https://ukraina.ru/20220828/1038185135.html
Бандеровцы сразу показали, что они будут уничтожать русскоязычное население - Азаров
Бандеровцы сразу показали, что они будут уничтожать русскоязычное население - Азаров - 28.08.2022 Украина.ру
Бандеровцы сразу показали, что они будут уничтожать русскоязычное население - Азаров
Трудно себе придумать более самоубийственную политику, чем превращать страну, с которой у тебя половина товарооборота [имеется в виду Россия] и родственные связи многолетние, заявил экс премьер-министр Украины Николай Азаров в большом интервью Украина.ру.
2022-08-28T09:00
2022-08-28T09:00
2022-08-28T09:00
украина
россия
сво
николай азаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101989/58/1019895832_0:0:2284:1285_1920x0_80_0_0_6532ae5378f49b39776c0089092305da.jpg
Руководители Украины начали с того, что начали превращать Россию во врага, повод был – Крым и Донбасс, а еще ранее - потому что был госпереворот, и началась антироссийская политика с первого же дня - с отмены закона о русском языке - говорит экс премьер.По его данным, целенаправленно разрушали ВПК, Украина располагала очень высокоразвитыми предприятиями в этом плане - "Мотор сич", КБ "Луч", КБ "Прогресс" - предприятия мирового уровня, они пошли на сознательное их разрушение, потому что Запад, не видя перспективы там, понимая, что потеряет влияние, решил России оставить разруху. Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220825/1038084859.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101989/58/1019895832_0:0:2284:1713_1920x0_80_0_0_55e65232b8556b12dc35327b24959b14.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, сво, николай азаров
Бандеровцы сразу показали, что они будут уничтожать русскоязычное население - Азаров
Трудно себе придумать более самоубийственную политику, чем превращать страну, с которой у тебя половина товарооборота [имеется в виду Россия] и родственные связи многолетние, заявил экс премьер-министр Украины Николай Азаров в большом интервью Украина.ру.
Руководители Украины начали с того, что начали превращать Россию во врага, повод был – Крым и Донбасс, а еще ранее - потому что был госпереворот, и началась антироссийская политика с первого же дня - с отмены закона о русском языке - говорит экс премьер.
То есть пришедшие к власти бандеровцы сразу показали, что они будут уничтожать русскоязычное население. Если не хочешь – переходи в класс украинского населения. Кардинальное стратегическое вредительское решение было превращение Украины в "Антироссию" по всем линиям, и геноцид русского народа. Они же не занимались геноцидом евреев или еще кого-то, били целенаправленно по русским людям.
Николай Азаров
экс премьер-министр Украины
По его данным, целенаправленно разрушали ВПК, Украина располагала очень высокоразвитыми предприятиями в этом плане - "Мотор сич", КБ "Луч", КБ "Прогресс" - предприятия мирового уровня, они пошли на сознательное их разрушение, потому что Запад, не видя перспективы там, понимая, что потеряет влияние, решил России оставить разруху.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: