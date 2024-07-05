Украинцы сожгли автомобили военкома и ВСУшника в Одессе и на Харьковщине - 05.07.2024 Украина.ру
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Украинцы сожгли автомобили военкома и ВСУшника в Одессе и на Харьковщине
Украинцы сожгли автомобили военкома и ВСУшника в Одессе и на Харьковщине - 05.07.2024 Украина.ру
Украинцы сожгли автомобили военкома и ВСУшника в Одессе и на Харьковщине
Используя беспилотный летательный аппарат неизвестные атаковали автомобиль с работниками военкомата в Харьковской области, погибло четыре человека. Об этом 5 июля сообщил военный эксперт Андрей Марочко в комментарии РИА Новости
2024-07-05T10:18
2024-07-05T10:22
новости
одесса
харьковская область
вооруженные силы украины
мобилизация
всу
сво
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Помимо этого, минувшей ночью в Одессе местные жители лишили военнослужащего украинской армии еще одного автомобиля. Телеграм-каналы распространили видео и фото сгоревшего микроавтобуса. Как уточняет "Политика страны", этот инцидент стал уже вторым на этой улице только за неделю. Отметим, что в Одессе неизвестные регулярно совершают поджоги автомобилей военнослужащих, нередко под удар попадают и другие объекты. Сопротивление насильственной мобилизации в городе оказывают всеми возможными способами.Подробнее о том, когда Россия накроет американцев в Одессе и возьмет Херсон читайте в интервью военного эксперта Института стран СНГ Владимира Евсеева на сайте Украина.ру.
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новости, одесса, харьковская область, вооруженные силы украины, мобилизация, всу, сво
Новости, Одесса, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, мобилизация, ВСУ, СВО

Украинцы сожгли автомобили военкома и ВСУшника в Одессе и на Харьковщине

10:18 05.07.2024 (обновлено: 10:22 05.07.2024)
 
автомобиль ВСУшника в Одессе
 автомобиль ВСУшника в Одессе
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Используя беспилотный летательный аппарат неизвестные атаковали автомобиль с работниками военкомата в Харьковской области, погибло четыре человека. Об этом 5 июля сообщил военный эксперт Андрей Марочко в комментарии РИА Новости

"Удар был нанесен в Чугуеве, следствие считает, что к нему причастны местные жители, отметил эксперт", – уточнило СМИ.

Помимо этого, минувшей ночью в Одессе местные жители лишили военнослужащего украинской армии еще одного автомобиля. Телеграм-каналы распространили видео и фото сгоревшего микроавтобуса.
Как уточняет "Политика страны", этот инцидент стал уже вторым на этой улице только за неделю.
Отметим, что в Одессе неизвестные регулярно совершают поджоги автомобилей военнослужащих, нередко под удар попадают и другие объекты. Сопротивление насильственной мобилизации в городе оказывают всеми возможными способами.
Подробнее о том, когда Россия накроет американцев в Одессе и возьмет Херсон читайте в интервью военного эксперта Института стран СНГ Владимира Евсеева на сайте Украина.ру.
Искусство жить в Одессе (кадр из фильма)
2 июля, 16:00История
Умеете ли вы жить в Одессе? Это ведь целое искусство…"Перестройка" коснулась всех сфер жизни, не остался в стороне и кинематограф. Появились советские боевики, эротика, исторические драмы с новым смыслом. В ногу с трендом шёл и режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич, который стал мегапопулярным после выхода культового в СССР фильма "Д’Артаньян и три мушкетёра" (1979 г.)
 
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