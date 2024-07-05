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Вступит ли Европа в войну из-за Украины и почему жители России не хотят уезжать за границу - Ищенко
Вступит ли Европа в войну из-за Украины и почему жители России не хотят уезжать за границу - Ищенко - 05.07.2024 Украина.ру
Вступит ли Европа в войну из-за Украины и почему жители России не хотят уезжать за границу - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о глобальном треке ШОС и итогах саммита в Астане, о перспективах в... Украина.ру, 05.07.2024
2024-07-05T09:24
2024-07-05T09:24
2024-07-05T09:24
видео
ростислав ищенко
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о глобальном треке ШОС и итогах саммита в Астане, о перспективах в глобальной системе расчётов, а также об усталости стран ЕС от украинского конфликта: 00:18 - о результатах саммита ШОС в Астане; 04:02 - может ли ШОС стать альтернативой НАТО? 06:02 - о заявлении лидера Пакистана о возможном возвращении к расчётам с Россией по бартеру и прощании с долларом; 17:23 - о степени усталости от украинского конфликта в странах Европы; 24:25 - готовы ли жители Европы воевать за Украину? 29:24 - Почему россияне не стремятся на ПМЖ в другие страны?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, ростислав ищенко, украина, россия, европа, шос, ес, сво, всу, вс рф, релоканты, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Украина, Россия, Европа, ШОС, ЕС, СВО, ВСУ, ВС РФ, релоканты
Вступит ли Европа в войну из-за Украины и почему жители России не хотят уезжать за границу - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о глобальном треке ШОС и итогах саммита в Астане, о перспективах в глобальной системе расчётов, а также об усталости стран ЕС от украинского конфликта:
00:18 - о результатах саммита ШОС в Астане;
04:02 - может ли ШОС стать альтернативой НАТО?
06:02 - о заявлении лидера Пакистана о возможном возвращении к расчётам с Россией по бартеру и прощании с долларом;
17:23 - о степени усталости от украинского конфликта в странах Европы;
24:25 - готовы ли жители Европы воевать за Украину?
29:24 - Почему россияне не стремятся на ПМЖ в другие страны?