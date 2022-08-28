Бандеровцы сразу показали, что они будут уничтожать русскоязычное население - Азаров - 28.08.2022 Украина.ру
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Бандеровцы сразу показали, что они будут уничтожать русскоязычное население - Азаров
Бандеровцы сразу показали, что они будут уничтожать русскоязычное население - Азаров - 28.08.2022 Украина.ру
Бандеровцы сразу показали, что они будут уничтожать русскоязычное население - Азаров
Трудно себе придумать более самоубийственную политику, чем превращать страну, с которой у тебя половина товарооборота [имеется в виду Россия] и родственные связи многолетние, заявил экс премьер-министр Украины Николай Азаров в большом интервью Украина.ру.
2022-08-28T09:00
2022-08-28T09:00
украина
россия
сво
николай азаров
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Руководители Украины начали с того, что начали превращать Россию во врага, повод был – Крым и Донбасс, а еще ранее - потому что был госпереворот, и началась антироссийская политика с первого же дня - с отмены закона о русском языке - говорит экс премьер.По его данным, целенаправленно разрушали ВПК, Украина располагала очень высокоразвитыми предприятиями в этом плане - "Мотор сич", КБ "Луч", КБ "Прогресс" - предприятия мирового уровня, они пошли на сознательное их разрушение, потому что Запад, не видя перспективы там, понимая, что потеряет влияние, решил России оставить разруху. Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220825/1038084859.html
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украина, россия, сво, николай азаров
Украина, Россия, СВО, Николай Азаров

Бандеровцы сразу показали, что они будут уничтожать русскоязычное население - Азаров

09:00 28.08.2022
 
© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанкПарламент Украины отправил в отставку правительство Тимошенко
Парламент Украины отправил в отставку правительство Тимошенко - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости . Григорий Василенко
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Трудно себе придумать более самоубийственную политику, чем превращать страну, с которой у тебя половина товарооборота [имеется в виду Россия] и родственные связи многолетние, заявил экс премьер-министр Украины Николай Азаров в большом интервью Украина.ру.
Руководители Украины начали с того, что начали превращать Россию во врага, повод был – Крым и Донбасс, а еще ранее - потому что был госпереворот, и началась антироссийская политика с первого же дня - с отмены закона о русском языке - говорит экс премьер.
То есть пришедшие к власти бандеровцы сразу показали, что они будут уничтожать русскоязычное население. Если не хочешь – переходи в класс украинского населения. Кардинальное стратегическое вредительское решение было превращение Украины в "Антироссию" по всем линиям, и геноцид русского народа. Они же не занимались геноцидом евреев или еще кого-то, били целенаправленно по русским людям.
П/к на тему: Пятая годовщина победы Майдана
Николай Азаров
экс премьер-министр Украины
По его данным, целенаправленно разрушали ВПК, Украина располагала очень высокоразвитыми предприятиями в этом плане - "Мотор сич", КБ "Луч", КБ "Прогресс" - предприятия мирового уровня, они пошли на сознательное их разрушение, потому что Запад, не видя перспективы там, понимая, что потеряет влияние, решил России оставить разруху.
Полную версию интервью можно прочитать здесь:
Николай Азаров интервью - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 14:43
Николай Азаров о работе западных спецслужб и зачем в Украине убивают местных руководителей
 
УкраинаРоссияСВОНиколай Азаров
 
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