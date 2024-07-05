https://ukraina.ru/20240705/1056083650.html

Украинцы сожгли автомобили военкома и ВСУшника в Одессе и на Харьковщине

Украинцы сожгли автомобили военкома и ВСУшника в Одессе и на Харьковщине - 05.07.2024 Украина.ру

Украинцы сожгли автомобили военкома и ВСУшника в Одессе и на Харьковщине

Используя беспилотный летательный аппарат неизвестные атаковали автомобиль с работниками военкомата в Харьковской области, погибло четыре человека. Об этом 5 июля сообщил военный эксперт Андрей Марочко в комментарии РИА Новости

2024-07-05T10:18

2024-07-05T10:18

2024-07-05T10:22

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Помимо этого, минувшей ночью в Одессе местные жители лишили военнослужащего украинской армии еще одного автомобиля. Телеграм-каналы распространили видео и фото сгоревшего микроавтобуса. Как уточняет "Политика страны", этот инцидент стал уже вторым на этой улице только за неделю. Отметим, что в Одессе неизвестные регулярно совершают поджоги автомобилей военнослужащих, нередко под удар попадают и другие объекты. Сопротивление насильственной мобилизации в городе оказывают всеми возможными способами.Подробнее о том, когда Россия накроет американцев в Одессе и возьмет Херсон читайте в интервью военного эксперта Института стран СНГ Владимира Евсеева на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240702/1055994895.html

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новости, одесса, харьковская область, вооруженные силы украины, мобилизация, всу, сво