https://ukraina.ru/20220827/1038163309.html

Военный эксперт Кнутов рассказал, почему Украина больше не может "имитировать контрнаступление"

Военный эксперт Кнутов рассказал, почему Украина больше не может "имитировать контрнаступление" - 27.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт Кнутов рассказал, почему Украина больше не может "имитировать контрнаступление"

Российская армия обнаружила концентрацию сил противника и нанесла удар по плацдарму через Ингулец, а потом ВС РФ уничтожили аэродром, чтобы Украине не могла "имитировать контрнаступление", сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2022-08-27T06:07

2022-08-27T06:07

2022-08-27T06:07

контрнаступление

украина

новости

юрий кнутов

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Ранее Минобороны РФ сообщило об ударе по украинскому аэродрому в Миргороде: поражены 5 боевых самолетов, уничтожены до 30 националистов. Также нанесен удар по военному аэродрому Днепр, уничтожены 3 украинских самолета.Газета TheNew York Times ранее сообщила, что Киев планирует начать контрнаступление на юге Украины, чтобы отбить Херсон.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220826/1038145889.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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контрнаступление, украина, новости, юрий кнутов