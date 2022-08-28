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Премьер-министра Саксонии объявили нежелательным на Украине

Премьер-министра Саксонии объявили нежелательным на Украине - 28.08.2022 Украина.ру

Премьер-министра Саксонии объявили нежелательным на Украине

Украинский посол Андрей Мельник отозвал приглашение на Украину премьер-министра федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэля Кречмера из-за предложения о заморозке конфликта с Россией. Об этом Мельник написал в Twitter

2022-08-28T11:18

2022-08-28T11:18

2022-08-28T11:18

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Вооруженный конфликт на Украине нужно заморозить, заявил Михаэль Кречмер в телепередаче ZDF. Политик настаивает на прекращении огня и переговорах. "Не следует предпринимать никаких попыток принять решение на поле боя, потому что это может иметь ужасные последствия для всех нас", сказал он. Кречмер выступил за дипломатическое разрешение конфликта.

https://ukraina.ru/20220826/1038138174.html

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новости, саксония, украина, посол, андрей мельник