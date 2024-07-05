Налёт беспилотников, гасить пожар жизнями солдат. Главное на Украине на утро 5 июля - 05.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240705/1056082214.html
Налёт беспилотников, гасить пожар жизнями солдат. Главное на Украине на утро 5 июля
Налёт беспилотников, гасить пожар жизнями солдат. Главное на Украине на утро 5 июля - 05.07.2024 Украина.ру
Налёт беспилотников, гасить пожар жизнями солдат. Главное на Украине на утро 5 июля
Украина совершила атаку на ряд регионов России при помощи БПЛА, в результате погибла девочка в Краснодарском крае. Украинские СМИ сообщили о том, как командование ВСУ решает
2024-07-05T09:44
2024-07-05T11:57
эксклюзив
хроники
россия
украина
краснодарский край
вооруженные силы украины
генштаб
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/05/1056082007_196:0:1080:497_1920x0_80_0_0_bae6c9a6ce058066e67fd9debd8db3e1.jpg
Рано утром, 5 июля, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о сбитых над территорией региона беспилотниках."В небе над Ростовской областью силами ПВО сбито 10 БПЛА. По данным оперативных дежурных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе. К местам возгораний выехали пожарные расчеты. По предварительной информации, пострадавших нет. Информация уточняется", — написал он в своём телеграм-канале в 04:16.Спустя три с лишним часа губернатор призвал не подходить к обломкам беспилотников."Настоятельная просьба ко всем, кто находит обломки упавших БПЛА, любые незнакомые предметы, осколки, — не приближаться к месту опасных находок, а тем более не трогать их и незамедлительно сообщать о них в службу 112 либо в правоохранительные органы", — отметил он.До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об атаке на регион."Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать с помощью БПЛА гражданские объекты на территории края. В Приморско-Ахтарске наши ПВО сбили несколько беспилотников. При падении их фрагментов, по предварительной информации ЕДДС Приморско-Ахтарского района, есть повреждения гражданских объектов на территории города. В настоящий момент на месте работают специальные службы, идет оценка ущерба. Также на месте ЧП находится глава района Максим Бондаренко", — написал он в своём телеграм-канале в 01:29.Спустя один час и 21 минуту губернатор уточнил информацию о пострадавших в результате удара."По уточнённой на данный момент информации, к сожалению, в Приморско-Ахтарске есть пострадавшие. Госпитализированы 6 человек, среди них двое детей. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Дал поручение главе района Максиму Бондаренко держать ситуацию на постоянном контроле и оказать максимальную поддержку семьям пострадавших. В результате атаки поврежден трехэтажный многоквартирный дом. Жильцов дома эвакуировали. Подготовлен пункт временного размещения для всех, кому это будет необходимо. Кроме этого, нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города. Идут ремонтно-восстановительные работы", — заявил он.В 07:56 губернатор сообщил о погибшей в результате удара девочке."К большому сожалению, в больнице от полученных ранений скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая в результате налёта беспилотников в Приморско-Ахтарске. Приношу самые искренние и глубокие соболезнования семье. Хотя в такой ситуации трудно подобрать слова утешения и поддержки. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Всем окажем всю необходимую помощь", — пообещал Кондратьев.Утром 5 июля Минобороны РФ сообщило об отражённой атаке украинских беспилотников в минувшую ночь."В течение прошедшей ночи при попытке Киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 14 БПЛА над территорией Краснодарского края, 26 БПЛА над территорией Запорожской области, а также уничтожены и подавлены 10 БПЛА над территорией Ростовской области", - указывалось в сообщении Минобороны РФ.Украина усиливает атаки беспилотниками на регионы России. При этом развитие БпЛА является одним из приоритетов оборонной промышленности страны.Жизнями солдатПопулярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" сообщил о том, какую тактику использует украинское командование."Наш источник сообщает, что мало кто осознает и тем более мало кто говорит, что сдерживать наступление ВС РФ сейчас за счёт вброса огромного количества живой силы и резервов. Фактически тыловые военные чиновники гасят "пожар" жизнями солдат. Никто не ценит жизнь солдат", - указывалось в публикации утром 5 июля.По информации канала, на многих участках фронта ситуация крайне неблагоприятна для Сил обороны Украины."Сейчас на многих участках фронта для ВСУ тяжёлая ситуация, но может скоро произойти масштабные провалы в обороне, как было под Очеретино, но теперь последствия могут быть куда сильнее, чем было в тот раз. Самое печальное, что Генштаб, МинОбороны и Офис Президента за всё это время никаких выводов не сделали", - писал "Легитимный".Примечательно, что о сложной ситуации на фронте сообщали и официально. Так, в вечерней сводке украинского Генштаба 4 июля говорилось о крайне сложной ситуации на Торецком и Покровском направлении."На Торецком направлении ситуация напряжённая &lt;...&gt; На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 33", - сообщал Генштаб ВСУ.Тем временем в сети обсуждают бегство из страны актёра студии "Квартал 95"."