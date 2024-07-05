https://ukraina.ru/20240705/1056087079.html

Два сигнала за пределами саммита ШОС: Малькевич о том, кто станет посредником у Зеленского и Трампа

Два сигнала за пределами саммита ШОС: Малькевич о том, кто станет посредником у Зеленского и Трампа - 05.07.2024 Украина.ру

Два сигнала за пределами саммита ШОС: Малькевич о том, кто станет посредником у Зеленского и Трампа

Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета Александр... Украина.ру, 05.07.2024

2024-07-05T12:03

2024-07-05T12:03

2024-07-05T12:03

видео

александр малькевич

украина

россия

сша

владимир зеленский

дональд трамп

шос

сми

сво

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Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета Александр Малькевич в эфире Украина.ру рассказал о сигналах, исходящих от европейских стран на данном этапе, а также прокомментировал взаимодействие Зеленского с Трампом и назвал имя возможного посредника в этом процессе : 00:26 - об изменениях в жизни Александра Малькевича; 03:03 - об адаптации учебного материала для будущих журналистов; 06:38 - о сигналах вне саммита ШОС; 15:56 - о новом пакете военной помощи Украине от США; 18:55 - об информационном давление на Россию в переговорах по Украине.

украина

россия

сша

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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