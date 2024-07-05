https://ukraina.ru/20240705/1056080961.html

Вступит ли Европа в войну из-за Украины и почему жители России не хотят уезжать за границу - Ищенко

Вступит ли Европа в войну из-за Украины и почему жители России не хотят уезжать за границу - Ищенко - 05.07.2024 Украина.ру

Вступит ли Европа в войну из-за Украины и почему жители России не хотят уезжать за границу - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о глобальном треке ШОС и итогах саммита в Астане, о перспективах в... Украина.ру, 05.07.2024

2024-07-05T09:24

2024-07-05T09:24

2024-07-05T09:24

видео

ростислав ищенко

украина

россия

европа

шос

ес

сво

всу

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/05/1056080732_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_79f1deb691b61c08394ea3fb89bdb8b2.jpg.webp

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о глобальном треке ШОС и итогах саммита в Астане, о перспективах в глобальной системе расчётов, а также об усталости стран ЕС от украинского конфликта: 00:18 - о результатах саммита ШОС в Астане; 04:02 - может ли ШОС стать альтернативой НАТО? 06:02 - о заявлении лидера Пакистана о возможном возвращении к расчётам с Россией по бартеру и прощании с долларом; 17:23 - о степени усталости от украинского конфликта в странах Европы; 24:25 - готовы ли жители Европы воевать за Украину? 29:24 - Почему россияне не стремятся на ПМЖ в другие страны?

украина

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, ростислав ищенко, украина, россия, европа, шос, ес, сво, всу, вс рф, релоканты, видео