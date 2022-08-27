Зачем европейцев заставляют верить в российскую угрозу миру?
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"Примитивное вранье": почему европейцев заставляют верить в российскую угрозу всему миру
Зачем европейцев заставляют верить в российскую угрозу миру?
"Примитивное вранье": почему европейцев заставляют верить в российскую угрозу всему миру
Политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру заявил, что эпоха англосаксонского глобализма терпит крах. Обвинить в этом традиционно хотят Россию
2022-08-27T05:53
2022-08-27T05:53
новости
петр акопов
украина.ру
россия
глобализм
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Последний раз угрозой всему миру называли фашистскую Германию. Но у нее реально были планы если не мирового господства, то, как минимум, общеевропейского, считает Акопов. Тогда Германия подмяла под себя всю Европу.Потом такие планы появились у США.Запад хочет обвинить Россию в крахе своего господства, мол, Москва угрожает миру, безопасности и свободе. В это примитивное вранье европейцев пытаются заставить поверить, отмечает Петр Акопов.Полное интервью с обозревателем РИА Новости читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220825/1038084375.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, петр акопов, украина.ру, россия, глобализм
Новости, Петр Акопов, Украина.ру, Россия, глобализм

"Примитивное вранье": почему европейцев заставляют верить в российскую угрозу всему миру

05:53 27.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГорода мира. Кельн
Города мира. Кельн - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру заявил, что эпоха англосаксонского глобализма терпит крах. Обвинить в этом традиционно хотят Россию
Последний раз угрозой всему миру называли фашистскую Германию. Но у нее реально были планы если не мирового господства, то, как минимум, общеевропейского, считает Акопов. Тогда Германия подмяла под себя всю Европу.
Потом такие планы появились у США.
В принципе, мы сейчас и живем в конце эпохи, когда американский, англосаксонский глобализм терпит крах. Но у него были глобальные амбиции, он хотел контролировать весь мир, и не скрывал этого.
Петр Акопов
Петр Акопов
Политический обозреватель РИА Новости
Запад хочет обвинить Россию в крахе своего господства, мол, Москва угрожает миру, безопасности и свободе. В это примитивное вранье европейцев пытаются заставить поверить, отмечает Петр Акопов.
Полное интервью с обозревателем РИА Новости читайте на сайте Украина.ру.
Пресс-конференция французских парламентариев - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 10:51
"Мы на пути к войне": депутат Европарламента предостерег ЕвропуДепутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что континент стоит на пороге войны, и решение ЕС по тренировочной миссии для ВСУ приведет к ее началу. Об этом он 22 августа написал в своем аккаунте в Twitter
 
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