.ру.
Александр Тиханский интервью
06:04
Александр Тиханский: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комомЕсли Украина попытается осуществить вооруженную провокацию в отношении Белоруссии, она будет развиваться по следующему сценарию: "Мы вас подразним, вы пойдете в наступление и разобьетесь о нашу мощную оборону". То есть они хотят заманить в ловушку какие-то белорусские подразделения
 
НовостиБелоруссияПольшаУкраинаНАТОвойнаСВОВСУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:44В Самаре на оборонном предприятии предотвратили теракт, который готовила проукраинская организация
11:18Сырский призвал расширить масштаб использования беспилотников ВСУ
11:16В Раду внесли новые предложения по брони от мобилизации за деньги
10:53Победа лейбористов. Изменит ли она политику Великобритании?
10:41У границ Белоруссии со стороны Польши и Балтии развернуто 10 боевых тактических групп
10:18Украинцы сожгли автомобили военкома и ВСУшника в Одессе и на Харьковщине
10:09Власти Киева решили снести памятник дважды Герою Советского Союза Ковпаку - Бужанский
09:50Байден потребовал не планировать мероприятия после 20.00, так как ему следует больше спать
09:44Налёт беспилотников, гасить пожар жизнями солдат. Главное на Украине на утро 5 июля
09:29Орбан объяснил, что Венгрия может сделать для завершения украинского конфликта
09:24Вступит ли Европа в войну из-за Украины и почему жители России не хотят уезжать за границу - Ищенко
09:15ВСУ атаковали город на Кубани: погиб шестилетний ребенок, пострадали еще 6 человек
09:00Дубинский объяснил, почему Зеленский заговорил об урегулировании конфликта
08:28Си Цзиньпин заявил о схожести взглядов КНР и Турции по украинскому кризису
08:03Главное за ночь 5 июля
08:00Блаженнейший Владимир (Сабодан): митрополит, спасавший Киев от впадения в раскол
07:51Командующий войсками ПВО-ПРО похвалил российские системы противовоздушной обороны и ЗРК
07:29"Я — русский": певец Shaman объяснил блокировку его канала на YouTube
07:12ПВО сбили 10 украинских беспилотников над Ростовской областью
06:04Александр Тиханский: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом
Лента новостейМолния