Пока Земобилизация калечит судьбы миллионов украинцев, которые с радостью проведут время с детьми или внуками, а некоторые еще и семью не создали, и скорее всего не создадут! 34-летний актер "95-го квартала" Руслан Ханумак уехал из Украины неизвестным образом и поселился в США. "Пусть я буду в глазах многих предателем, но мой сын будет расти с папочкой", – написал Ханумак. Уверены, что мнение актера разделят миллионы мужчин в стране, которые готовы быть кем угодно, только не идти на мясо Земобилизации!" - прокомментировал этот случай популярный на Украине телеграм-канал Mediakiller.Он опубликовал скриншот записи Ханумака в соцсетях, в котором тот признавался в бегстве из страны.Тем временем скандально известный сайт "Миротворец" начал вычислять украинцев, публикующих критические комментарии по поводу мобилизации на Украине, и обнародовать их персональные данные, подвергая их жизни опасности.О происходящем на фронте - в статье Александра Чаленко "Донецкий фронт. Российская армия вот-вот перережет дорогу снабжения ВСУ от Константиновки до Нью-Йорка"
https://ukraina.ru/20240704/1056070157.html
https://ukraina.ru/20240704/1056056556.html
https://ukraina.ru/20240704/1056050188.html
россия
украина
краснодарский край
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/05/1056082007_169:0:915:559_1920x0_80_0_0_ceb003fcbf86e477a4680bf817320c32.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, россия, украина, краснодарский край, вооруженные силы украины, генштаб, минобороны
Эксклюзив, Хроники, Россия, Украина, краснодарский край, Вооруженные силы Украины, Генштаб, Минобороны

Налёт беспилотников, гасить пожар жизнями солдат. Главное на Украине на утро 5 июля

09:44 05.07.2024 (обновлено: 11:57 05.07.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 58 омбр / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraineвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 58 омбр / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украина совершила атаку на ряд регионов России при помощи БПЛА, в результате погибла девочка в Краснодарском крае. Украинские СМИ сообщили о том, как командование ВСУ решает
Рано утром, 5 июля, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о сбитых над территорией региона беспилотниках.
"В небе над Ростовской областью силами ПВО сбито 10 БПЛА. По данным оперативных дежурных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе. К местам возгораний выехали пожарные расчеты. По предварительной информации, пострадавших нет. Информация уточняется", — написал он в своём телеграм-канале в 04:16.
Спустя три с лишним часа губернатор призвал не подходить к обломкам беспилотников.
"Настоятельная просьба ко всем, кто находит обломки упавших БПЛА, любые незнакомые предметы, осколки, — не приближаться к месту опасных находок, а тем более не трогать их и незамедлительно сообщать о них в службу 112 либо в правоохранительные органы", — отметил он.
До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об атаке на регион.
"Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать с помощью БПЛА гражданские объекты на территории края. В Приморско-Ахтарске наши ПВО сбили несколько беспилотников. При падении их фрагментов, по предварительной информации ЕДДС Приморско-Ахтарского района, есть повреждения гражданских объектов на территории города. В настоящий момент на месте работают специальные службы, идет оценка ущерба. Также на месте ЧП находится глава района Максим Бондаренко", — написал он в своём телеграм-канале в 01:29.
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Вчера, 18:50
Народ озадачат и обездолят. Итоги 4 июля на УкраинеВладимир Зеленский решил переложить ответственность за потерю Украиной регионов с власти на рядовых граждан. На Украине задумались о сокращении социальных выплат
Спустя один час и 21 минуту губернатор уточнил информацию о пострадавших в результате удара.
"По уточнённой на данный момент информации, к сожалению, в Приморско-Ахтарске есть пострадавшие. Госпитализированы 6 человек, среди них двое детей. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Дал поручение главе района Максиму Бондаренко держать ситуацию на постоянном контроле и оказать максимальную поддержку семьям пострадавших. В результате атаки поврежден трехэтажный многоквартирный дом. Жильцов дома эвакуировали. Подготовлен пункт временного размещения для всех, кому это будет необходимо. Кроме этого, нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города. Идут ремонтно-восстановительные работы", — заявил он.
В 07:56 губернатор сообщил о погибшей в результате удара девочке.
"К большому сожалению, в больнице от полученных ранений скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая в результате налёта беспилотников в Приморско-Ахтарске. Приношу самые искренние и глубокие соболезнования семье. Хотя в такой ситуации трудно подобрать слова утешения и поддержки. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Всем окажем всю необходимую помощь", — пообещал Кондратьев.
Утром 5 июля Минобороны РФ сообщило об отражённой атаке украинских беспилотников в минувшую ночь.
"В течение прошедшей ночи при попытке Киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 14 БПЛА над территорией Краснодарского края, 26 БПЛА над территорией Запорожской области, а также уничтожены и подавлены 10 БПЛА над территорией Ростовской области", - указывалось в сообщении Минобороны РФ.
