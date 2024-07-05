Зеленский надеется, что смена власти в Великобритании не повлияет на позицию королевства по Украине
12:56 05.07.2024 (обновлено: 13:06 05.07.2024)
© скриншот видео
© скриншот видео
Владимир Зеленский верит, что Украина и Великобритания останутся надежными союзниками, несмотря на сменившуюся по итогам выборов власть в королевстве
Он поспешил поздравить Кира Стармера и Лейбористскую партию Великобритании с убедительной победой и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
"С нетерпением жду тесную совместную работу над усилением украинско-британского партнерства и восстановлением международного мира и безопасности", – написал Зеленский в соцсети Х.
Помимо этого, он напомнил о той помощи, которую прежде оказал премьер-министр Риши Сунак, снабдив украинскую армию оружием и военной техникой.
"Танки Challenger, ракеты Storm Shadow, тренировки наших пилотов на F-16 и первое двустороннее соглашение по безопасности – это лишь некоторые из наших совместных достижений, которые Украина никогда не забудет", – добавил Зеленский.
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