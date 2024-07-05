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Зеленский надеется, что смена власти в Великобритании не повлияет на позицию королевства по Украине

Зеленский надеется, что смена власти в Великобритании не повлияет на позицию королевства по Украине - 05.07.2024 Украина.ру

Зеленский надеется, что смена власти в Великобритании не повлияет на позицию королевства по Украине

Владимир Зеленский верит, что Украина и Великобритания останутся надежными союзниками, несмотря на сменившуюся по итогам выборов власть в королевстве

2024-07-05T12:56

2024-07-05T12:56

2024-07-05T13:06

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Он поспешил поздравить Кира Стармера и Лейбористскую партию Великобритании с убедительной победой и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Помимо этого, он напомнил о той помощи, которую прежде оказал премьер-министр Риши Сунак, снабдив украинскую армию оружием и военной техникой. "Танки Challenger, ракеты Storm Shadow, тренировки наших пилотов на F-16 и первое двустороннее соглашение по безопасности – это лишь некоторые из наших совместных достижений, которые Украина никогда не забудет", – добавил Зеленский. Подробнее о том, изменит ли победа лейбористов политику Великобритании читайте в материале автора издания Украина.ру Сергея Котвицкого.

https://ukraina.ru/20240705/1056073853.html

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новости, владимир зеленский, украина, великобритания, риши сунак, всу, сво