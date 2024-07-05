В Одессе задержаны молодые девушки-"агенты ФСБ" - СБУ
12:17 05.07.2024 (обновлено: 12:46 05.07.2024)
сбу Одесса
Группе одесситок, возраст самой старшей их которых не превышает 23 лет, грозит пожизненный срок за якобы сотрудничество с Федеральной службой безопасности России (ФСБ). О раскрытии деятельности агентурной сети в Одессе сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ)
"Служба безопасности нейтрализовала агентурную группу ФСБ, которая действовала в Одессе. В состав вражеской ячейки входили три жительницы города в возрасте от 19 до 23 лет, которые работали в местной кофейне. По указанию российской спецслужбы они готовили массированный ракетно-дроновый удар по военной инфраструктуре областного центра", – уточнили в пресс-службе СБУ.
Местные жительницы, по версии следствия, под видом прогулки и фотосессии фиксировали расположение военных объектов, а после с помощью анонимных чатов под фейковыми никнеймами скидывали координаты российской стороне.
В частности, одесситки неоднократно выдавали локации военкоматов и медучреждений, где проходят лечение украинские военные.
Жительниц Одессы подозревают в государственной измене, их уже заключили под стражу, уточнили в СБУ.
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