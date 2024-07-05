В Одессе задержаны молодые девушки-"агенты ФСБ" - СБУ - 05.07.2024 Украина.ру
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В Одессе задержаны молодые девушки-"агенты ФСБ" - СБУ
В Одессе задержаны молодые девушки-"агенты ФСБ" - СБУ - 05.07.2024 Украина.ру
В Одессе задержаны молодые девушки-"агенты ФСБ" - СБУ
Группе одесситок, возраст самой старшей их которых не превышает 23 лет, грозит пожизненный срок за якобы сотрудничество с Федеральной службой безопасности России (ФСБ). О раскрытии деятельности агентурной сети в Одессе сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ)
2024-07-05T12:17
2024-07-05T12:46
новости
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"Служба безопасности нейтрализовала агентурную группу ФСБ, которая действовала в Одессе. В состав вражеской ячейки входили три жительницы города в возрасте от 19 до 23 лет, которые работали в местной кофейне. По указанию российской спецслужбы они готовили массированный ракетно-дроновый удар по военной инфраструктуре областного центра", – уточнили в пресс-службе СБУ. Местные жительницы, по версии следствия, под видом прогулки и фотосессии фиксировали расположение военных объектов, а после с помощью анонимных чатов под фейковыми никнеймами скидывали координаты российской стороне. В частности, одесситки неоднократно выдавали локации военкоматов и медучреждений, где проходят лечение украинские военные. Жительниц Одессы подозревают в государственной измене, их уже заключили под стражу, уточнили в СБУ. Накануне в Одессе украинцы сожгли автомобили военкома. В этом городе неизвестные регулярно совершают поджоги имущества ВСУ, а также всеми возможными способами пытаются сорвать насильственную мобилизацию. Подробнее о том, как наступление ВС РФ под Харьковом поможет освободить Одессу читайте в интервью военного политолога, доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александра Перенджиева.
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новости, одесса, сбу, фсб, вооруженные силы украины, сво
Новости, Одесса, СБУ, ФСБ, Вооруженные силы Украины, СВО

В Одессе задержаны молодые девушки-"агенты ФСБ" - СБУ

12:17 05.07.2024 (обновлено: 12:46 05.07.2024)
 
сбу Одесса
сбу Одесса
Читать в
Группе одесситок, возраст самой старшей их которых не превышает 23 лет, грозит пожизненный срок за якобы сотрудничество с Федеральной службой безопасности России (ФСБ). О раскрытии деятельности агентурной сети в Одессе сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ)
"Служба безопасности нейтрализовала агентурную группу ФСБ, которая действовала в Одессе. В состав вражеской ячейки входили три жительницы города в возрасте от 19 до 23 лет, которые работали в местной кофейне. По указанию российской спецслужбы они готовили массированный ракетно-дроновый удар по военной инфраструктуре областного центра", – уточнили в пресс-службе СБУ.
Местные жительницы, по версии следствия, под видом прогулки и фотосессии фиксировали расположение военных объектов, а после с помощью анонимных чатов под фейковыми никнеймами скидывали координаты российской стороне.
В частности, одесситки неоднократно выдавали локации военкоматов и медучреждений, где проходят лечение украинские военные.
Жительниц Одессы подозревают в государственной измене, их уже заключили под стражу, уточнили в СБУ.
Накануне в Одессе украинцы сожгли автомобили военкома. В этом городе неизвестные регулярно совершают поджоги имущества ВСУ, а также всеми возможными способами пытаются сорвать насильственную мобилизацию.
Подробнее о том, как наступление ВС РФ под Харьковом поможет освободить Одессу читайте в интервью военного политолога, доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александра Перенджиева.
Города мира. Одесса - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
26 июня, 13:09
Есть лишь три пути: или в армию, или в тюрьму, или стать инвалидом. Что происходит в ОдессеЖители Одессы жалуются, что им тяжело дышать из-за масштабного пожара, вспыхнувшего 24 июня после ракетного удара по Хаджибейскому району. Официально власти говорят, что удар пришелся по складскому помещению с кока-колой и растительным маслом, но почему-то кока-кола несколько дней детонировала и взрывалась.
 
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