https://ukraina.ru/20220827/1038169430.html
"Примитивное вранье": почему европейцев заставляют верить в российскую угрозу всему миру
Зачем европейцев заставляют верить в российскую угрозу миру?
"Примитивное вранье": почему европейцев заставляют верить в российскую угрозу всему миру
Политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру заявил, что эпоха англосаксонского глобализма терпит крах. Обвинить в этом традиционно хотят Россию
2022-08-27T05:53
2022-08-27T05:53
2022-08-27T05:53
новости
петр акопов
украина.ру
россия
глобализм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102422/44/1024224424_0:178:3010:1871_1920x0_80_0_0_9c653256e5ce22e9552f017dec9616bb.jpg.webp
Последний раз угрозой всему миру называли фашистскую Германию. Но у нее реально были планы если не мирового господства, то, как минимум, общеевропейского, считает Акопов. Тогда Германия подмяла под себя всю Европу.Потом такие планы появились у США.Запад хочет обвинить Россию в крахе своего господства, мол, Москва угрожает миру, безопасности и свободе. В это примитивное вранье европейцев пытаются заставить поверить, отмечает Петр Акопов.Полное интервью с обозревателем РИА Новости читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220825/1038084375.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102422/44/1024224424_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_5e14674b73fd79480e15875a12ea0e52.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, петр акопов, украина.ру, россия, глобализм
Новости, Петр Акопов, Украина.ру, Россия, глобализм
"Примитивное вранье": почему европейцев заставляют верить в российскую угрозу всему миру
Политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру заявил, что эпоха англосаксонского глобализма терпит крах. Обвинить в этом традиционно хотят Россию