Украина усиливает атаки беспилотниками на регионы России. При этом развитие БпЛА является одним из приоритетов оборонной промышленности страны.
Зеленский в форме
Вчера, 13:00
Зеленский испугался, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 июляВ администрации Владимира Зеленского заявили, что тот не даст интервью Такеру Карлсону. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Жизнями солдат
Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" сообщил о том, какую тактику использует украинское командование.
"Наш источник сообщает, что мало кто осознает и тем более мало кто говорит, что сдерживать наступление ВС РФ сейчас за счёт вброса огромного количества живой силы и резервов. Фактически тыловые военные чиновники гасят "пожар" жизнями солдат. Никто не ценит жизнь солдат", - указывалось в публикации утром 5 июля.
По информации канала, на многих участках фронта ситуация крайне неблагоприятна для Сил обороны Украины.
"Сейчас на многих участках фронта для ВСУ тяжёлая ситуация, но может скоро произойти масштабные провалы в обороне, как было под Очеретино, но теперь последствия могут быть куда сильнее, чем было в тот раз. Самое печальное, что Генштаб, МинОбороны и Офис Президента за всё это время никаких выводов не сделали", - писал "Легитимный".
Примечательно, что о сложной ситуации на фронте сообщали и официально. Так, в вечерней сводке украинского Генштаба 4 июля говорилось о крайне сложной ситуации на Торецком и Покровском направлении.
"На Торецком направлении ситуация напряжённая <...> На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 33", - сообщал Генштаб ВСУ.
Тем временем в сети обсуждают бегство из страны актёра студии "Квартал 95".
"Пока Земобилизация калечит судьбы миллионов украинцев, которые с радостью проведут время с детьми или внуками, а некоторые еще и семью не создали, и скорее всего не создадут! 34-летний актер "95-го квартала" Руслан Ханумак уехал из Украины неизвестным образом и поселился в США. "Пусть я буду в глазах многих предателем, но мой сын будет расти с папочкой", – написал Ханумак. Уверены, что мнение актера разделят миллионы мужчин в стране, которые готовы быть кем угодно, только не идти на мясо Земобилизации!" - прокомментировал этот случай популярный на Украине телеграм-канал Mediakiller.
Зеленский в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Вчера, 09:48
Зеленский решил повторить за Путиным, Белоруссия в ШОС. Главное на Украине на утро 4 июляАмериканский журналист Такер Карлсон анонсировал выход интервью с Владимиром Зеленским. Белоруссия стала членом
Он опубликовал скриншот записи Ханумака в соцсетях, в котором тот признавался в бегстве из страны.
Тем временем скандально известный сайт "Миротворец" начал вычислять украинцев, публикующих критические комментарии по поводу мобилизации на Украине, и обнародовать их персональные данные, подвергая их жизни опасности.
О происходящем на фронте - в статье Александра Чаленко "Донецкий фронт. Российская армия вот-вот перережет дорогу снабжения ВСУ от Константиновки до Нью-Йорка"
 
ЭксклюзивХроникиРоссияУкраинакраснодарский крайВооруженные силы УкраиныГенштабМинобороны
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:44В Самаре на оборонном предприятии предотвратили теракт, который готовила проукраинская организация
11:18Сырский призвал расширить масштаб использования беспилотников ВСУ
11:16В Раду внесли новые предложения по брони от мобилизации за деньги
10:53Победа лейбористов. Изменит ли она политику Великобритании?
10:41У границ Белоруссии со стороны Польши и Балтии развернуто 10 боевых тактических групп
10:18Украинцы сожгли автомобили военкома и ВСУшника в Одессе и на Харьковщине
10:09Власти Киева решили снести памятник дважды Герою Советского Союза Ковпаку - Бужанский
09:50Байден потребовал не планировать мероприятия после 20.00, так как ему следует больше спать
09:44Налёт беспилотников, гасить пожар жизнями солдат. Главное на Украине на утро 5 июля
09:29Орбан объяснил, что Венгрия может сделать для завершения украинского конфликта
09:24Вступит ли Европа в войну из-за Украины и почему жители России не хотят уезжать за границу - Ищенко
09:15ВСУ атаковали город на Кубани: погиб шестилетний ребенок, пострадали еще 6 человек
09:00Дубинский объяснил, почему Зеленский заговорил об урегулировании конфликта
08:28Си Цзиньпин заявил о схожести взглядов КНР и Турции по украинскому кризису
08:03Главное за ночь 5 июля
08:00Блаженнейший Владимир (Сабодан): митрополит, спасавший Киев от впадения в раскол
07:51Командующий войсками ПВО-ПРО похвалил российские системы противовоздушной обороны и ЗРК
07:29"Я — русский": певец Shaman объяснил блокировку его канала на YouTube
07:12ПВО сбили 10 украинских беспилотников над Ростовской областью
06:04Александр Тиханский: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом
Лента новостейМолния