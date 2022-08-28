https://ukraina.ru/20220828/1038185135.html

Бандеровцы сразу показали, что они будут уничтожать русскоязычное население - Азаров

Бандеровцы сразу показали, что они будут уничтожать русскоязычное население - Азаров - 28.08.2022 Украина.ру

Бандеровцы сразу показали, что они будут уничтожать русскоязычное население - Азаров

Трудно себе придумать более самоубийственную политику, чем превращать страну, с которой у тебя половина товарооборота [имеется в виду Россия] и родственные связи многолетние, заявил экс премьер-министр Украины Николай Азаров в большом интервью Украина.ру.

2022-08-28T09:00

2022-08-28T09:00

2022-08-28T09:00

украина

россия

сво

николай азаров

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Руководители Украины начали с того, что начали превращать Россию во врага, повод был – Крым и Донбасс, а еще ранее - потому что был госпереворот, и началась антироссийская политика с первого же дня - с отмены закона о русском языке - говорит экс премьер.По его данным, целенаправленно разрушали ВПК, Украина располагала очень высокоразвитыми предприятиями в этом плане - "Мотор сич", КБ "Луч", КБ "Прогресс" - предприятия мирового уровня, они пошли на сознательное их разрушение, потому что Запад, не видя перспективы там, понимая, что потеряет влияние, решил России оставить разруху. Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220825/1038084859.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, сво, николай азаров