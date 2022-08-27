Военный эксперт Кнутов рассказал, почему Украина больше не может "имитировать контрнаступление" - 27.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт Кнутов рассказал, почему Украина больше не может "имитировать контрнаступление"
Военный эксперт Кнутов рассказал, почему Украина больше не может "имитировать контрнаступление" - 27.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт Кнутов рассказал, почему Украина больше не может "имитировать контрнаступление"
Российская армия обнаружила концентрацию сил противника и нанесла удар по плацдарму через Ингулец, а потом ВС РФ уничтожили аэродром, чтобы Украине не могла "имитировать контрнаступление", сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-08-27T06:07
2022-08-27T06:07
контрнаступление
украина
новости
юрий кнутов
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Ранее Минобороны РФ сообщило об ударе по украинскому аэродрому в Миргороде: поражены 5 боевых самолетов, уничтожены до 30 националистов. Также нанесен удар по военному аэродрому Днепр, уничтожены 3 украинских самолета.Газета TheNew York Times ранее сообщила, что Киев планирует начать контрнаступление на юге Украины, чтобы отбить Херсон.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220826/1038145889.html
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контрнаступление, украина, новости, юрий кнутов
контрнаступление, Украина, Новости, Юрий Кнутов

Военный эксперт Кнутов рассказал, почему Украина больше не может "имитировать контрнаступление"

06:07 27.08.2022
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
ВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Российская армия обнаружила концентрацию сил противника и нанесла удар по плацдарму через Ингулец, а потом ВС РФ уничтожили аэродром, чтобы Украине не могла "имитировать контрнаступление", сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Ранее Минобороны РФ сообщило об ударе по украинскому аэродрому в Миргороде: поражены 5 боевых самолетов, уничтожены до 30 националистов. Также нанесен удар по военному аэродрому Днепр, уничтожены 3 украинских самолета.
Мы обнаружили концентрацию сил противника. Сначала мы нанесли удар по плацдарму через Ингулец, когда было уничтожено до полка. Плацдарм они еще удерживают, но потери у них серьезные. Удар по аэродромам – это тоже превентивная мера, чтобы Украина даже не могла имитировать контрнаступление.
Юрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов
военный эксперт, директор Музея войск ПВО
Газета TheNew York Times ранее сообщила, что Киев планирует начать контрнаступление на юге Украины, чтобы отбить Херсон.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Киев
Вчера, 12:59
Не оставить ничего русского: власти Киева переименовали городские улицы Киевские городские власти переименовали в столице Украины 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.
 
контрнаступлениеУкраинаНовостиЮрий Кнутов
 
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