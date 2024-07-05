https://ukraina.ru/20240705/1056087079.html
Два сигнала за пределами саммита ШОС: Малькевич о том, кто станет посредником у Зеленского и Трампа
Два сигнала за пределами саммита ШОС: Малькевич о том, кто станет посредником у Зеленского и Трампа - 05.07.2024 Украина.ру
Два сигнала за пределами саммита ШОС: Малькевич о том, кто станет посредником у Зеленского и Трампа
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета Александр... Украина.ру, 05.07.2024
2024-07-05T12:03
2024-07-05T12:03
2024-07-05T12:03
видео
александр малькевич
украина
россия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
шос
сми
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/05/1056086827_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_61ef44833cf02fabe71f06f5991c6b60.jpg
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета Александр Малькевич в эфире Украина.ру рассказал о сигналах, исходящих от европейских стран на данном этапе, а также прокомментировал взаимодействие Зеленского с Трампом и назвал имя возможного посредника в этом процессе : 00:26 - об изменениях в жизни Александра Малькевича; 03:03 - об адаптации учебного материала для будущих журналистов; 06:38 - о сигналах вне саммита ШОС; 15:56 - о новом пакете военной помощи Украине от США; 18:55 - об информационном давление на Россию в переговорах по Украине.
украина
россия
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/05/1056086827_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_be015f0da71520f0e52508df633ff5a1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, александр малькевич, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, шос, сми, сво, новые регионы, видео
Видео, Александр Малькевич, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ШОС, СМИ, СВО, Новые регионы
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета Александр Малькевич в эфире Украина.ру рассказал о сигналах, исходящих от европейских стран на данном этапе, а также прокомментировал взаимодействие Зеленского с Трампом и назвал имя возможного посредника в этом процессе :
00:26 - об изменениях в жизни Александра Малькевича;
03:03 - об адаптации учебного материала для будущих журналистов;
06:38 - о сигналах вне саммита ШОС;
15:56 - о новом пакете военной помощи Украине от США;
18:55 - об информационном давление на Россию в переговорах по Украине.