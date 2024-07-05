Вступит ли Европа в войну из-за Украины и почему жители России не хотят уезжать за границу - Ищенко - 05.07.2024 Украина.ру
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Вступит ли Европа в войну из-за Украины и почему жители России не хотят уезжать за границу - Ищенко
Вступит ли Европа в войну из-за Украины и почему жители России не хотят уезжать за границу - Ищенко - 05.07.2024 Украина.ру
Вступит ли Европа в войну из-за Украины и почему жители России не хотят уезжать за границу - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о глобальном треке ШОС и итогах саммита в Астане, о перспективах в... Украина.ру, 05.07.2024
2024-07-05T09:24
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видео
ростислав ищенко
украина
россия
европа
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о глобальном треке ШОС и итогах саммита в Астане, о перспективах в глобальной системе расчётов, а также об усталости стран ЕС от украинского конфликта: 00:18 - о результатах саммита ШОС в Астане; 04:02 - может ли ШОС стать альтернативой НАТО? 06:02 - о заявлении лидера Пакистана о возможном возвращении к расчётам с Россией по бартеру и прощании с долларом; 17:23 - о степени усталости от украинского конфликта в странах Европы; 24:25 - готовы ли жители Европы воевать за Украину? 29:24 - Почему россияне не стремятся на ПМЖ в другие страны?
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видео, ростислав ищенко, украина, россия, европа, шос, ес, сво, всу, вс рф, релоканты, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Украина, Россия, Европа, ШОС, ЕС, СВО, ВСУ, ВС РФ, релоканты

Вступит ли Европа в войну из-за Украины и почему жители России не хотят уезжать за границу - Ищенко

09:24 05.07.2024
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о глобальном треке ШОС и итогах саммита в Астане, о перспективах в глобальной системе расчётов, а также об усталости стран ЕС от украинского конфликта:
00:18 - о результатах саммита ШОС в Астане;
04:02 - может ли ШОС стать альтернативой НАТО?
06:02 - о заявлении лидера Пакистана о возможном возвращении к расчётам с Россией по бартеру и прощании с долларом;
17:23 - о степени усталости от украинского конфликта в странах Европы;
24:25 - готовы ли жители Европы воевать за Украину?
29:24 - Почему россияне не стремятся на ПМЖ в другие страны?
 
ВидеоРостислав ИщенкоУкраинаРоссияЕвропаШОСЕССВОВСУВС РФрелоканты
 
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