Премьер-министра Саксонии объявили нежелательным на Украине - 28.08.2022 Украина.ру
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Премьер-министра Саксонии объявили нежелательным на Украине
Премьер-министра Саксонии объявили нежелательным на Украине - 28.08.2022 Украина.ру
Премьер-министра Саксонии объявили нежелательным на Украине
Украинский посол Андрей Мельник отозвал приглашение на Украину премьер-министра федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэля Кречмера из-за предложения о заморозке конфликта с Россией. Об этом Мельник написал в Twitter
2022-08-28T11:18
2022-08-28T11:18
новости
саксония
украина
посол
андрей мельник
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Вооруженный конфликт на Украине нужно заморозить, заявил Михаэль Кречмер в телепередаче ZDF. Политик настаивает на прекращении огня и переговорах. "Не следует предпринимать никаких попыток принять решение на поле боя, потому что это может иметь ужасные последствия для всех нас", сказал он. Кречмер выступил за дипломатическое разрешение конфликта.
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новости, саксония, украина, посол, андрей мельник
Новости, Саксония, Украина, посол, Андрей Мельник

Премьер-министра Саксонии объявили нежелательным на Украине

11:18 28.08.2022
 
© TwitterПремьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер
Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© Twitter
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Украинский посол Андрей Мельник отозвал приглашение на Украину премьер-министра федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэля Кречмера из-за предложения о заморозке конфликта с Россией. Об этом Мельник написал в Twitter
"Кречмер, своей абсурдной риторикой о заморозке войны вы играете на руку Путину и подпитываете российскую агрессию. Я пригласил вас на Украину. Это приглашение было отменено. Вы нежелательны. точка", - написал Мельник.
Вооруженный конфликт на Украине нужно заморозить, заявил Михаэль Кречмер в телепередаче ZDF. Политик настаивает на прекращении огня и переговорах. "Не следует предпринимать никаких попыток принять решение на поле боя, потому что это может иметь ужасные последствия для всех нас", сказал он. Кречмер выступил за дипломатическое разрешение конфликта.
Президент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 10:17
"Никогда не курил": канцлер Германии рассказал о "непростом решении" по марихуанеКанцлер ФРГ Олаф Шольц 25 августа сообщил, что легализация марихуаны в Германии произойдёт быстро, передало издание T-Online
 
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