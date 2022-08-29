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Все, кто остались в живых. Военный эксперт об истинном числе пленных ВСУ в Донбассе
Все, кто остались в живых. Военный эксперт об истинном числе пленных ВСУ в Донбассе - 29.08.2022 Украина.ру
Все, кто остались в живых. Военный эксперт об истинном числе пленных ВСУ в Донбассе
Украинцы мало сейчас об этом говорят, но наши солдаты и офицеры отмечают, что снова участились случаи массовой сдачи в плен, как это было в первые месяцы кампании. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-29T06:30
2022-08-29T06:30
2022-08-29T06:30
новости
всу
донбасс
пленные
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россия
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Эксперт отметил, что это не по 500 по 1000 человек в день, но каждый день сдаются взводы и даже роты ВСУ.По его словам, если русские войска в Донбассе накрывают какой-то опорный пункт, то оставшиеся в живых 30-40% личного состава тут же сдаются в плен.А со стороны Харькова успешными действиями наших разведчиков и спецназа мы уменьшаем их возможность обстреливать приграничные регионы. Хотя такая опасность еще есть, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, донбасс, пленные, харьков, россия
Новости, ВСУ, Донбасс, Пленные, Харьков, Россия
Все, кто остались в живых. Военный эксперт об истинном числе пленных ВСУ в Донбассе
Украинцы мало сейчас об этом говорят, но наши солдаты и офицеры отмечают, что снова участились случаи массовой сдачи в плен, как это было в первые месяцы кампании. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что это не по 500 по 1000 человек в день, но каждый день сдаются взводы и даже роты ВСУ.
По его словам, если русские войска в Донбассе накрывают какой-то опорный пункт, то оставшиеся в живых 30-40% личного состава тут же сдаются в плен.
"Украина говорит, что все идет по плану, мы отбиваемся, враг не имеет успеха. "Враг не умеет успеха", но они почему-то все равно постоянно сдают свои позиции. Да, это проходит не так быстро, как хотелось бы, но Украина потеряла инициативу. На некоторых направлениях им не удается удержать фронт. Он уже трещит по швам по линии Бахмут-Соледар-Северск-Краматорск-Славянск", - указал Алехин.
А со стороны Харькова успешными действиями наших разведчиков и спецназа мы уменьшаем их возможность обстреливать приграничные регионы. Хотя такая опасность еще есть, заключил собеседник издания.