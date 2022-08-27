Военный эксперт Кнутов рассказал, почему Украина больше не может "имитировать контрнаступление"
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Российская армия обнаружила концентрацию сил противника и нанесла удар по плацдарму через Ингулец, а потом ВС РФ уничтожили аэродром, чтобы Украине не могла "имитировать контрнаступление", сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Ранее Минобороны РФ сообщило об ударе по украинскому аэродрому в Миргороде: поражены 5 боевых самолетов, уничтожены до 30 националистов. Также нанесен удар по военному аэродрому Днепр, уничтожены 3 украинских самолета.
Мы обнаружили концентрацию сил противника. Сначала мы нанесли удар по плацдарму через Ингулец, когда было уничтожено до полка. Плацдарм они еще удерживают, но потери у них серьезные. Удар по аэродромам – это тоже превентивная мера, чтобы Украина даже не могла имитировать контрнаступление.
Газета TheNew York Times ранее сообщила, что Киев планирует начать контрнаступление на юге Украины, чтобы отбить Херсон.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.