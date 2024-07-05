Украинцы сожгли автомобили военкома и ВСУшника в Одессе и на Харьковщине
10:18 05.07.2024 (обновлено: 10:22 05.07.2024)
автомобиль ВСУшника в Одессе
Используя беспилотный летательный аппарат неизвестные атаковали автомобиль с работниками военкомата в Харьковской области, погибло четыре человека. Об этом 5 июля сообщил военный эксперт Андрей Марочко в комментарии РИА Новости
"Удар был нанесен в Чугуеве, следствие считает, что к нему причастны местные жители, отметил эксперт", – уточнило СМИ.
Помимо этого, минувшей ночью в Одессе местные жители лишили военнослужащего украинской армии еще одного автомобиля. Телеграм-каналы распространили видео и фото сгоревшего микроавтобуса.
Как уточняет "Политика страны", этот инцидент стал уже вторым на этой улице только за неделю.
Отметим, что в Одессе неизвестные регулярно совершают поджоги автомобилей военнослужащих, нередко под удар попадают и другие объекты. Сопротивление насильственной мобилизации в городе оказывают всеми возможными способами.
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