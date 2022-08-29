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Все, кто остались в живых. Военный эксперт об истинном числе пленных ВСУ в Донбассе

Все, кто остались в живых. Военный эксперт об истинном числе пленных ВСУ в Донбассе - 29.08.2022 Украина.ру

Все, кто остались в живых. Военный эксперт об истинном числе пленных ВСУ в Донбассе

Украинцы мало сейчас об этом говорят, но наши солдаты и офицеры отмечают, что снова участились случаи массовой сдачи в плен, как это было в первые месяцы кампании. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-29T06:30

2022-08-29T06:30

2022-08-29T06:30

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Эксперт отметил, что это не по 500 по 1000 человек в день, но каждый день сдаются взводы и даже роты ВСУ.По его словам, если русские войска в Донбассе накрывают какой-то опорный пункт, то оставшиеся в живых 30-40% личного состава тут же сдаются в плен.А со стороны Харькова успешными действиями наших разведчиков и спецназа мы уменьшаем их возможность обстреливать приграничные регионы. Хотя такая опасность еще есть, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, донбасс, пленные, харьков, россия