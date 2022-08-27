https://ukraina.ru/20220827/1038169430.html

"Примитивное вранье": почему европейцев заставляют верить в российскую угрозу всему миру

Зачем европейцев заставляют верить в российскую угрозу миру?

"Примитивное вранье": почему европейцев заставляют верить в российскую угрозу всему миру

Политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру заявил, что эпоха англосаксонского глобализма терпит крах. Обвинить в этом традиционно хотят Россию

2022-08-27T05:53

2022-08-27T05:53

2022-08-27T05:53

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Последний раз угрозой всему миру называли фашистскую Германию. Но у нее реально были планы если не мирового господства, то, как минимум, общеевропейского, считает Акопов. Тогда Германия подмяла под себя всю Европу.Потом такие планы появились у США.Запад хочет обвинить Россию в крахе своего господства, мол, Москва угрожает миру, безопасности и свободе. В это примитивное вранье европейцев пытаются заставить поверить, отмечает Петр Акопов.Полное интервью с обозревателем РИА Новости читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220825/1038084375.html

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новости, петр акопов, украина.ру, россия, глобализм