https://ukraina.ru/20240705/1056082214.html

Налёт беспилотников, гасить пожар жизнями солдат. Главное на Украине на утро 5 июля

Налёт беспилотников, гасить пожар жизнями солдат. Главное на Украине на утро 5 июля - 05.07.2024 Украина.ру

Налёт беспилотников, гасить пожар жизнями солдат. Главное на Украине на утро 5 июля

Украина совершила атаку на ряд регионов России при помощи БПЛА, в результате погибла девочка в Краснодарском крае. Украинские СМИ сообщили о том, как командование ВСУ решает

2024-07-05T09:44

2024-07-05T09:44

2024-07-05T11:57

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Рано утром, 5 июля, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о сбитых над территорией региона беспилотниках."В небе над Ростовской областью силами ПВО сбито 10 БПЛА. По данным оперативных дежурных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе. К местам возгораний выехали пожарные расчеты. По предварительной информации, пострадавших нет. Информация уточняется", — написал он в своём телеграм-канале в 04:16.Спустя три с лишним часа губернатор призвал не подходить к обломкам беспилотников."Настоятельная просьба ко всем, кто находит обломки упавших БПЛА, любые незнакомые предметы, осколки, — не приближаться к месту опасных находок, а тем более не трогать их и незамедлительно сообщать о них в службу 112 либо в правоохранительные органы", — отметил он.До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об атаке на регион."Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать с помощью БПЛА гражданские объекты на территории края. В Приморско-Ахтарске наши ПВО сбили несколько беспилотников. При падении их фрагментов, по предварительной информации ЕДДС Приморско-Ахтарского района, есть повреждения гражданских объектов на территории города. В настоящий момент на месте работают специальные службы, идет оценка ущерба. Также на месте ЧП находится глава района Максим Бондаренко", — написал он в своём телеграм-канале в 01:29.Спустя один час и 21 минуту губернатор уточнил информацию о пострадавших в результате удара."По уточнённой на данный момент информации, к сожалению, в Приморско-Ахтарске есть пострадавшие. Госпитализированы 6 человек, среди них двое детей. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Дал поручение главе района Максиму Бондаренко держать ситуацию на постоянном контроле и оказать максимальную поддержку семьям пострадавших. В результате атаки поврежден трехэтажный многоквартирный дом. Жильцов дома эвакуировали. Подготовлен пункт временного размещения для всех, кому это будет необходимо. Кроме этого, нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города. Идут ремонтно-восстановительные работы", — заявил он.В 07:56 губернатор сообщил о погибшей в результате удара девочке."К большому сожалению, в больнице от полученных ранений скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая в результате налёта беспилотников в Приморско-Ахтарске. Приношу самые искренние и глубокие соболезнования семье. Хотя в такой ситуации трудно подобрать слова утешения и поддержки. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Всем окажем всю необходимую помощь", — пообещал Кондратьев.Утром 5 июля Минобороны РФ сообщило об отражённой атаке украинских беспилотников в минувшую ночь."В течение прошедшей ночи при попытке Киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 14 БПЛА над территорией Краснодарского края, 26 БПЛА над территорией Запорожской области, а также уничтожены и подавлены 10 БПЛА над территорией Ростовской области", - указывалось в сообщении Минобороны РФ.Украина усиливает атаки беспилотниками на регионы России. При этом развитие БпЛА является одним из приоритетов оборонной промышленности страны.Жизнями солдатПопулярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" сообщил о том, какую тактику использует украинское командование."Наш источник сообщает, что мало кто осознает и тем более мало кто говорит, что сдерживать наступление ВС РФ сейчас за счёт вброса огромного количества живой силы и резервов. Фактически тыловые военные чиновники гасят "пожар" жизнями солдат. Никто не ценит жизнь солдат", - указывалось в публикации утром 5 июля.По информации канала, на многих участках фронта ситуация крайне неблагоприятна для Сил обороны Украины."Сейчас на многих участках фронта для ВСУ тяжёлая ситуация, но может скоро произойти масштабные провалы в обороне, как было под Очеретино, но теперь последствия могут быть куда сильнее, чем было в тот раз. Самое печальное, что Генштаб, МинОбороны и Офис Президента за всё это время никаких выводов не сделали", - писал "Легитимный".Примечательно, что о сложной ситуации на фронте сообщали и официально. Так, в вечерней сводке украинского Генштаба 4 июля говорилось о крайне сложной ситуации на Торецком и Покровском направлении."На Торецком направлении ситуация напряжённая <...> На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 33", - сообщал Генштаб ВСУ.Тем временем в сети обсуждают бегство из страны актёра студии "Квартал 95"."Пока Земобилизация калечит судьбы миллионов украинцев, которые с радостью проведут время с детьми или внуками, а некоторые еще и семью не создали, и скорее всего не создадут! 34-летний актер "95-го квартала" Руслан Ханумак уехал из Украины неизвестным образом и поселился в США. "Пусть я буду в глазах многих предателем, но мой сын будет расти с папочкой", – написал Ханумак. Уверены, что мнение актера разделят миллионы мужчин в стране, которые готовы быть кем угодно, только не идти на мясо Земобилизации!" - прокомментировал этот случай популярный на Украине телеграм-канал Mediakiller.Он опубликовал скриншот записи Ханумака в соцсетях, в котором тот признавался в бегстве из страны.Тем временем скандально известный сайт "Миротворец" начал вычислять украинцев, публикующих критические комментарии по поводу мобилизации на Украине, и обнародовать их персональные данные, подвергая их жизни опасности.О происходящем на фронте - в статье Александра Чаленко "Донецкий фронт. Российская армия вот-вот перережет дорогу снабжения ВСУ от Константиновки до Нью-Йорка"

https://ukraina.ru/20240704/1056070157.html

https://ukraina.ru/20240704/1056056556.html

https://ukraina.ru/20240704/1056050188.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, украина, краснодарский край, вооруженные силы украины, генштаб, минобороны